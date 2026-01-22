Ft
01. 22.
csütörtök
„Nem kértem, nem könyörögtem, nem akartam mindenáron maradni" – Marco Rossi a távozásáról beszélt

Hírek
Vélemények
Hetilap
Marco Rossi magyar válogatott Varga Barnabás MLSZ Szoboszlai Dominik

„Nem kértem, nem könyörögtem, nem akartam mindenáron maradni” – Marco Rossi a távozásáról beszélt

2026. január 22. 12:50

Az olasz szakember terjedelmes interjút adott a Nemzeti Sportnak. Marco Rossi elárulta, nem akart mindenáron a magyar válogatott szövetségi kapitánya maradni.

2026. január 22. 12:50
null

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya olaszországi otthonában, a Nápolyhoz közeli Pozzuoli városában adott terjedelmes interjút a Nemzeti Sportnak. Az első kérdést arról kapta az olasz szakember, hogy miként élte meg az Írország ellen az utolsó másodpercekben elveszített világbajnoki selejtező óta eltelt heteket.

 

„Nehezen. Nem könnyű magunk mögött hagyni azt, ami azon a meccsen történt – felelte Rossi. – Főként a következmények miatt, hiszen elszalasztottuk a lehetőséget a világbajnoki pótselejtezőre. Rendkívül küzdelmes időszak volt, és még mindig nem sikerült teljesen túllépnem rajta. Ha arra gondolunk, hogy Írország miként tudott betalálni a hosszabbítás pillanataiban mindkét mérkőzésünkön, a dublinin és budapestin is, a tapasztalat nyilvánvalóan nagyon-nagyon nehezen emészthető. De az élet megy tovább, a jövőbe kell néznünk. Úgy gondolom, nem érdemeltük meg a kiesést, és sok pozitívumot megőrizhetünk, amelyekre alapozva újra lehet indulni a jövőben.”

 

Rossi szerződése 2030-ig szól az MLSZ-nél. Ennek ellenére a világbajnoki selejtezősorozat után sokakban felvetődött, hogy a válogatottnak nem vele kellene folytatni a munkát, hiszen a válogatottnak nem sikerült elérnie a kitűzött célt, a pótselejtezőt jelentő második helyet a csoportban.

Már jóval az írek elleni mérkőzés előtt megegyeztünk a szövetséggel, hogy visszatérek Budapestre az MLSZ elnökségi ülésére – tehát ez nem attól függött, hogy lemaradunk-e a pótselejtezőről. Ott világosan elmondtam az álláspontomat, a szövetség elnöksége pedig egyhangúlag úgy döntött, hogy velem akarja folytatni. Én nem kértem, nem könyörögtem, nem akartam mindenáron maradni, mert elismerem: ha elbukunk egy célt – és a cél egyértelműen a pótselejtező elérése volt, egy kimondott és elérhető cél –, akkor vállalnom kell a felelősséget. Tehát ha ők úgy ítélték volna meg, hogy a kudarc okot ad a felmentésemre, abszolút elfogadtam volna, hiszen a célt nem értük el

– mondta a 61 éves tréner.

 

Rossi a magyar bajnokságról elmondta, az európai szövetség 55-ös rangsorában jelenleg a 23. legerősebb ligaként jegyzik, vagyis világosan látszik, hogy nem tartozik az elithez, ugyanakkor az utóbbi időben a hazai mezőnyből beválogatott játékosok közül Lukács Dániel és Gruber Zsombor is nagyon jól teljesített a nemzeti együttesben. „Másoknál viszont érzi az ember, hogy nagy a szintkülönbség, szóval nem egyszerű a dolgom” – tette hozzá.

A szövetségi kapitány a Ferencvárostól az AEK Athénhoz szerződő Varga Barnabás átigazolásáról is kifejtette a véleményét: „Szerintem helyesen cselekedett. Mind neki, mind a Fradinak kedvező a lépés, hiszen ha igaz, amit olvasni, a magyar klub jól járt anyagilag. Barnabás is remek szerződést kötött, és olyan egyesületbe ment, amely papíron nem gyengébb a Ferencvárosnál. Nemzetközi szinten is ismert, fontos játékosai vannak, bajnokságot akar nyerni, és a görög ligában nagy a minőségi konkurencia, ilyen szempontból az AEK mellett az Olympiakosz, a PAOK és a Panathinaikosz is érdekes. A görög liga színvonalas, az intenzitás sokkal magasabb, mint Magyarországon, így Barnabás fejlődése a válogatottnak is nagy segítség lesz.”

Rossi a válogatott csapatkapitányáról, a Liverpoolból mára már kirobbanthatatlan Szoboszlai Dominikről is beszélt, akinek a munkához való hozzáállása és a karrierútja inspiráló lehet a társai számára is.

„Dominik olyan srác, aki nagyon keményen dolgozott és dolgozik most is. Pontosan tudja, hogy egy feladat eljutni egy bizonyos szintre, és egy másik ott is maradni. Ahhoz, hogy megragadj ebben a magasságban, hogy úgy fejlődj, ahogy ő, és hogy a Liverpool szurkolói és csapattársai vezérként ismerjenek el, a tehetség mellett sok minden más is kell: rengeteg munka, elszántság és áldozatvállalás. (…) Dominik a harmadik évét kezdte a Liverpoolnál, voltak nehézségei, de fokozatosan egyre nagyobb elismerést vívott ki a csapattársai, majd a szurkolók körében is. Ez azt jelenti, hogy rengeteget fejlődött elkötelezettség és munka terén, az összpontosítása teljes. Nem hiszem, hogy a magyar futball történetében vagy közelmúltjában sok olyan példa lenne, amelynél a tehetség mellé ilyen mindennapos kemény munka és akaraterő párosult. Nem tudom, hányan voltak ilyenek, de szerintem nem sokan. Ezért példakép Dominik.”

 

A teljes interjút ide kattintva olvashatja el!

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor

Töki
2026. január 22. 15:28
Maradjon IS!!! Nincs jobb nála!!!
sarzal
2026. január 22. 13:09
hát talán szoboszlainak nem kellett volna idejekorán elhinni hogy megnyertük a meccset....neked meg nem kellett volna a végén belenyúlni a cserékkel a meccsbe....akkor esetleg lehetett volna még két meccsnyi esélyünk egy még 5 évig élő szerződéssel én is azt vártam volna hogy rúgjanak ki ha mernek
