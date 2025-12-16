Súlyos figyelmeztetés a lengyel külügyminiszternek: nyílt levelet kapott Magyarországról

A lengyel–magyar barátság történelmi alapjai

A levél kiemeli, hogy a lengyel–magyar barátság nem alkalmi szövetség, hanem ezeréves történelmi kötelék. A középkori dinasztikus kapcsolatoktól kezdve az 1848–49-es szabadságharc lengyel hősein át, az 1939-es lengyel menekültek befogadásáig és az 1956-os lengyel szolidaritásig számos történelmi példa bizonyítja a két nemzet összetartozását.

Tordai szerint ez a kapcsolat nem a politikusoké, hanem a nemzeteké, és jelentősége messze túlmutat az ideológiai vitákon.

Úgy fogalmaz, a magyar civil társadalom mindeddig tartózkodott attól, hogy nyilvánosan reagáljon a lengyel kormány Magyarországgal szembeni támadásaira, éppen a történelmi barátság iránti tiszteletből. A nyílt levél végén határozott, de tiszteletteljes felszólítás hangzik el: a lengyel külügyminisztert arra kéri, hogy tartózkodjon minden olyan megnyilvánulástól, amely rombolja az országok közötti bizalmat és azt a testvéri kapcsolatot, „amelyet elődeink vérrel, áldozattal és hűséggel alapoztak meg”.