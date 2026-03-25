Fradi-mezben videózták le Böde Dánielt – a négy gyerekéről is kérdezték

Donald Trump üzent: „Magyarok! Szavazzatok Orbán Viktorra!"
Az amerikai elnök szerint Orbán Viktor soha nem fogja hagyni, hogy „Magyarország nagyszerű népe” bajba kerüljön. „Végig mellette állok!” – írta Donald Trump.
A Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje látta vendégül a korábbi válogatott csatárt. Böde Dániel aláírt egy Fradi-mezt, amelyet több mint 13 évvel ezelőtt viselt.
Vámos Zoltán (Fidesz) országgyűlési képviselőjelölt meghívására Szombathelyen járt a 25-szörös magyar válogatott Böde Dániel – számolt be róla a vaol.hu vármegyei honlap.
A politikus a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta, hogy a választókerületét (Vas 01-es körzet) járva az egyik alkalommal egy Böde Dánieles pólót viselt, és aznap sokan megkérdezték tőle, hogy ismeri-e személyesen a Paks futballistáját. A bejegyzésből kiderül, hogy igen, de Böde nemcsak azért érkezett Szombathelyre, hogy igazolja barátságát a Fidesz képviselőjelöltjével, hanem azért is, hogy aláírjon egy Fradi-mezt, amelyet 2012. december 2-án a PMFC elleni duplája során viselt. Vámos ezt a szerelést most szeretné egy kisfiúnak odaajándékozni.
Nemrégiben a futballista TikTok-oldalára is felkerült egy friss videó, amelyben Böde arról beszélt, hogy szintén élsportoló feleségével, a Ferencvárosban kézilabdázó Böde-Bíró Blankával hogyan oldják meg kisgyermekük elhelyezését.
„Nem egyszerű dolog, de mindig van rá megoldás. A nagyszülők besegítenek, nemcsak az én szüleim, hanem Blanka szülei is nagyon segítőkészek. Nyugdíjasok, van idejük segíteni – felelte a korábbi válogatott csatár, akinek az előző házasságából három gyermeke született. – Próbáljuk úgy csinálni a dolgokat, hogy ne kelljen egyszerre a négy gyerekkel nekem lenni, de lesz ilyen nemsokára is. Akkor is jönnek majd sógoromék segíteni, így tudjuk megoldani ezeket a napokat.”
Böde az NB I mostani kiírásában az eddigi 17 mérkőzésén hat gólt szerzett. A szerződése a nyáron lejár a Paksnál, és egyelőre nincs arról hivatalos információ, hogy hosszabbít-e.
Az amerikai elnök szerint Orbán Viktor soha nem fogja hagyni, hogy „Magyarország nagyszerű népe” bajba kerüljön. „Végig mellette állok!” – írta Donald Trump.