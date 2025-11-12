Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott Jereván Örményország Liverpool vb-selejtező Szoboszlai Dominik

Nem volt túlzás a Beckham-hasonlat: Szoboszlait megrohanták az örmények – a magyar szurkolók is kitettek magukért (VIDEÓ)

2025. november 12. 09:06

A magyar válogatott csapatkapitánya, a Liverpool világsztárja Jerevánban is elképesztő népszerűségnek örvend. Szoboszlai Dominiket valósággal letámadták az örmény fanatikusok a reptéren, a nemzeti csapat így végül kedd éjfél előtt érkezett meg a szállodájába.

2025. november 12. 09:06
null

Ahogy arról helyszíni riportunkban beszámoltunk, az örmények csak „a magyar David Beckhamként” emlegetik válogatottunk legnagyobb sztárját, Szoboszlai Dominiket (az igazit egyébként éppen a napokban ütötték lovaggá). Hogy a „Szoboszlai-mánia” még Jerevánba is elért, arról az Origo tett közzé egy szemléltető videót, ezen jól látszik, hogyan rohamozzák meg a Liverpool klasszisát az örmény főváros repterén a helyi fanatikusok. A magyar válogatott játékosai kedden valamivel 23 óra előtt érkeztek meg jereváni szállodájukba.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Természetesen azért a mieink is kitettek magukért, Jereván utcái már kedd éjszaka is a magyar drukkerektől volt hangos: 

Az örmény szervezők 900 belépőt biztosítottak a magyar szimpatizánsok számára, amelyek elfogytak, a helyszínen tehát nincs lehetőség jegyvásárlásra. 

A vendégszektor az Északi lelátón helyezkedik el, a stadion 16 belépési pontja közül 2 a magyar szurkolók számára lesz fenntartva, és itt jegyinformációs pont is található, ahol az örmény szervezők probléma esetén segítik az idegenből érkező drukkereket. Az MLSZ felhívja a figyelmet, hogy a belépéskor ellenőrzik a zászlókat és a transzparenseket is. A városban hangolódó magyar szimpatizánsok abban bíznak, hogy Portugáliához hasonlóan Magyarország is győztesen hagyja el a pályát csütörtök este, így előbbi biztos csoportelsőként és világbajnoki résztvevőként, utóbbi pedig pótselejtezősként várná a vasárnapi utolsó fordulót. A magyar idő szerint 18 órakor kezdődő, sorsdöntő Örményország–Magyarország vb-selejtezőről élő közvetítéssel és helyszíni összefoglalóval jelentkezünk a Mandineren.

(Nyitókép: MTI/Illyés Tibor)

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csak-noris
2025. november 12. 11:30
Szerintem a Szoboszlai már a repülőn rúgott gólt csak még várnak a lejátszàssal !!!!
Válasz erre
0
0
konzekvencia
2025. november 12. 09:53
"Szoboszlait megrohanták az örmények" 🤣 Ja. Alig tudott közlekedni a "tömegben" . CSAKNEM négyen voltak a rajongók. 🤣🤣 Ez a felvezető cím csak poén volt ugye ?
Válasz erre
2
0
westend
2025. november 12. 09:19
"Szoboszlait megrohanták az örmények" - aha, hárman is. De ügyesen kikerülte őket :)
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!