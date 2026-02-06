Ft
amerikaifutball Liverpool NFL Kerkez Milos Szoboszlai Dominik Super Bowl

Szoboszlai zseniálisan reagált Szalah pontatlan passzára – a két magyar vitte a prímet (VIDEÓ)

2026. február 06. 14:56

A közelgő Super Bowl előtt tojáslabdát ragadtak a Liverpool játékosai. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ismét bebizonyította, hogy jó a labdaérzéke.

2026. február 06. 14:56
null

Magyar idő szerint hétfő hajnalban (0.30 órától) rendezik a tengerentúli amerikaifutball-bajnokság (NFL) nagydöntőjét, a Super Bowlt, amelyet idén a New England Patriots és a Seattle Seahawks vív egymással. A sportág Európában is nagyon népszerű, sokan égnek már a döntő lázában, és pénteken a Liverpool edzőközpontjában Szoboszlai Dominikék kezébe is tojáslabda került.

A futballisták – a klub hivatalos felületeire feltöltött videó tanúsága szerint – elsősorban abban mérték össze tudásukat, hogy a földre ledobott labdájuk mennyi ideig tud úgy pörögni, hogy közben nem dől el, de dobálták is egymáshoz a labdát, látszólag Kerkez Milos és Szoboszlai is nagyon élvezte a játékot.

Kis híján történt egy kisebb baleset is, Mohamed Szalah pontatlan passzánál a Szoboszlainál lévő mobiltelefon leesett a földre, és majdnem összetört.

 

A magyar válogatott csapatkapitánya nemcsak Kerkezzel és Szalahhal, hanem Curtis Jonesszal is jót játszott.

 

A Liverpoolnál a bohóckodás mellett természetesen a munka is kőkeményen folyik, hiszen a csapatra a következő napokban két fontos bajnoki mérkőzés is vár: 

  • vasárnap (február 8.) a Manchester Cityt fogadja az Anfielden,
  •  jövő szerdán (február 11.) pedig az újonc létére otthon még veretlen Sunderland vendégeként 

lép pályára Arne Slot együttese.

Pécsi Ármin jelölt a hónap legjobbja díjra a korosztályos bajnokságban

A Liverpool magyar kapusa, Pécsi Ármin is a jelöltek között van a Premier League 2, azaz az utánpótlás-bajnokság januári legjobb játékosa díjra. A klub a honlapján számolt be róla pénteken, hogy a 20 éves kapuvédő mellett a Liverpool második csapatában játszók közül Keyrol Figueroa és Kieran Morrison van még ott a nyolc jelölt között. Pécsi elsősorban az Arsenal és a Brighton elleni, kapott gól nélküli találkozókon nyújtott teljesítményével érdemelte ki a jelölést. A Vörösök U21-es együttese sorozatban négy győzelemnél jár a bajnokságban (a legutóbbi hét bajnokijából pedig hatot nyert meg), ennek köszönhetően felzárkózott a tabellán a hatodik helyre.

Nyitókép: GLYN KIRK / AFP

 

