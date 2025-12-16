Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
12. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
könyv Jane Austen Büszkeség és balítélet

„A fiú találkozik a lánnyal” – 250 éve született a megunhatatlan Jane Austen

2025. december 16. 19:27

Az ő szabályokkal teli univerzuma mára a modern nők menekülőútja és vágyott fantáziavilága lett. Az éppen negyed évezrede, december 16-án világra jött angol írónő népszerűbb, mint valaha.

2025. december 16. 19:27
null
Hajdú Tímea
Hajdú Tímea

Egy író minden éjszaka zseniális ötletről álmodik, ám amikor hajnalban felriad, majd rögtön visszaalszik, azonnal el is felejti azt. A felesége azt tanácsolja neki, tegyen egy füzetet az ágya mellé, és mielőtt újból álomba merülne, gyorsan vesse papírra a gondolatot. Másnap reggel a girbe-görbe betűkkel összeírt papíron a következő olvasható: „a fiú találkozik a lánnyal.” Andrew Klavan amerikai krimiíró ezzel a történettel szokta illusztrálni, hogy minden igazán jó regény a lehető legegyszerűbb elképzelésből születik.  A Jane Austen-könyvek esetében sem volt ez másképp: „a fiú találkozik a lánnyal” – ez mindegyik alaptörténete.

Szülőhazája, Anglia idén ünnepli az írónő 250. születésnapját, akinek legnépszerűbb regénye, a Büszkeség és balítélet több mint 20 millió példányban fogyott el,

és még soha nem került ki a nyomtatásból. Jane Austen ráadásul reneszánszát éli, és a mai fiatal generáció hiába olvas egyre kevesebbet, az ő műveit mégis sűrűn kézbe veszi. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet
Tovább a cikkhezchevron
Fotó: Jane Austen egyik regényének a kiadása/Unsplash
Jane Austen egyik regényének a kiadása (Fotó: Unsplash)

Jelenre gyakorolt hatását jól mutatja, hogy rajta kívül csak nagyon kevés olyan szerző van, akinek a könyveiről és az azokból készült filmadaptációkból ennyi  YouTube-elemzés, TikTok videó, Instagram-poszt, Facebook-csoport született volna – és születne most is folyamatosan. Népszerűsége annak ellenére is töretlen, hogy a 21. század fiatal generációinak az élete már nyomokban sem hasonlít az austeni karakterekéhez.

De talán éppen ez jelenti a vonzerőt. 

A 20. század végén és a 21. század elején, a nyugati világban született nemzedékek a szabadság ígéretével nőttek fel. Már a kisgyerekek pólóinak feliratai is idilli életet ígértek: „Az leszel, ami lenni szeretnél!” „Csináld azt, amit szeretsz!” „Kövesd az álmaidat!” Lassan két generáció nőtt fel azzal az ajánlattal, hogy a lehetőségei végtelenek, aminek következménye sokaknál vagy döntésképtelenség, vagy – a valóságra való ráébredés után –keserűség lett. Jane Austen 19. század eleji vidéki úri világában az opciók viszont még igen limitáltak voltak: 

egy nő vagy férjhez ment vagy nem, egy férfi meg ha nem elsőszülöttként a családi birtokot igazgatta, választhatott, hogy katona, ügyvéd vagy pap legyen. 

Austen írásainak másik érdekes aspektusa, hogy amiként az sem érződik belőlük, hogy a napóleoni háborúk időszakában születtek, az ugyancsak nem derül ki a történetekből, ki volt éppen a király vagy a miniszterelnök.  És olyan társadalmi kérdésekről sem esik szó, amelyekkel például Charles Dickens évtizedekkel később már foglalkozott. A regények egy rendkívül szűk térben játszódnak, amit Lucy Worsley brit történész úgy jellemzett, hogy 

Jane Austen „az otthon írója” volt, 

a szereplői drámáinak színterei a nappalik, a tágas parkok és a szomszéd kastélyok báltermei. Ebben a világban pedig a beszéd nem Napóleon vagy Nelson admirális személye körül forgott, a témát inkább a legújabb divat szolgáltatta és persze, hogy kik vettek részt a városban megrendezett bálon. Mindez maga a béke szigete a mai olvasó számára, akinek a közösségi oldalait a szörnyűbbnél szörnyűbb eseményekkel bombázzák a világ összeomlását előrevetítve, miközben idegenek veszekszenek olyan témákról, amihez nem értenek, és amelyek két órával korábban még nem is érdekelték őket. 

