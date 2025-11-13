Ft
„Nem neki kellene vezetnie” – 80 másodperces videó került elő Szoboszlairól az örmény–magyar előtt

2025. november 13. 09:06

A válogatott szünetben is ódákat zengenek a magyar középpályásról Angliában. Szoboszlai Dominik végleg meghódította Liverpoolt.

2025. november 13. 09:06
null

A kéthetes válogatott szünet idején az európai klubfutballban nem rendeznek hivatalos mérkőzéseket, de Angliában még ilyenkor is ódákat zengenek Szoboszlai Dominikről, aki ebben az idényben szenzációs formát mutat, és nélküle már el sem lehet képzelni a Liverpool kezdőcsapatát. A közösségi médiában a Vörösök egyik szurkolói oldalára a minap felkerült egy videó, amely az elejétől a végéig, 80 másodpercen át a magyar labdarúgó méltatásáról szól.

„A világ egyik legjobb középpályása, Szoboszlai Dominik”

„Nem az volt a szándék vele, hogy ennyi új igazolás és világklasszis játékos között ő legyen a csapat vezéregyénisége, de a Liverpool jelenleg Szoboszlai Dominikre támaszkodik – kezdi a narrátor. – Amikor 2023 nyarán szerződtették, a magyar játékosra a jövő egyik nagy tehetségeként tekintettek. Elegáns volt a labdával, a távoli lövésekben halálos, és rengeteg potenciál rejtőzött benne. De két év elteltével valami sokkal nagyobbá vált. A világ legkomplexebb játékosává.”

„Ha rápillantasz a statisztikáira, rendben vannak. Nem tűnnek különösebben látványosnak, de ha jobban megnézed, a gólpasszokban és a kulcspasszokban ő a Liverpool vezére, emellett a szerelések és a labdaszerzések számában is az élen jár. Két szerepet tölt be egyszerre – és mindkettőt jobban, mint bárki más.

A tökéletes középpályás nemcsak kreatív, hanem önzetlen is.

Ha kell, jobbhátvédet játszik. Ő vezeti a letámadást, amikor mások már elfáradnak. És a meccsek utolsó perceiben, amikor a Liverpoolnak szüksége van valami pluszra, ami megváltoztathatja az eredményt, ő az, aki ott áll a labda mögött.

Igaz, hogy a Liverpool nem a legjobban kezdte a szezont, de ha a szurkolók csak egyvalamit kiemelhetnek, akkor az az, hogy 

a csapat rendelkezésére áll a világ egyik legjobb középpályása, Szoboszlai Dominik.

Az ember, akit nem arra teremtettek, hogy vezér legyen – de valahogy mindig azzá válik” – hallható a videóban.

Szoboszlai a mostani idényben a Liverpool összes eddigi bajnoki és Bajnokok Ligája-meccsét végigjátszotta. A klub vezetősége állítólag már elkezdett dolgozni azon, hogy két vagy három évvel meghosszabbítsa a 2028-ig érvényes szerződését, elkerülve ezzel azt, hogy akár a Real Madrid, akár a Manchester City lecsapja a kezéről a magyar labdarúgót.

Nyitókép: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

