01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
győr sérülés kézilabda

Sokkoló sérülés Győrben: mentővel szállították kórházba a dán klasszist (VIDEÓ)

2026. január 21. 21:41

Mentő szállította kórházba a dán irányítót. Súlyos sérülés után főhet a feje Per Johansson győri vezetőedzőnek.

2026. január 21. 21:41
null

Kificamodott a könyöke a Győri ETO női kézilabdacsapat kulcsjátékosának, a dán Helena Elvernek. Az épp a harmadik gólját szerző, olimpiai és világbajnoki bronzérmes irányító hét perc után sérült meg kedden a Debrecen ellen 39–22-re megnyert bajnokin.

JOHANSSON, Per Győr
Egy ideig nélkülöznie kell klasszis irányítóját a győri vezetőedzőnek, Per Johanssonnak
Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Győr: sokkoló sérülést szenvedett a klasszis

A bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő zöld-fehér klub honlapjának szerda délelőtti híradása felidézte: betörés közben ütközött védőjével, és a talajfogás pillanatában könyöksérülést szenvedett.

A játékost hosszan ápolták a pályán, majd rögzítették a bal karját, és mentővel kórházba szállították.

„A vizsgálatok törés nélküli könyökficamot állapítottak meg. Az ízület stabil, szalagsérülés nem igazolódott, Dr. Lénárth Róbert csapatorvos helyre rakta a játékos könyökét, aki ezt követően gipszrögzítést kapott” – közölte Dr. Balogh Péter főorvos.

Az ETO vezeti az NB I tabelláját, előnye négy pont a Ferencváros és a Debrecen előtt, a fővárosi egyesület egy meccsel kevesebbet játszott. A Bajnokok Ligájában vezeti csoportját, és már a hétvégén bebiztosíthatja a negyeddöntőbe jutását, a Magyar Kupa negyeddöntőjében pedig a másodosztályban éllovas MTK Budapest lesz az ellenfele márciusban.

(MTI)

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

