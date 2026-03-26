Böde felidézte a pillanatot, amikor végleg meggyőzte a Fradi-szurkolókat

Fradi-mezben videózták le Böde Dánielt – a négy gyerekéről is kérdezték
Nemes ügy miatt járt Szombathelyen a korábbi válogatott csatár.
Szakadó esőben duplázott a Pécs ellen, a hosszabbításban szerezte a győztes gólt, így a Ferencváros kétgólos hátrányból fordítva 3–2-es győzelmet aratott. Böde Dániel szerint ez volt a pillanat, amikor meggyőzte a Fradi-szurkolókat.
A Paks még 39 évesen is aktív csatára, Böde Dániel kétség kívül mély nyomot hagyott a Ferencváros történelmében. 2012 és 2019 között volt az FTC játékosa, 237 tétmérkőzésen összesen 103 gólt és 55 gólpasszt ért el. Kétszer lett bajnok, háromszor kupagyőztes és egy gólkirályi címet is begyűjtött.
A veterán támadó pályafutása vége felé sem bír leállni: az előző évadban a Paks színeiben lett gólkirály, de most is szerzett már 10 gólt (4-et a kupában), miközben általában már csak csereként játszik.
Böde a közösségi oldalán most egy videóban idézte fel azt a pillanatot, amikor végleg meggyőzte szerinte a Fradi-szurkolókat.
A Pécs vezetett 2–0-ra, és megfordítottuk 3–2-re, szakadó esőben, nyakig sárosan, és a 93-94. percben fejeltem a győztes gólt, úgyhogy a mezt tépték le rólam, csoda, hogy nem szakadt el. Jó anyagból készült. Hát onnantól kezdtek el úgy igazából elfogadni a fradisták is szerintem.”
– emlékezett vissza a labdarúgó.
Ezt a bizonyos mérkőzést 2012. december 2-án rendezték meg az NB I 17. fordulójában még a régi Albert Flórián Stadionban 5 588 néző előtt, a Ferencváros vezetőedzőjét pedig még Ricardo Moniznak hívták. Bödének egyébként már addig is 9 találata volt első évadjában az FTC-ben, és végül meg sem állt 17-ig.
A 25-szörös válogatott csatár jelenlegi szerződése az évad végén jár le Pakson, arról egyelőre nincs hír, hogy folytatja-e. Azt viszont már korábban elárulta Böde, melyik lesz a következő csapata.
