01. 30.
péntek
01. 30.
péntek
győr ETO FC Ferencváros

Győrből üzenik: nincs stratégia arra, hogy ne adjanak el játékost a Fradinak

2026. január 30. 16:55

Az ETO FC csapatmenedzsere, Világi Bálint szerint nincs stratégiájuk arra, hogy ne adjanak el játékost a Ferencvárosnak. Ezért nem került egyetlen labdarúgójuk sem az FTC-hez.

2026. január 30. 16:55
null

A téli átigazolási szezon egyik legérdekesebb híre volt, amikor az FTC elnöke, Kubatov Gábor bejelentette, 5 millió euróért sem tudtak magyar játékokat megvásárolni a többi NB I-es csapattól. A sajtóhírek alapján egyértelmű, hogy az ETO FC több labdarúgóját is szerették volna megszerezni Tóth Alex és Varga Barnabás pótlására.

Első sorban Vitális Milán és Miljan Krpics lehetett a célpont – a győriek vezetőedzője, Borbély Balázs beszélt nemrég a Mandinernek arról, hogy kulcsemberekké nőtték ki magukat a Rába partján, így szükségük van rájuk. Főleg, hogy az aranyéremért harcolhat az ETO – az első tavaszi fordulóban le is győzte 3–1-re a Ferencvárost a Groupama Arénában.

FTC
Vitális Milán remek teljesítményt nyújtott az FTC ellen. Fotó: MTI/Purger Tamás

Nincs stratégia arra, hogy nem vehet játékost tőlük az FTC

Még a találkozó előtt készített a győriek csapatmenedzserével, Világi Bálinttal interjút a Győr Plusz, melyben szóba kerültek a téli történések is.

„A legfontosabb, hogy minden átigazolási időszakban erősebb legyen a csapat. Nincs kimondott stratégia arra, hogy a Ferencvárosnak nem adunk el játékost, ugyanúgy tiszteljük, mint más klubokat, és jó viszonyt is ápolunk vele. Egyszerűen egy átigazolásnak több összetevője van: az eladó igényeit ki kell elégíteni, a vásárló is jól akar járni, és a játékosnak is előnyére kell válnia a váltásnak. Ha a három közül csak egy nem teljesül, nem lehet jó az üzletről beszélni. A múltban már bizonyítottuk, hogy jól működik az átigazolási filozófiánk, jó visszaigazolás, hogy nehéz egyben tartanunk a keretet” – jelentette ki Világi az NSO szemléje szerint.

A beszélgetés során szóba került a stadion helyzete is.

„Infrastrukturálisan rengeteg elmaradásunk, és behoznivalónk van. Kiemelném, hogy hosszú távú sikert rövid távú gondolkodással nem lehet elérni, fél szezonokra, teljes idényekre kell tervezni. A stadion tervezési fázisban van: különleges és érdekes az elhelyezkedése, valamint a körbeépítése is. Keressük a lehető legmodernebb, de közben szurkolóbarát megoldást. Van olyan koncepció, amely esetén U-alakúvá válna a stadion az egyik kapu mögé épített lelátóval. Ez egy lehetséges és kézenfekvő megoldás. Nem dolgoznánk minden nap, ha nem lennének nagy álmaink: öt éven belül stabil európai kupaszereplők szeretnénk lenni. A modern futballban a költségvetés fontos eleme ez, és az erős játékoskeret fenntartásához is szükséges. Remélem, jó úton járunk a megvalósításához."

Az ETO szombaton a szintén a dobogóért harcoló DVSC-t fogadja az NB I 20. fordulójában, míg a Fradi szombaton Paksra látogat.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

