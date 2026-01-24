Szoboszlai, Kerkez, Tóth – parádés fotón az első nagy találkozás

Szoboszlai gólja és gólpassza nem ért pontot, Tóth Alex bravúrgyőzelemmel debütált – óriási meccs volt a Premier League magyaros rangadója!
Milos Kerkez is pályára lépett.
Magyaros mérkőzést rendeznek szombaton a Premier League-ben. A Bournemouth–Liverpoolon Tóth Alex a padon, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos pedig a pályán kezdett. A mérkőzés előtt találkoztak egymással, amiről parádés fotót készített egy angol újságíró.
Jelenleg is zajlik a Bournemouth–Liverpool mérkőzés az angol bajnokságban, melyet ITT követhet nyomon élőben a Mandineren. A hazai csapat kispadján ül egyelőre a Ferencvárostól nemrég igazolt Tóth Alex, míg a vendégeknél természetesen kezdő Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is.
A meccs előtt találkozott egymással a három magyar válogatott játékos a pályán, melyről egy angol újságíró készített parádés fotót:
Nyitókép: Glyn KIRK / AFP