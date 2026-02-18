Ft
baseball New York Yankees Magyarország Egyesült Államok

Amerikában állítják: ezzel a magyarral megütötték a lottó főnyereményt

2026. február 18. 18:15

Elképesztő történet! Egy 16 éves magyar játékjogát vette meg a világ egyik legnagyobb baseballcsapata.

2026. február 18. 18:15
null

A világ leghíresebb és legeredményesebb baseballcsapata, a New York Yankees megszerezte a magyar tehetség, Morua Márkó játékjogát. A 16 éves játékos jövő januárban kezdhet az amerikai klubnál – tájékoztatott a Magyar Távirati Iroda.

Morua Márkót eredetileg – tavaly augusztusban – a szintén az észak-amerikai profiligában (MLB) szereplő San Diego Padres szerződtette, de januárban kiderült, hogy adminisztrációs hiba történt, a játékjog mégsem került a kaliforniai együtteshez. Ekkor jött képbe a Yankees, amely már korábban is figyelte a fiatal magyar elkapót (catchert), s egy tíznapos, mindenre kiterjedő tesztelés után szerződtette.

Morua Roberto, Márkó édesapja az MTI-nek azt mondta, a megállapodás létrejöttekor Mario Garza, a New York-iak nemzetközi játékosmegfigyelő igazgatója úgy fogalmazott:

Márkó szerződtetésével megütötték a lottó főnyereményt.

 

Hatalmas jövő előtt áll a magyar tehetség
Hatalmas jövő előtt áll a magyar tehetség (Fotó: instagram.com/moruamarko)

Magyar játékost vett a Yankees

A Sports Illustrated (SI), az egyik legjelentősebb amerikai sportmagazin a honlapján azt írta, hogy 

a Yankees több mint félmillió dollárt (nagyjából 160 millió forintot) fizetett a magyar tehetség játékjogáért.

Összehasonlításképpen: tavaly a San Diego Padres 70 ezret kínált.

„Más csapatok is tettek ajánlatot Moruáért, de a Yankees mindenkit megelőzött, miután jóval komolyabb összeget tett le az asztalra. Ez pedig mutatja, hogy mennyire hisznek a 16 éves magyar játékosban”

– írta az SI.

Morua Márkó az első magyar, aki profi szerződést kötött egy MLB-csapattal. A New York Yankeeshez jövő januárban csatlakozik, addig – testvéréhez, Martinhoz hasonlóan – változatlanul egy dominikai akadémián készül.

Morua Márkó nagyapja honosította meg Magyarországon a sportágat, egyúttal az első hazai egyesületet is ő alapította 1990-ben, Óbudán. Az Óbudai Baseball Klubban edzőként is dolgozott, s oroszlánrésze volt a Magyar Baseballszövetség 1992-es megalapításában is. Morua Roberto hozzá hasonlóan elkötelezett híve a sportágnak, jelenleg az Óbudai Brick Factory Baseball és Softball SE elnöke, illetve a felnőtt, az U18-as, az U15-ös magyar válogatott kapitánya.

A New York Yankees az MLB történetének legsikeresebb csapata, rekordot jelentő 27 bajnoki címmel rendelkezik.

Nyitókép: Lluis Gene/AFP – a kép illusztráció

 

