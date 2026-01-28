Ft
Szétvert arccal nyilatkozott a válogatott csapatkapitánya: elmondta, amire minden magyar gondol

2026. január 28. 11:48

A mieink csapatkapitánya, Sipos Adrián sem érti, miért nem kaptunk büntetőt a svédek elleni mérkőzés utolsó pillanataiban. A magyar válogatott szerdán a horvátok elleni meccsel fejezi be szereplését a férfi kézilabda Eb-n.

2026. január 28. 11:48
null

A magyar férfi kézilabda-válogatott kedden úgy játszott 32–32-es döntetlent a társházigazda Svédországgal az Európa-bajnokság malmői középdöntős csoportjának harmadik fordulójában, hogy az utolsó másodpercekben nem kapott meg egy nyilvánvalónak tűnő hétméterest. A szurkolókhoz hasonlóan a mieink csapatkapitánya, Sipos Adrián is úgy véli, hogy a német játékvezetői párosnak büntetőt kellett volna ítélnie.

„Jó eredményt értünk el, de lehetett volna még jobb is. 

Az utolsó eset (Hampus Wanne belül védekezése – a szerk.) egyértelműen hétméteres volt számunkra, nem tudom, miért nem fújták be. Még vissza is nézték, és mondta a bíró, hogy belül állt egy lábbal, de ezek szerint ez nem volt elég…”

– nyilatkozta Sipos a Magyar Nemzet videójában.

 

A magyar válogatott védekező-specialistája úgy véli, ezen a mérkőzésen talán jobban akarták a sikert, mint a középdöntő első két fordulójában Svájc (29–29) és Szlovénia (32–35) ellen, ennek köszönhető ez a bravúros döntetlen. A világbajnoki ezüstérmes horvátok elleni szerdai meccsre (18 óra, M4 Sport) előretekintve elmondta, 

számára nem normális, hogy kevesebb mint huszonnégy óra leforgása alatt kétszer is pályára kell lépniük, és nem tudja, kinek az ötlete volt, hogy ez a megfelelő lebonyolítása a tornának.

Sipos az arcán nyomait viselte a svédek elleni óriási csatának, több helyen is horzsolások és sebek voltak rajta láthatók. „Nem tudom, ez normális-e. Ha én osztok ki ilyet valakinek, az valószínűleg nem piros, hanem fekete lapot érne. Ezek is érdekes szabályok, hogy a védőket lehet ütni, a támadókhoz nem lehet hozzányúlni, de igazából mindegy is, majd elmúlik, remélem, nincs semmi komolyabb probléma” – mondta megviselten a csapatkapitány.

A magyar válogatott nem juthat már tovább a középdöntős csoportjából a döntő hétvégére – amelyen a két elődöntőre, a bronzmeccsre, a döntőre, valamint az ötödik pozícióért kiírt helyosztóra is sor kerül –, sőt a célként meghatározott első nyolcba jutást sem érheti már el.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

A Svédország–Magyarország mérkőzés összefoglalója

 

Dr Bubo
2026. január 28. 11:59
Miértnem csináltunk botrányt, hogy legalább a szemét bírók ne érezzék jól magukat? Ne legyünk már ennyire "sportszerűek", hogy bármit megtehetnek velünk. Ugyanez van vízilabdában is!
Válasz erre
2
0
Dr Bubo
2026. január 28. 11:57
Ebből sajnos az a tanulság, hogy nekünk is fejbe kell verni a védőket...
Válasz erre
2
0
pollip
2026. január 28. 11:54
Sipost szándékosan ütötte meg az átlövő! Jól látszott, ahogy a kezét az átlövés egyenes vonalából balra húzza el! Piros lap kellett, volna hogy legyen!
Válasz erre
0
0
Box Hill
2026. január 28. 11:51
Fel kell jelenteni az egész bagázst.
Válasz erre
0
0
