„Nem ért meglepetésként” – furcsa kijelentést tett Slot Kerkez Milossal kapcsolatban

– hangsúlyozta Slot, aki ezek alapján, könnyen lehet, hogy pihenőt ad a magyarnak a Sunderland elleni hétközi meccsen.

A holland szakember mindenkit megnyugtatott, elégedett volt Kerkezzel, akiről a lapok is elismerően írtak. Kiemelték harcosságát, energikusságát és stabilitását. Úgy fogalmaztak, még mindig nincs teljesen azon a szinten, mint a Bournemouth-ban tavaly, de a balhátvéd ezúttal stabil volt a Vörösöknél.

A Liverpool szerdán az Anfielden fogadja a szezon egyik meglepetéscsapatát, a tabella hatodik helyén tanyázó Sunderland együttesét.