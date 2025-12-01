Ft
12. 01.
hétfő
liverpool Arne Slot Kerkez Milos

„Nem ért meglepetésként” – furcsa kijelentést tett Slot Kerkez Milossal kapcsolatban

2025. december 01. 17:14

Kisebb pihenő várhat a magyar válogatott labdarúgóra.

2025. december 01. 17:14
null

Mint arról beszámoltunk, hosszú idő után ismét győzött a Liverpool az angol labdarúgó-bajnokságban, ám a West Ham United elleni 2–0-ás idegenbeli sikert magyar szempontból beárnyékolta, hogy Kerkez Milost a hajrában lecserélte Arne Slot. A játékával elégedett volt a holland vezetőedző, de miután a magyar válogatott szélső nyolc napon belül harmadszor is a kezdőcsapatban kapott helyet, a meccs végére görcsöt kapott, így végül Andy Robertson váltotta.

Kerkez vasárnapi teljesítményével kapcsolatban Slot megismételte, hogy a 22 éves védőnek még szoknia kell a Premier League-t, ő is azon játékosok egyike, akiknek alkalmazkodniuk kellett a Liverpool követelményeihez.

„Jó teljesítményt nyújtott, remek védekezést láthattunk tőle. Bowennek csak akkor volt lehetősége, amikor már nem volt a pályán, ráadásul támadásban is veszélyes volt az első félidőben.

Nem ért meglepetésként, hogy Milos görcsöt kapott: nincs teljesen hozzászokva az ilyen sűrű programhoz, és minden egyes alkalommal, amikor pályára lép, nagyon intenzíven teszi”

hangsúlyozta Slot, aki ezek alapján, könnyen lehet, hogy pihenőt ad a magyarnak a Sunderland elleni hétközi meccsen.

A holland szakember mindenkit megnyugtatott, elégedett volt Kerkezzel, akiről a lapok is elismerően írtak. Kiemelték harcosságát, energikusságát és stabilitását. Úgy fogalmaztak, még mindig nincs teljesen azon a szinten, mint a Bournemouth-ban tavaly, de a balhátvéd ezúttal stabil volt a Vörösöknél.

A Liverpool szerdán az Anfielden fogadja a szezon egyik meglepetéscsapatát, a tabella hatodik helyén tanyázó Sunderland együttesét.

Fotó: Oli Scarff/AFP

