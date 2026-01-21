Sokkoló sérülés Győrben: mentővel szállították kórházba a dán klasszist (VIDEÓ)

Kificamodott a könyöke a Győri ETO női kézilabdacsapat kulcsjátékosának, a dán Helena Elvernek. Az épp a harmadik gólját szerző, olimpiai és világbajnoki bronzérmes irányító hét perc után sérült meg kedden a Debrecen ellen 39–22-re megnyert bajnokin.

Egy ideig nélkülöznie kell klasszis irányítóját a győri vezetőedzőnek, Per Johanssonnak

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Győr: sokkoló sérülést szenvedett a klasszis

A bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő zöld-fehér klub honlapjának szerda délelőtti híradása felidézte: betörés közben ütközött védőjével, és a talajfogás pillanatában könyöksérülést szenvedett.