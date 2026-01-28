Ft
Arne Slot Jeremie Frimpong Qarabag Liverpool Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik

Slot jolly jokert csinált Szoboszlaiból – azt is elmagyarázta, miért

2026. január 28. 11:53

Arne Slot szinte minden poszton számít a magyar válogatott csapatkapitányára. Nem elképzelhetetlen, hogy Szoboszlai Dominik a Qarabag ellen ismét jobbhátvéd lesz.

2026. január 28. 11:53
null

A Liverpool szerdán az azeri Qarabagot fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó, nyolcadik fordulójában. Arne Slotot, az angol sztárcsapat vezetőedzőjét a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón többek között arról is kérdezték, elképzelhetőnek tartja-e, hogy a sérült Conor Bradley távollétében Szoboszlai Dominiket ismét jobbhátvédként veti be.

„Ahogy már mondtam, szinte minden poszton számolok vele. Majd meglátjukválaszolta sejtelmesen a holland szakember. – Jeremie Frimpong rendelkezésre áll jobb oldali védőként, de szélsőként is tud játszani. A jobb szélen viszont ott van Mohamed Szalah is. 

Tehát a jobbszélső posztra két opcióm is van, jobbhátvédként pedig Jeremie az egyik lehetőség, de ha idevesszük Dominiket vagy Curtist (Jones) is, akkor hirtelen már három variációm van a jobbhátvéd pozíciójára. Abban ugyanakkor teljes köztünk az egyetértés Dominikkel, hogy neki a középpályán van a legjobb helye.”

Szoboszlai a mostani idényben eddig 31 tétmérkőzésen lépett pályára a Liverpoolban. A Transfermarkt összesítése szerint ötször kezdett jobbhátvédként, de ezeken kívül több olyan alkalom is volt, amikor a meccs közben került hátra a védelem jobb oldalára taktikai okokból vagy kényszerűségből.

A magyar válogatott csapatkapitánya a Bajnokok Ligájában a legutóbbi öt mérkőzésén mindig a középpályán szerepelt, s ezeken a találkozókon összesen négy gólt szerzett és két gólpasszt osztott ki. Ha a Qarabag ellen is betalál, akkor sorozatban a negyedik európai kupameccsén lenne eredményes, amivel klublegendákhoz csatlakozna.

A Liverpool egy győzelem esetén biztosan a tabella első nyolc helyének valamelyik végez, ami azt jelentené, hogy – az előző idényhez hasonlóan – megint automatikusan bejutna a BL nyolcaddöntőjébe.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
A 8. (UTOLSÓ) FORDULÓ PROGRAMJA
Január 28., szerda
21.00: Ajax (holland)–Olympiakosz (görög)
21.00: Arsenal (angol)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Athletic Bilbao (spanyol)–Sporting CP (portugál)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Bodö/Glimt (norvég)
21.00: Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Internazionale (olasz)
21.00: FC Bruges (belga)–Olympique Marseille (francia)
21.00: Barcelona (spanyol)–Köbenhavn (dán) (Tv: Sport2)
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham (angol)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Villarreal (spanyol)
21.00: Liverpool (angol)–Qarabag (azeri)
21.00: Manchester City (angol)–Galatasaray (török)
21.00: Monaco (francia)–Juventus (olasz)
21.00: Napoli (olasz)–Chelsea (angol)
21.00: Pafosz (ciprusi)–Slavia Praha (cseh)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Newcastle United (angol)
21.00: PSV (holland)–Bayern München (német)
21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Atalanta (olasz)

Nyitókép: GLYN KIRK / AFP

