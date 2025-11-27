„Tartogassátok az erőtöket” – meglepő dolgot kérnek a játékosoktól a Fradi-meccs előtt

Csütörtökön újabb Európa-liga-mérkőzés vár a Ferencváros labdarúgócsapatára: Robbie Keane együttes a török Fenerbahce otthonában lép pályára. A Fradi számára az időzítés abból a szempontból szerencsés, hogy ellenfele hazája bajnokságában szuperrangadó előtt áll.

Nehéz mérkőzés vár a Fradira Törökországban / Fotó: Illyés Tibor/ MTI/ MTVA

A Fradi egy hazai vereséggel hangolt a hétközi kupamérkőzésre: a zöld-fehérek nagy meglepetésre 3–1-re kikaptak a Nyíregyházától az Üllői úton. A főpróba tehát nem sikerült jól, az El-ben viszont nagyon jól szerepelnek eddig. Most azonban az a Fener következik, amely bár az alapszakasz középmezőnyében található, az eddigi legerősebb ellenfélnek számít.