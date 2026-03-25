Fradi-mezben videózták le Böde Dánielt – a négy gyerekéről is kérdezték

Nemrégiben a futballista TikTok-oldalára is felkerült egy friss videó, amelyben Böde arról beszélt, hogy szintén élsportoló feleségével, a Ferencvárosban kézilabdázó Böde-Bíró Blankával hogyan oldják meg kisgyermekük elhelyezését.

„Nem egyszerű dolog, de mindig van rá megoldás. A nagyszülők besegítenek, nemcsak az én szüleim, hanem Blanka szülei is nagyon segítőkészek. Nyugdíjasok, van idejük segíteni – felelte a korábbi válogatott csatár, akinek az előző házasságából három gyermeke született. – Próbáljuk úgy csinálni a dolgokat, hogy ne kelljen egyszerre a négy gyerekkel nekem lenni, de lesz ilyen nemsokára is. Akkor is jönnek majd sógoromék segíteni, így tudjuk megoldani ezeket a napokat.”

Böde az NB I mostani kiírásában az eddigi 17 mérkőzésén hat gólt szerzett. A szerződése a nyáron lejár a Paksnál, és egyelőre nincs arról hivatalos információ, hogy hosszabbít-e.