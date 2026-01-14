Ő az élő példa arra, hogy van élet a focin túl – itt bukkant fel Torghelle Sándor

Nem lankad a Demjén-varázs – a tinédzserek is ott csápolnak a koncerteken (VIDEÓ)
Varga Barnabás Görögországba szerződéséről és Tóth Alex jövőjéről is kérdeztük, de elsősorban nem ezek a témák miatt kereste fel a Mandiner az egykori válogatott labdarúgót. Torghelle Sándorról többek között az is kiderült, hogy a Demjén-dalok és a magyar színház nagy szerelmese.
Jól ismert nézője is volt múlt pénteken az Erkel Színházban előadott Apáca Show című musicalnek: Torghelle Sándor. A 43 éves, korábbi 42-szeres magyar válogatott labdarúgó a családjával tekintette meg a Szente Vajk által rendezett nagy sikerű darabot, amelyben többek között Peller Anna, Básti Juli, Kovács Gyopár, Feke Pál és Brasch Bence is játszott. Ha valaki azt gondolja, kivételes alkalom volt, hogy a profi futballtól 2020-ban visszavonult csatár színházba látogatott, nagyot téved, mert – mint azt megtudtuk tőle – igen gyakran tekint meg színműveket.
„Elég sokszor járok színházba, de nemcsak az Erkelbe, hanem a Madáchba, a Vígbe, a Játékszínbe és kisebb színházakba is – mondta a Mandinernek Torghelle. – A párommal rendszeresen megyünk előadásokra. Szeretem a vígjátékokat, a történelmi és a zenés darabokat is. Általában nem mély érzelmű, hanem könnyedebb színműveket szoktunk nézni.”
Hozzátette, az Erkelbe sűrűn járnak musicalekre, az Apáca Show előtt látták
melynek május közepéig mind a 26 előadására elkelt már az összes jegy.
Nagyon tetszett a film, eddig háromszor láttam, megnéztem a tévében is. Kíváncsi vagyok, a színházban milyen lesz, de amikor Szente Vajk rendez, abból mindig jó szokott kisülni, úgyhogy nem hiszem, hogy csalódni fogok. Emellett nagyon szeretem a Demjén-számokat, nincs olyan nap, hogy ne hallgatnék meg a dalaiból. Nagyon jó gondolat volt az ő zenéiből filmet készíteni, amely nemcsak az idősebb generációnál, hanem a fiatalok körében is nagy sikert aratott
– magyarázta a volt futballista, aki a december 29-i és 30-i Demjén Ferenc-koncerten is ott volt a Papp László Budapest Sportarénában.
Torghelle elmondta, nincs kedvenc színésze, a jó előadásokat bármilyen szereposztásban szívesen nézi – mint ahogy a jó zenéket is örömmel hallgatja –, de a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas Reviczky Gábor játékát imádja, Fenyő Ivánnal pedig kiváló kapcsolatot ápol. A fiatalabbak közül a Hogyan tudnék élni nélküled? férfi főszereplőjét, Ember Márkot emelte ki, aki az utóbbi időben már nemcsak színészként, hanem énekesként, műsorvezetőként vagy éppen riporterként is feltűnik a színpadon és a televízió képernyőjén. Hangsúlyozta, amikor színházba megy, az esetek döntő többségében elégedetten távozik onnan, nem nagyon szokott benne hiányérzet maradni.
Torghellét korábbi görögországi légiósként Varga Barnabás átigazolásáról is kifaggattuk; a Panathinaikosz és a PAOK egykori támadója azok közé tartozik, akik úgy gondolják, a válogatott jelenlegi első számú centere magasabb szintre lépett azzal, hogy a Ferencvárostól az athéni AEK-hoz szerződött.
„Előrelépés a görög bajnokság. Olvastam én is olyan véleményeket, hogy nem annyival erősebb a magyarnál, de szerintem erősebb, mert sokkal több az olyan csapat, amely a nemzetközi színtéren is megméreti magát (ebben az idényben az AEK-en kívül az Olympiakosz, a Panathinaikosz és a PAOK is főtáblás valamelyik európai kupasorozatban – a szerző). Hogy Barni az AEK-nál beváltja-e a hozzá fűzött reményeket? Ha Marko Nikolics vezetőedzőből indulok ki – aki ismeri a magyar focit és az NB I-et, és tudja, hogy egy magyar játékosnak mire van szüksége, valamint a társak is kiszolgálják –, akkor képes lesz majd őt is használni” – vélekedett Torghelle Sándor, majd kiemelte, fontos lesz, hogy Varga a rá nehezedő nyomást megfelelően kezelje.
Jól ismerem a görög sajtót, amely kőkemény. Két másodperc alatt a mennyből a pokolba küld. Ha nem tetszik majd nekik Barni játéka, akkor nagyon hamar kaphat negatív kritikákat, amit itthon nem tapasztalt meg. Nem tudja, milyen az, amikor »belemarnak« az újságírók. Ha ezt jól kezeli majd, akkor minden rendben fog menni, ha viszont benne maradnak ezek a fejében, akkor lehet ennek kellemetlen vége is
– jegyezte meg, hangsúlyozva, természetesen reméli, Vargának nem kell majd szembenéznie ilyen problémákkal, mert elégedettek lesznek a teljesítményével.
Torghellétől végezetül azt is megkérdeztük, szerinte (a most még) az FTC-ben futballozó és több klub radarján is szereplő Tóth Alex játékstílusához melyik európai topliga feküdne a legjobban.
Az olasz és a spanyol bajnokságban is el tudnám képzelni, de a német nálam már kérdőjeles. Angliába ugyanakkor nem engedném el, nem a Premier League való neki.
Persze, ha Pep Guardiola (a Manchester City vezetőedzője) azt mondja, hogy neki Tóth Alex kell, akkor gyerünk, menjünk, csináljuk, ám az ő helyében én inkább elkerülném az angol bajnokságot. Nagyon jó játékos, de nem olyan típusú, akire szükség van a PL-ben” – felelte.
