Hírek
Vélemények
Hetilap
Rafa Benitez Robbie Keane Fradi Panathinaikosz

„Ha őszinték vagyunk, senki sem hitte volna” – különleges kihívásról rántotta le a leplet Robbie Keane

2026. január 22. 23:55

Döntetlennel kezdte az évet a Ferencváros labdarúgócsapata az Európa-ligában. A gárda mestere, Robbie Keane elárulta, mivel motiválta csapatát a görög Panathinaikosz ellen.

2026. január 22. 23:55
null
Szabó Péter

Mint arról beszámoltunk, nem sokon múlott, hogy meglegyen a győzelem, de végül 1–1-es döntetlennel ért véget a Fradi és a Panathinaikosz meccse a labdarúgó Európa-ligában. Robbie Keane csapata ezzel egy mérkőzéssel az alapszakasz zárása előtt továbbra is tagja a legjobb nyolc mezőnyének, amely közvetlen nyolcaddöntős szereplést jelent. A fagypont körüli hőmérsékletben rendezett összecsapást 17.879 szurkoló tekintette meg a lelátókon.

Robbie Keane
Robbie Keane együttese a hajrában engedte ki a kezéből a győzelmet a görög Panathinaikosz elleni El-mérkőzésen
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Igyekszünk javítani a helyzetek kihasználásán, sokat is gyakoroljuk ezeket, de gólt rúgni az egyik legnehezebb dolog a futballban. Vagy megvásárolod Mbappét vagy előfordulhatnak ilyen szituációk”

– jelentette ki a spanyol szakember.

Robbie Keane: Kihívást állítottam a játékosok elé!

„A szezon első meccse mindig nehéz, főleg, ha az ellenfél játékban van. Most kihívást állítottam a srácok elé a találkozó előtt, hogy maradjunk veretlenek. Jó meccset játszottunk, továbbra is veretlenek vagyunk, ami egészen hihetetlen. Az utolsó percekben elképesztő nagy gólt lőtt a görög csapat, ettől függetlenül gratuláció illeti a csapatomat. Csalódottak lehetünk az elmaradt győzelem miatt, de az első félidőben az ellenfélnek is volt nagy helyzete. A szünet után kontrolláltuk a vendégeket, de egy ilyen gól bármikor benne van a mérkőzésben” – fogalmazott Robbie Keane, a Fradi mestere.

„A következő meccsen mindenképpen szükségünk lesz a pontszerzésre, hogy a legjobb nyolcban végezzünk.

Ha őszinték vagyunk, senki sem hitte volna ebben a teremben, hogy hét meccs után veretlenek leszünk.

A továbbjutás már régóta biztos, és legrosszabb esetben is párharcunk lesz a nyolcaddöntőért” – tette hozzá az ír mester, aki röviden a hétvégi bajnoki rajtra is kitért.

„Ugyanazzal a lendülettel várom a győriek elleni rangadót is, mint mindegyik találkozót. Nyerni akarok!” – jelentette ki határozottan Keane.

A bajnoki címvédő Ferencváros vasárnap 18.15-től a Groupama Arénában fogadja a listavezető ETO FC gárdáját.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Squalline
2026. január 23. 09:21
Egyáltalán nem volt kínszenvedés. Jó iramú, élvezetes meccs volt két kb azonos képességű csapat között. Nagyon örültem a harcos, kemény, hajtós Fradinak. Voltak nagyon jó pillanatok, alig hittem a szememnek, hogy végre egy magyar klub így is tud játszani. Bárcsak lenne még 4-5 magyar csapat, ami ezen szinten és irammal tudna játszani. Legalább néha. Mindkét csapatból hiányzott a topcsapatokra jellemző spíler, olykor pedig olyan hibák is előfordultak (labdaveszrés, rossz lövés, beadás, elpuskázott helyzet), amik topszinten alig. Azaz nyilván van 1-2 játékos, aki alacsonyabb szinten van. Ezért van mindkét csapat az EL-ben. Kompakt masszív, gyors csapatok kisebb hibákkal, nem topszintű helyzetkihasznákással. De jó volt nézni ezt a meccset. Kár hogy ilyen cinikus és károgó a magyar szurkoló, ez a cinizmus megy az nso-n is. Pedig ez a Fradi most egész jó volt, ahogy a Fener ellen is. Igen Varga azért hiányzik mert ő egy ritka, meccseeldöntő spíler tud lenni. Főleg Joseph és Yusuf kevésbé.
states-2
2026. január 23. 00:30
Varga nélkül 95 perc kínszenvedés.
