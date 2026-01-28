Slot jolly jokert csinált Szoboszlaiból – azt is elmagyarázta, miért

A Liverpool szerdán az azeri Qarabagot fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó, nyolcadik fordulójában. Arne Slotot, az angol sztárcsapat vezetőedzőjét a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón többek között arról is kérdezték, elképzelhetőnek tartja-e, hogy a sérült Conor Bradley távollétében Szoboszlai Dominiket ismét jobbhátvédként veti be.

„Ahogy már mondtam, szinte minden poszton számolok vele. Majd meglátjuk – válaszolta sejtelmesen a holland szakember. – Jeremie Frimpong rendelkezésre áll jobb oldali védőként, de szélsőként is tud játszani. A jobb szélen viszont ott van Mohamed Szalah is.