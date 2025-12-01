„Nem ért meglepetésként” – furcsa kijelentést tett Slot Kerkez Milossal kapcsolatban

Magyar áldozata lett a Liverpool győzelmének? Slot tiszta vizet öntött a pohárba
Van okunk az aggodalomra?
Kisebb pihenő várhat a magyar válogatott labdarúgóra.
Mint arról beszámoltunk, hosszú idő után ismét győzött a Liverpool az angol labdarúgó-bajnokságban, ám a West Ham United elleni 2–0-ás idegenbeli sikert magyar szempontból beárnyékolta, hogy Kerkez Milost a hajrában lecserélte Arne Slot. A játékával elégedett volt a holland vezetőedző, de miután a magyar válogatott szélső nyolc napon belül harmadszor is a kezdőcsapatban kapott helyet, a meccs végére görcsöt kapott, így végül Andy Robertson váltotta.
Ezt is ajánljuk a témában
Van okunk az aggodalomra?
Kerkez vasárnapi teljesítményével kapcsolatban Slot megismételte, hogy a 22 éves védőnek még szoknia kell a Premier League-t, ő is azon játékosok egyike, akiknek alkalmazkodniuk kellett a Liverpool követelményeihez.
„Jó teljesítményt nyújtott, remek védekezést láthattunk tőle. Bowennek csak akkor volt lehetősége, amikor már nem volt a pályán, ráadásul támadásban is veszélyes volt az első félidőben.
Nem ért meglepetésként, hogy Milos görcsöt kapott: nincs teljesen hozzászokva az ilyen sűrű programhoz, és minden egyes alkalommal, amikor pályára lép, nagyon intenzíven teszi”
– hangsúlyozta Slot, aki ezek alapján, könnyen lehet, hogy pihenőt ad a magyarnak a Sunderland elleni hétközi meccsen.
A holland szakember mindenkit megnyugtatott, elégedett volt Kerkezzel, akiről a lapok is elismerően írtak. Kiemelték harcosságát, energikusságát és stabilitását. Úgy fogalmaztak, még mindig nincs teljesen azon a szinten, mint a Bournemouth-ban tavaly, de a balhátvéd ezúttal stabil volt a Vörösöknél.
A Liverpool szerdán az Anfielden fogadja a szezon egyik meglepetéscsapatát, a tabella hatodik helyén tanyázó Sunderland együttesét.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyik liverpooli magyar teljesítményére sem lehetett panasz.
Fotó: Oli Scarff/AFP