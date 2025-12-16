Lenin-renddel tüntetné ki Orbán Viktort a lengyel külügyminiszter – Szijjártó Péter tette helyre kollégáját
Lengyelországban ki nem állhatják a háborúellenes hangokat.
Nyílt levélben reagált Radosław Sikorski kijelentéseire Tordai Máté, a PEuCET Alapítvány elnöke. Írásában hangsúlyozza, hogy a lengyel–magyar kapcsolat nem politikai ciklusokhoz kötött viszony, hanem történelmi és erkölcsi érték, amelynek az aktuálpolitikai viták fölött kell állnia.
Tordai Máté nyílt levélben fordult Radosław Sikorski lengyel külügyminiszterhez, miután megdöbbenéssel értesült azokról a nyilvános kijelentésekről, amelyekben Orbán Viktort a Lenin-rend kiérdemlésével illette, valamint azt a feltételezést fogalmazta meg, hogy egy Európát érő orosz támadás esetén hazánk Oroszország oldalára állna. A levél szerint ezek a kijelentések nemcsak sértőek, hanem a lengyel és magyar nemzet kapcsolatát is veszélyeztetik.
Tordai hangsúlyozza, hogy Magyarország az orosz–ukrán háború kitörése óta
Álláspontja szerint mindezek a tények világosan cáfolják az elhangzott vádakat.
A levél kiemeli, hogy a lengyel–magyar barátság nem alkalmi szövetség, hanem ezeréves történelmi kötelék. A középkori dinasztikus kapcsolatoktól kezdve az 1848–49-es szabadságharc lengyel hősein át, az 1939-es lengyel menekültek befogadásáig és az 1956-os lengyel szolidaritásig számos történelmi példa bizonyítja a két nemzet összetartozását.
Tordai szerint ez a kapcsolat nem a politikusoké, hanem a nemzeteké, és jelentősége messze túlmutat az ideológiai vitákon.
Úgy fogalmaz, a magyar civil társadalom mindeddig tartózkodott attól, hogy nyilvánosan reagáljon a lengyel kormány Magyarországgal szembeni támadásaira, éppen a történelmi barátság iránti tiszteletből. A nyílt levél végén határozott, de tiszteletteljes felszólítás hangzik el: a lengyel külügyminisztert arra kéri, hogy tartózkodjon minden olyan megnyilvánulástól, amely rombolja az országok közötti bizalmat és azt a testvéri kapcsolatot, „amelyet elődeink vérrel, áldozattal és hűséggel alapoztak meg”.
Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint Lenin nélkül nem lenne Lengyelország.
