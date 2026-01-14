Ő az élő példa arra, hogy van élet a focin túl – itt bukkant fel Torghelle Sándor

Jól ismert nézője is volt múlt pénteken az Erkel Színházban előadott Apáca Show című musicalnek: Torghelle Sándor. A 43 éves, korábbi 42-szeres magyar válogatott labdarúgó a családjával tekintette meg a Szente Vajk által rendezett nagy sikerű darabot, amelyben többek között Peller Anna, Básti Juli, Kovács Gyopár, Feke Pál és Brasch Bence is játszott. Ha valaki azt gondolja, kivételes alkalom volt, hogy a profi futballtól 2020-ban visszavonult csatár színházba látogatott, nagyot téved, mert – mint azt megtudtuk tőle – igen gyakran tekint meg színműveket.

Torghelle Sándor 2004 és 2010 között összesen 42-szer lépett pályára a magyar válogatottban / Fotó: MTI / Földi Imre

„Elég sokszor járok színházba, de nemcsak az Erkelbe, hanem a Madáchba, a Vígbe, a Játékszínbe és kisebb színházakba is – mondta a Mandinernek Torghelle. – A párommal rendszeresen megyünk előadásokra. Szeretem a vígjátékokat, a történelmi és a zenés darabokat is. Általában nem mély érzelmű, hanem könnyedebb színműveket szoktunk nézni.”