A Jane Austen-rajongók ezért korosztálytól függetlenül nem fogadják el a „modernizálásra” tett kísérleteket. 

A Netflix megpróbálkozott egy „modern nézőkre” igazított Meggyőző érvek-adaptációval, amit az olvasók és a nem olvasók is gyűlöltek. A film ugyanis „sokszínű” (ázsiai és fekete) szereplőgárdával dicsekedett, és a főszerepet az a Dakota Johnson kapta, akit „iPhone-arcú” színészként emlegetnek – azaz egy ilyen arcot soha nem látnál viszont egy 19. századi festményen. 

Jane Austen vonzereje ugyanis pont a régimódisága. A mai tizen- és huszonéveseknek egy olyan világban kell navigálniuk, amelyben a kultúra teljesen pornografizálódott. Austen regényei ezzel szemben annyira puritánok, hogy testrészek még leírás szintjén is alig jelennek meg bennül. Hősnői dilemmái pedig olyan fantáziavilágba kalauzolják a „situationshipektől” és randiappoktól demoralizálódó fiatal lányokat, amelyben néhány tánc és közös beszélgetés után már potenciális lánykérés történhet. És míg a 21. században a szexvideók két kattintásra vannak bárkitől, és a lányoknak photosoppolt műanyag fantáziákkal kell vetekedniük a figyelemért, az Austen-könyvek révén az olvasó elmenekülhet valahova, 

ahol csupán egy szöktetés a teljes család jó hírnevét tönkreteszi.

Természetesen abban a korban sem voltak szentek az emberek, azonban az életet és a kapcsolatok szigorú szabályrendszer irányította, aminek megszegése drámai következményekkel járt. Ma már nincsenek szabályok, ezért nem is annyira meglepő, hogy a fiatal nők olyan életről fantáziálnak, amelyben minden apró interakciónak jelentése van. Ez az oka, hogy kétszázötven évvel Jane Austen születése után még mindig újabb és újabb kislányok és ifjú hölgyek hajolnak a regényei fölé, hogy beleléphessenek ebbe a másféle létbe. Ahol a legnagyobb dilemma a házasság, a szalonokban nem a háborúkról társalognak, és még tudják, hogy egy jó regény alapja, hogy „a fiú találkozik a lánnyal”.

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
•••
2025. december 16. 20:04 Szerkesztve
A nagy írók, művészek - alkotók - tudják, hogy a világ (továvbb)működése - az Ember szempontjából - a férfi-nő-utód (gyermek) háromszög közötti kapcsolaton múlik. Manapság ennek tényét - hogy ez a Teremtés "logikája" is - a liberális erők ezerrel támadják és akarják elnyomni - sikertelenül. A fiú találkozik a lánnyal - vagy éppen fordítva, a lány (szemlesütve) találkozik a fiúval - a Teremtés legnagyobb csodájára való ráébredésnek a pillanata... A fiú a "lányban" tudasítja, hogy ő fiú, a lány pedig a "fiúban" tudasítja, hogy ő lány. Egyik a másikban értelmezi önmagát. És innen indul(hat) el két élet legszebb kalandja...
Válasz erre
2
0
Pandaka pygmaea
2025. december 16. 19:39
Esküszöm, gyógyír ezt az írást olvasni a "transznacionális genderellenes politikával szembeni queer feminista interszekcionális ellenállás előmozdítása érdekében..." után.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!