Liverpoolban elkönyvelték: ez vár Szoboszlaira – nem örülünk a hírnek

Mint ismert, vasárnap nagy rangadót rendeznek az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League), miután a címvédő Liverpool a Manchester Cityt látja vendégül. A This is Anfield cikke azt találgatta, hogy Szoboszlai Dominikék milyen összeállításban léphetnek pályára.

Jack Lusby szakíró szerint Arne Slot vezetőedző változatlan összeállításban küldi fel csapatát, ami azt jelenti, hogy Szoboszlai ismét jobbhátvéd lesz.