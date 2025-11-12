Nem volt túlzás a Beckham-hasonlat: Szoboszlait megrohanták az örmények – a magyar szurkolók is kitettek magukért (VIDEÓ)

„Jön a magyar David Beckham” – szirénázó rendőrautókkal vártak minket Jerevánban
A szokásosnál előbb érkezett meg a mérkőzés helyszínére a magyar labdarúgó-válogatott.
A magyar válogatott csapatkapitánya, a Liverpool világsztárja Jerevánban is elképesztő népszerűségnek örvend. Szoboszlai Dominiket valósággal letámadták az örmény fanatikusok a reptéren, a nemzeti csapat így végül kedd éjfél előtt érkezett meg a szállodájába.
Ahogy arról helyszíni riportunkban beszámoltunk, az örmények csak „a magyar David Beckhamként” emlegetik válogatottunk legnagyobb sztárját, Szoboszlai Dominiket (az igazit egyébként éppen a napokban ütötték lovaggá). Hogy a „Szoboszlai-mánia” még Jerevánba is elért, arról az Origo tett közzé egy szemléltető videót, ezen jól látszik, hogyan rohamozzák meg a Liverpool klasszisát az örmény főváros repterén a helyi fanatikusok. A magyar válogatott játékosai kedden valamivel 23 óra előtt érkeztek meg jereváni szállodájukba.
„Itt lenni és megkapni a lovagi címet Őfelségétől, egészen szürreális dolog.”
Természetesen azért a mieink is kitettek magukért, Jereván utcái már kedd éjszaka is a magyar drukkerektől volt hangos:
Az örmény szervezők 900 belépőt biztosítottak a magyar szimpatizánsok számára, amelyek elfogytak, a helyszínen tehát nincs lehetőség jegyvásárlásra.
A vendégszektor az Északi lelátón helyezkedik el, a stadion 16 belépési pontja közül 2 a magyar szurkolók számára lesz fenntartva, és itt jegyinformációs pont is található, ahol az örmény szervezők probléma esetén segítik az idegenből érkező drukkereket. Az MLSZ felhívja a figyelmet, hogy a belépéskor ellenőrzik a zászlókat és a transzparenseket is. A városban hangolódó magyar szimpatizánsok abban bíznak, hogy Portugáliához hasonlóan Magyarország is győztesen hagyja el a pályát csütörtök este, így előbbi biztos csoportelsőként és világbajnoki résztvevőként, utóbbi pedig pótselejtezősként várná a vasárnapi utolsó fordulót. A magyar idő szerint 18 órakor kezdődő, sorsdöntő Örményország–Magyarország vb-selejtezőről élő közvetítéssel és helyszíni összefoglalóval jelentkezünk a Mandineren.
(Nyitókép: MTI/Illyés Tibor)