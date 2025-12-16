Nagy a baj: liverpooli forrás szerint Szoboszlai hosszú időre kidőlt

Egy Liverpoolhoz közeli forrás úgy tudja, megsérült Szoboszlai Dominik combhajlító izma, és februárig nem lép pályára. A közösségi médiában a Liverpoolra szakosodott újságíróra, James Pearce-re hivatkoznak, de a hírt érdemes fenntartásokkal kezelni, már csak azért is, mert a magyar válogatott csapatkapitánya a hétvégén bokasérülést szenvedett.

Szoboszlai combhalító sérülését érdemes fenntartásokkal kezelni (Fotó: Paul Ellis/AFP)

Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool múlt szombaton hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Brighton & Hove Albiont az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 16. fordulójában. A mérkőzés 68. percében Szoboszlai megsérült, és bár folytatni tudta a játékot, negyedórával később elővigyázatosságból lecserélte őt edzője, Arne Slot, aki a lefújást követően azt mondta a bokájáról, hogy nem nézett ki túl jól.