„Nem kértem, nem könyörögtem, nem akartam mindenáron maradni” – Marco Rossi a távozásáról beszélt

Rossi a magyar bajnokságról elmondta, az európai szövetség 55-ös rangsorában jelenleg a 23. legerősebb ligaként jegyzik, vagyis világosan látszik, hogy nem tartozik az elithez, ugyanakkor az utóbbi időben a hazai mezőnyből beválogatott játékosok közül Lukács Dániel és Gruber Zsombor is nagyon jól teljesített a nemzeti együttesben. „Másoknál viszont érzi az ember, hogy nagy a szintkülönbség, szóval nem egyszerű a dolgom” – tette hozzá.

A szövetségi kapitány a Ferencvárostól az AEK Athénhoz szerződő Varga Barnabás átigazolásáról is kifejtette a véleményét: „Szerintem helyesen cselekedett. Mind neki, mind a Fradinak kedvező a lépés, hiszen ha igaz, amit olvasni, a magyar klub jól járt anyagilag. Barnabás is remek szerződést kötött, és olyan egyesületbe ment, amely papíron nem gyengébb a Ferencvárosnál. Nemzetközi szinten is ismert, fontos játékosai vannak, bajnokságot akar nyerni, és a görög ligában nagy a minőségi konkurencia, ilyen szempontból az AEK mellett az Olympiakosz, a PAOK és a Panathinaikosz is érdekes. A görög liga színvonalas, az intenzitás sokkal magasabb, mint Magyarországon, így Barnabás fejlődése a válogatottnak is nagy segítség lesz.”