Liverpool sérülés Szoboszlai Dominik

Nagy a baj: liverpooli forrás szerint Szoboszlai hosszú időre kidőlt

2025. december 16. 19:26

A Liverpoolra szakosodott újságíróra hivatkoznak. Szoboszlai combhajlító sérülésével kapcsolatban a klub nem adott ki közleményt.

2025. december 16. 19:26
null

Egy Liverpoolhoz közeli forrás úgy tudja, megsérült Szoboszlai Dominik combhajlító izma, és februárig nem lép pályára. A közösségi médiában a Liverpoolra szakosodott újságíróra, James Pearce-re hivatkoznak, de a hírt érdemes fenntartásokkal kezelni, már csak azért is, mert a magyar válogatott csapatkapitánya a hétvégén bokasérülést szenvedett.

Szoboszlai combhalító sérülését érdemes fenntartásokkal kezelni
Szoboszlai combhalító sérülését érdemes fenntartásokkal kezelni (Fotó: Paul Ellis/AFP)

Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool múlt szombaton hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Brighton & Hove Albiont az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 16. fordulójában. A mérkőzés 68. percében Szoboszlai megsérült, és bár folytatni tudta a játékot, negyedórával később elővigyázatosságból lecserélte őt edzője, Arne Slot, aki a lefújást követően azt mondta a bokájáról, hogy nem nézett ki túl jól.

Szoboszlai combizma

A Liverpool hivatalosan nem erősítette meg Szoboszlai combhajlító sérülését, és James Pearce közösségi oldalain sem találtunk erről bejegyzést.

Fotó: Paul Ellis/AFP

 

rugbista
2025. december 16. 20:48
Van ilyen, jobbulást. Csapágyasra hajtották, szinte törvényszerű ez.
Bitrex®
2025. december 16. 20:42
Akkor idén már nem lesz több szoboszlais cikk?
Color
2025. december 16. 19:47
Ez csak egy kacsa,egyrészt nem a combhajlító izma sérült meg,másrészt a Tottenham ellen szombaton már játszik.
bunko-jobbos
2025. december 16. 19:45
Majd, ha KOMOLY újságban olvassuk, elhisszük. Nem a Mandi ócskaproliangolaggódós cikkéből kopizott baromság alapján. Mondjuk, ha az M4 Sport írja, az már valami.
