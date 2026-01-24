Szoboszlai, Kerkez, Tóth – parádés fotón az első nagy találkozás

Jelenleg is zajlik a Bournemouth–Liverpool mérkőzés az angol bajnokságban, melyet ITT követhet nyomon élőben a Mandineren. A hazai csapat kispadján ül egyelőre a Ferencvárostól nemrég igazolt Tóth Alex, míg a vendégeknél természetesen kezdő Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is.

A meccs előtt találkozott egymással a három magyar válogatott játékos a pályán, melyről egy angol újságíró készített parádés fotót: