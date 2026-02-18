Amerikában állítják: ezzel a magyarral megütötték a lottó főnyereményt

A világ leghíresebb és legeredményesebb baseballcsapata, a New York Yankees megszerezte a magyar tehetség, Morua Márkó játékjogát. A 16 éves játékos jövő januárban kezdhet az amerikai klubnál – tájékoztatott a Magyar Távirati Iroda.

Morua Márkót eredetileg – tavaly augusztusban – a szintén az észak-amerikai profiligában (MLB) szereplő San Diego Padres szerződtette, de januárban kiderült, hogy adminisztrációs hiba történt, a játékjog mégsem került a kaliforniai együtteshez. Ekkor jött képbe a Yankees, amely már korábban is figyelte a fiatal magyar elkapót (catchert), s egy tíznapos, mindenre kiterjedő tesztelés után szerződtette.