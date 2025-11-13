„Nem neki kellene vezetnie” – 80 másodperces videó került elő Szoboszlairól az örmény–magyar előtt

„A világ egyik legjobb középpályása, Szoboszlai Dominik”

„Nem az volt a szándék vele, hogy ennyi új igazolás és világklasszis játékos között ő legyen a csapat vezéregyénisége, de a Liverpool jelenleg Szoboszlai Dominikre támaszkodik – kezdi a narrátor. – Amikor 2023 nyarán szerződtették, a magyar játékosra a jövő egyik nagy tehetségeként tekintettek. Elegáns volt a labdával, a távoli lövésekben halálos, és rengeteg potenciál rejtőzött benne. De két év elteltével valami sokkal nagyobbá vált. A világ legkomplexebb játékosává.”

„Ha rápillantasz a statisztikáira, rendben vannak. Nem tűnnek különösebben látványosnak, de ha jobban megnézed, a gólpasszokban és a kulcspasszokban ő a Liverpool vezére, emellett a szerelések és a labdaszerzések számában is az élen jár. Két szerepet tölt be egyszerre – és mindkettőt jobban, mint bárki más.