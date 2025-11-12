Nem volt túlzás a Beckham-hasonlat: Szoboszlait megrohanták az örmények – a magyar szurkolók is kitettek magukért (VIDEÓ)

Az örmény szervezők 900 belépőt biztosítottak a magyar szimpatizánsok számára, amelyek elfogytak, a helyszínen tehát nincs lehetőség jegyvásárlásra.

A vendégszektor az Északi lelátón helyezkedik el, a stadion 16 belépési pontja közül 2 a magyar szurkolók számára lesz fenntartva, és itt jegyinformációs pont is található, ahol az örmény szervezők probléma esetén segítik az idegenből érkező drukkereket. Az MLSZ felhívja a figyelmet, hogy a belépéskor ellenőrzik a zászlókat és a transzparenseket is. A városban hangolódó magyar szimpatizánsok abban bíznak, hogy Portugáliához hasonlóan Magyarország is győztesen hagyja el a pályát csütörtök este, így előbbi biztos csoportelsőként és világbajnoki résztvevőként, utóbbi pedig pótselejtezősként várná a vasárnapi utolsó fordulót. A magyar idő szerint 18 órakor kezdődő, sorsdöntő Örményország–Magyarország vb-selejtezőről élő közvetítéssel és helyszíni összefoglalóval jelentkezünk a Mandineren.

(Nyitókép: MTI/Illyés Tibor)