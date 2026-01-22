„Ha őszinték vagyunk, senki sem hitte volna” – különleges kihívásról rántotta le a leplet Robbie Keane

Percekre volt a Fradi a győzelemtől, de hét meccs után is veretlen az Európa-ligában
A Ferencváros még mindig nyolcaddöntős helyen áll.
Döntetlennel kezdte az évet a Ferencváros labdarúgócsapata az Európa-ligában. A gárda mestere, Robbie Keane elárulta, mivel motiválta csapatát a görög Panathinaikosz ellen.
Mint arról beszámoltunk, nem sokon múlott, hogy meglegyen a győzelem, de végül 1–1-es döntetlennel ért véget a Fradi és a Panathinaikosz meccse a labdarúgó Európa-ligában. Robbie Keane csapata ezzel egy mérkőzéssel az alapszakasz zárása előtt továbbra is tagja a legjobb nyolc mezőnyének, amely közvetlen nyolcaddöntős szereplést jelent. A fagypont körüli hőmérsékletben rendezett összecsapást 17.879 szurkoló tekintette meg a lelátókon.
„Kíváncsi voltam a játékosaimra, hogyan állnak a meccshez, mert kisebb hullámvölgyben vagyunk. Nagy lehetőséget szalasztottunk el az első félidőben, és az utolsó percekben szerzett góllal az egyenlítés ugyan összejött, de igazán a győzelemmel lettem volna elégedett. Fejlődnünk kell, egyensúlyt kell teremtenünk a pályán, kontrollálnunk kell a meccseket, mert ezek hiányoznak a sikeresebb szerepléshez” – kezdte Rafa Benítez, a görög együttes BL-győztes vezetőedzője.
Igyekszünk javítani a helyzetek kihasználásán, sokat is gyakoroljuk ezeket, de gólt rúgni az egyik legnehezebb dolog a futballban. Vagy megvásárolod Mbappét vagy előfordulhatnak ilyen szituációk”
– jelentette ki a spanyol szakember.
„A szezon első meccse mindig nehéz, főleg, ha az ellenfél játékban van. Most kihívást állítottam a srácok elé a találkozó előtt, hogy maradjunk veretlenek. Jó meccset játszottunk, továbbra is veretlenek vagyunk, ami egészen hihetetlen. Az utolsó percekben elképesztő nagy gólt lőtt a görög csapat, ettől függetlenül gratuláció illeti a csapatomat. Csalódottak lehetünk az elmaradt győzelem miatt, de az első félidőben az ellenfélnek is volt nagy helyzete. A szünet után kontrolláltuk a vendégeket, de egy ilyen gól bármikor benne van a mérkőzésben” – fogalmazott Robbie Keane, a Fradi mestere.
„A következő meccsen mindenképpen szükségünk lesz a pontszerzésre, hogy a legjobb nyolcban végezzünk.
Ha őszinték vagyunk, senki sem hitte volna ebben a teremben, hogy hét meccs után veretlenek leszünk.
A továbbjutás már régóta biztos, és legrosszabb esetben is párharcunk lesz a nyolcaddöntőért” – tette hozzá az ír mester, aki röviden a hétvégi bajnoki rajtra is kitért.
„Ugyanazzal a lendülettel várom a győriek elleni rangadót is, mint mindegyik találkozót. Nyerni akarok!” – jelentette ki határozottan Keane.
A bajnoki címvédő Ferencváros vasárnap 18.15-től a Groupama Arénában fogadja a listavezető ETO FC gárdáját.
