Sokkoló sérülés Győrben: mentővel szállították kórházba a dán klasszist (VIDEÓ)

Elismerték a vereséget Győrben – Debrecenben óriási győzelmet ünnepelnek
Nem erre készültek a kisalföldi városban.
Mentő szállította kórházba a dán irányítót. Súlyos sérülés után főhet a feje Per Johansson győri vezetőedzőnek.
Kificamodott a könyöke a Győri ETO női kézilabdacsapat kulcsjátékosának, a dán Helena Elvernek. Az épp a harmadik gólját szerző, olimpiai és világbajnoki bronzérmes irányító hét perc után sérült meg kedden a Debrecen ellen 39–22-re megnyert bajnokin.
A bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő zöld-fehér klub honlapjának szerda délelőtti híradása felidézte: betörés közben ütközött védőjével, és a talajfogás pillanatában könyöksérülést szenvedett.
A játékost hosszan ápolták a pályán, majd rögzítették a bal karját, és mentővel kórházba szállították.
„A vizsgálatok törés nélküli könyökficamot állapítottak meg. Az ízület stabil, szalagsérülés nem igazolódott, Dr. Lénárth Róbert csapatorvos helyre rakta a játékos könyökét, aki ezt követően gipszrögzítést kapott” – közölte Dr. Balogh Péter főorvos.
Az ETO vezeti az NB I tabelláját, előnye négy pont a Ferencváros és a Debrecen előtt, a fővárosi egyesület egy meccsel kevesebbet játszott. A Bajnokok Ligájában vezeti csoportját, és már a hétvégén bebiztosíthatja a negyeddöntőbe jutását, a Magyar Kupa negyeddöntőjében pedig a másodosztályban éllovas MTK Budapest lesz az ellenfele márciusban.
(MTI)
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt