Szétvert arccal nyilatkozott a válogatott csapatkapitánya: elmondta, amire minden magyar gondol

A magyar férfi kézilabda-válogatott kedden úgy játszott 32–32-es döntetlent a társházigazda Svédországgal az Európa-bajnokság malmői középdöntős csoportjának harmadik fordulójában, hogy az utolsó másodpercekben nem kapott meg egy nyilvánvalónak tűnő hétméterest. A szurkolókhoz hasonlóan a mieink csapatkapitánya, Sipos Adrián is úgy véli, hogy a német játékvezetői párosnak büntetőt kellett volna ítélnie.

„Jó eredményt értünk el, de lehetett volna még jobb is.