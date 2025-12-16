„A fiú találkozik a lánnyal” – 250 éve született a megunhatatlan Jane Austen

a szereplői drámáinak színterei a nappalik, a tágas parkok és a szomszéd kastélyok báltermei. Ebben a világban pedig a beszéd nem Napóleon vagy Nelson admirális személye körül forgott, a témát inkább a legújabb divat szolgáltatta és persze, hogy kik vettek részt a városban megrendezett bálon. Mindez maga a béke szigete a mai olvasó számára, akinek a közösségi oldalait a szörnyűbbnél szörnyűbb eseményekkel bombázzák a világ összeomlását előrevetítve, miközben idegenek veszekszenek olyan témákról, amihez nem értenek, és amelyek két órával korábban még nem is érdekelték őket.

A Jane Austen-rajongók ezért korosztálytól függetlenül nem fogadják el a „modernizálásra” tett kísérleteket.

A Netflix megpróbálkozott egy „modern nézőkre” igazított Meggyőző érvek-adaptációval, amit az olvasók és a nem olvasók is gyűlöltek. A film ugyanis „sokszínű” (ázsiai és fekete) szereplőgárdával dicsekedett, és a főszerepet az a Dakota Johnson kapta, akit „iPhone-arcú” színészként emlegetnek – azaz egy ilyen arcot soha nem látnál viszont egy 19. századi festményen.

Jane Austen vonzereje ugyanis pont a régimódisága. A mai tizen- és huszonéveseknek egy olyan világban kell navigálniuk, amelyben a kultúra teljesen pornografizálódott. Austen regényei ezzel szemben annyira puritánok, hogy testrészek még leírás szintjén is alig jelennek meg bennül. Hősnői dilemmái pedig olyan fantáziavilágba kalauzolják a „situationshipektől” és randiappoktól demoralizálódó fiatal lányokat, amelyben néhány tánc és közös beszélgetés után már potenciális lánykérés történhet. És míg a 21. században a szexvideók két kattintásra vannak bárkitől, és a lányoknak photosoppolt műanyag fantáziákkal kell vetekedniük a figyelemért, az Austen-könyvek révén az olvasó elmenekülhet valahova,