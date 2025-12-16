Ft
Radosław Sikorski Orbán Viktor lengyel-magyar barátság

Súlyos figyelmeztetés a lengyel külügyminiszternek: nyílt levelet kapott Magyarországról

2025. december 16. 19:12

Nyílt levélben reagált Radosław Sikorski kijelentéseire Tordai Máté, a PEuCET Alapítvány elnöke. Írásában hangsúlyozza, hogy a lengyel–magyar kapcsolat nem politikai ciklusokhoz kötött viszony, hanem történelmi és erkölcsi érték, amelynek az aktuálpolitikai viták fölött kell állnia.

2025. december 16. 19:12
Tordai Máté nyílt levélben fordult Radosław Sikorski lengyel külügyminiszterhez, miután megdöbbenéssel értesült azokról a nyilvános kijelentésekről, amelyekben Orbán Viktort a Lenin-rend kiérdemlésével illette, valamint azt a feltételezést fogalmazta meg, hogy egy Európát érő orosz támadás esetén hazánk Oroszország oldalára állna. A levél szerint ezek a kijelentések nemcsak sértőek, hanem a lengyel és magyar nemzet kapcsolatát is veszélyeztetik.

Nyílt levélben üzent Tordai Máté a lengyel külügynek Magyarországról a lengyel–magyar viszony jövőjéről.
Nyílt levélben üzent Tordai Máté a lengyel külügynek Magyarországról a lengyel–magyar viszony jövőjéről.
Forrás: PEuCET

Tordai hangsúlyozza, hogy Magyarország az orosz–ukrán háború kitörése óta 

  • egyértelműen elítélte Oroszország katonai agresszióját
  • több százezer ukrán menekültet fogadott be, 
  • miközben a magyar kormány következetesen a béke mielőbbi megteremtése mellett érvelt. 

Álláspontja szerint mindezek a tények világosan cáfolják az elhangzott vádakat.

A lengyel–magyar barátság történelmi alapjai

A levél kiemeli, hogy a lengyel–magyar barátság nem alkalmi szövetség, hanem ezeréves történelmi kötelék. A középkori dinasztikus kapcsolatoktól kezdve az 1848–49-es szabadságharc lengyel hősein át, az 1939-es lengyel menekültek befogadásáig és az 1956-os lengyel szolidaritásig számos történelmi példa bizonyítja a két nemzet összetartozását.

Tordai szerint ez a kapcsolat nem a politikusoké, hanem a nemzeteké, és jelentősége messze túlmutat az ideológiai vitákon. 

Úgy fogalmaz, a magyar civil társadalom mindeddig tartózkodott attól, hogy nyilvánosan reagáljon a lengyel kormány Magyarországgal szembeni támadásaira, éppen a történelmi barátság iránti tiszteletből. A nyílt levél végén határozott, de tiszteletteljes felszólítás hangzik el: a lengyel külügyminisztert arra kéri, hogy tartózkodjon minden olyan megnyilvánulástól, amely rombolja az országok közötti bizalmat és azt a testvéri kapcsolatot, „amelyet elődeink vérrel, áldozattal és hűséggel alapoztak meg”.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

