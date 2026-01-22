„Ha őszinték vagyunk, senki sem hitte volna” – különleges kihívásról rántotta le a leplet Robbie Keane

„A következő meccsen mindenképpen szükségünk lesz a pontszerzésre, hogy a legjobb nyolcban végezzünk.

Ha őszinték vagyunk, senki sem hitte volna ebben a teremben, hogy hét meccs után veretlenek leszünk.

A továbbjutás már régóta biztos, és legrosszabb esetben is párharcunk lesz a nyolcaddöntőért” – tette hozzá az ír mester, aki röviden a hétvégi bajnoki rajtra is kitért.

„Ugyanazzal a lendülettel várom a győriek elleni rangadót is, mint mindegyik találkozót. Nyerni akarok!” – jelentette ki határozottan Keane.