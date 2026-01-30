Győrből üzenik: nincs stratégia arra, hogy ne adjanak el játékost a Fradinak

Vitális Milán remek teljesítményt nyújtott az FTC ellen. Fotó: MTI/Purger Tamás

Nincs stratégia arra, hogy nem vehet játékost tőlük az FTC

Még a találkozó előtt készített a győriek csapatmenedzserével, Világi Bálinttal interjút a Győr Plusz, melyben szóba kerültek a téli történések is.

„A legfontosabb, hogy minden átigazolási időszakban erősebb legyen a csapat. Nincs kimondott stratégia arra, hogy a Ferencvárosnak nem adunk el játékost, ugyanúgy tiszteljük, mint más klubokat, és jó viszonyt is ápolunk vele. Egyszerűen egy átigazolásnak több összetevője van: az eladó igényeit ki kell elégíteni, a vásárló is jól akar járni, és a játékosnak is előnyére kell válnia a váltásnak. Ha a három közül csak egy nem teljesül, nem lehet jó az üzletről beszélni. A múltban már bizonyítottuk, hogy jól működik az átigazolási filozófiánk, jó visszaigazolás, hogy nehéz egyben tartanunk a keretet” – jelentette ki Világi az NSO szemléje szerint.

A beszélgetés során szóba került a stadion helyzete is.