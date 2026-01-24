Ft

01. 25.
vasárnap
01. 25.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Szoboszlai, Kerkez, Tóth – parádés fotón az első nagy találkozás

2026. január 24. 18:45

Magyaros mérkőzést rendeznek szombaton a Premier League-ben. A Bournemouth–Liverpoolon Tóth Alex a padon, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos pedig a pályán kezdett. A mérkőzés előtt találkoztak egymással, amiről parádés fotót készített egy angol újságíró.

2026. január 24. 18:45
null

Jelenleg is zajlik a Bournemouth–Liverpool mérkőzés az angol bajnokságban, melyet ITT követhet nyomon élőben a Mandineren. A hazai csapat kispadján ül egyelőre a Ferencvárostól nemrég igazolt Tóth Alex, míg a vendégeknél természetesen kezdő Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is.

A meccs előtt találkozott egymással a három magyar válogatott játékos a pályán, melyről egy angol újságíró készített parádés fotót:

Nyitókép: Glyn KIRK / AFP

Interista
2026. január 24. 20:29
Hajrá, Magyarok 🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺
rugbista
2026. január 24. 20:11
Szvolaziiiiiiiiiii!!! Újabb szabadrúgásgól! Lassan jobb, mint Várady Béla.
Sróf
2026. január 24. 20:09
Le a kalappal az angol újságíró előtt. Parádés fotó!
