Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 27.
csütörtök
Rendkívüli!

Mandiner: Díjazzuk a példaképeket!

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
európa-liga Fradi Fenerbahce Törökország Galatasaray Ferencváros FTC

„Tartogassátok az erőtöket” – meglepő dolgot kérnek a játékosoktól a Fradi-meccs előtt

2025. november 27. 08:21

A Fenerbahce lesz a Ferencváros következő ellenfele az Európa-ligában. A török csapat drukkereinek nagy része nem a Fradira figyel.

2025. november 27. 08:21
null
Balázs Dávid

Csütörtökön újabb Európa-liga-mérkőzés vár a Ferencváros labdarúgócsapatára: Robbie Keane együttes a török Fenerbahce otthonában lép pályára. A Fradi számára az időzítés abból a szempontból szerencsés, hogy ellenfele hazája bajnokságában szuperrangadó előtt áll.

Nehéz mérkőzés vár a Fradira Törökországban
Nehéz mérkőzés vár a Fradira Törökországban / Fotó: Illyés Tibor/ MTI/ MTVA

A Fradi egy hazai vereséggel hangolt a hétközi kupamérkőzésre: a zöld-fehérek nagy meglepetésre 3–1-re kikaptak a Nyíregyházától az Üllői úton. A főpróba tehát nem sikerült jól, az El-ben viszont nagyon jól szerepelnek eddig. Most azonban az a Fener következik, amely bár az alapszakasz középmezőnyében található, az eddigi legerősebb ellenfélnek számít.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Az FTC eddigi El-riválisainak keretértéke a Transfermarkt szerint:

  • Viktoria Plzen (cseh): 52,23 millió euró
  • KRC Genk (belga): 144,90 millió euró
  • Red Bull Salzburg (osztrák): 130,00 millió euró
  • Ludogorec Razgrad (bolgár): 48,85 millió euró
  • Fenerbahce (török): 291,80 millió euró

Domenico Tedesco csapata csupán a 15. helyen áll, de egy győzelemmel befoghatja a harmadik helyen álló tízpontos magyar bajnokot. A törökök egy Dinamo Zagreb elleni vereséggel kezdtek (3–1), majd otthon két topligás együttest, a Nice-t és a Stuttgartot is egy góllal legyőzték, legutóbb pedig a Plzen vendégeként gól nélküli döntetlent játszottak. Hazai pályán tehát még hibátlanok...

Rangadó vár a Fradi ellenfelére

Ami azonban jó hír a Ferencvárosnak, hogy a Fenerbahce szuperrangadót játszik Törökországban a következő fordulóban. 13 forduló elteltével az övék az egyedüli veretlen gárda a török élvonalban, (otthon öt győzelem és egy döntetlen a mérlegük), és 31 ponttal a második helyen állnak. Az éllovas a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray, amely egy ponttal van előtte. A következő játéknapon, jövő hétfőn éppen egymás ellen játszanak, a városi derbit a Fenerbahce otthonában rendezik.

Ezt is ajánljuk a témában

Nem csoda, hogy a szurkolók egy részének figyelme már a rangadón van. Noha a Fener csütörtökön előbb még a Fradit fogadja, nem kérdés, hogy a drukkereknek melyik meccs a fontosabb.


„Amíg nem sérül meg senki sem, nem számít, mi lesz” – írta az egyik Fener-drukker az El-találkozó kapcsán.

„Nagy nap lesz a hétfői, tartogassátok az erőtöket”

– üzente egy másik.

Nagyon fontos, hogy a szurkolók ne kritizálják agyon a csapatot egy esetleges rossz eredmény után. Ha hétfőn az év mérkőzését megnyerjük, akkor a Galatasaray nagy bajba kerül”

– jegyezte meg egy újabb drukker.

„Nagyon fontos, hogy jó mentális állapotban érkezzünk meg a derbire, és ezért csütörtökön folytatnunk kell a jó szériánkat. Remélem, hogy senki sem sérül meg.”

A Fenerbahce már csak az El-tabelláján elfoglalt helyezése miatt sem veheti félvállról az FTC elleni meccset. A célja nem lehet más, mint a továbbjutás, egy győzelemmel pedig akár az első nyolc közé is felléphetne. Ahogy azt már említettük, a Fener igen jó formában van, hiszen az ezt megelőző tíz tétmérkőzésén veretlen maradt (nyolc győzelem és két döntetlen), legutóbb két hónappal ezelőtt a Dinamo Zagrebtől kapott ki.


Az FSK egyébként az előző idényben a Galatasaray mögött a második helyen végzett a török bajnokságban, és így a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhatott. A küzdelembe a harmadik körben csatlakozott be, ahol egy 2–1-es idegenbeli vereség után hazai pályán 5–2-re legyőzte a holland Feyenoordot. A főtábláért a Benficát kellett volna felülmúlnia, de a portugál csapat 1–0-s összesítéssel az Európa-liga főtáblájára száműzte a gárdát. Az elveszített visszavágó után a Fenerbahce vezetősége menesztette az akkori vezetőedzőt, José Mourinhót. Ez is jól mutatja, hogy a klubnál mekkora kudarcnak számított az, hogy nem sikerült bejutni a BL-alapszakaszába. 

Ezt is ajánljuk a témában

A sárga-kék egylet 2014 óta nem volt török bajnok, az előző négy kiírásban mindig a második helyen végzett (az elmúlt három alkalommal a Galata mögött). Nem csoda, hogy a fókusz most inkább a hétfői meccsen van, nem pedig a csütörtökin. Ebből a Fradi akár profitálhat is, a magyar csapat egy győzelemmel adott esetben az élre is ugorhatna, de mindenképpen óriási lépést tenne a továbbjutás és a nyolcaddöntő felé.

A mérkőzést csütörtökön 18.45-kor rendezik, a meccset az M4 Sport élőben adja.

Ezt is ajánljuk a témában

Labdarúgó Európa-liga
Alapszakasz, 5. forduló
18.45: Fenerbahce (török)–Ferencváros (Tv: M4 Sport)
18.45: Roma (olasz)–Midtjylland (dán)
18.45: Aston Villa (angol)–Young Boys (svájci)
18.45: Porto (portugál)–Nice (francia)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Freiburg (német)
18.45: Feyenoord (holland)–Celtic (skót)
18.45: Lille (francia)–Dinamo Zagreb (horvát)
18.45: PAOK (görög)–Brann (norvég)
18.45: Ludogorec (bolgár)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: Bologna (olasz)–Salzburg (osztrák)
21.00: Crvena zvezda (szerb)–FCSB (román)
21.00: Go Ahead Eagles (holland)–VfB Stuttgart (német)
21.00: Genk (belga)–Basel (svájci)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Lyon (francia)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Malmö (svéd)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Rangers (skót)–Braga (portugál)
21.00: Betis (spanyol)–Utrecht (holland)

Fotó: Yasin Akgul/AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!