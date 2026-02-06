Szoboszlai zseniálisan reagált Szalah pontatlan passzára – a két magyar vitte a prímet (VIDEÓ)

Magyar idő szerint hétfő hajnalban (0.30 órától) rendezik a tengerentúli amerikaifutball-bajnokság (NFL) nagydöntőjét, a Super Bowlt, amelyet idén a New England Patriots és a Seattle Seahawks vív egymással. A sportág Európában is nagyon népszerű, sokan égnek már a döntő lázában, és pénteken a Liverpool edzőközpontjában Szoboszlai Dominikék kezébe is tojáslabda került.

A futballisták – a klub hivatalos felületeire feltöltött videó tanúsága szerint – elsősorban abban mérték össze tudásukat, hogy a földre ledobott labdájuk mennyi ideig tud úgy pörögni, hogy közben nem dől el, de dobálták is egymáshoz a labdát, látszólag Kerkez Milos és Szoboszlai is nagyon élvezte a játékot.