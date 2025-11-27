„Tartogassátok az erőtöket” – meglepő dolgot kérnek a játékosoktól a Fradi-meccs előtt

Bombameglepetés: otthon kapott ki a Fradi, hármat kapott a kiesőjelölttől
A Nyíregyháza az NB I-ben először győzte le idegenben a Ferencvárost.
A Fenerbahce lesz a Ferencváros következő ellenfele az Európa-ligában. A török csapat drukkereinek nagy része nem a Fradira figyel.
Csütörtökön újabb Európa-liga-mérkőzés vár a Ferencváros labdarúgócsapatára: Robbie Keane együttes a török Fenerbahce otthonában lép pályára. A Fradi számára az időzítés abból a szempontból szerencsés, hogy ellenfele hazája bajnokságában szuperrangadó előtt áll.
A Fradi egy hazai vereséggel hangolt a hétközi kupamérkőzésre: a zöld-fehérek nagy meglepetésre 3–1-re kikaptak a Nyíregyházától az Üllői úton. A főpróba tehát nem sikerült jól, az El-ben viszont nagyon jól szerepelnek eddig. Most azonban az a Fener következik, amely bár az alapszakasz középmezőnyében található, az eddigi legerősebb ellenfélnek számít.
Az FTC eddigi El-riválisainak keretértéke a Transfermarkt szerint:
Domenico Tedesco csapata csupán a 15. helyen áll, de egy győzelemmel befoghatja a harmadik helyen álló tízpontos magyar bajnokot. A törökök egy Dinamo Zagreb elleni vereséggel kezdtek (3–1), majd otthon két topligás együttest, a Nice-t és a Stuttgartot is egy góllal legyőzték, legutóbb pedig a Plzen vendégeként gól nélküli döntetlent játszottak. Hazai pályán tehát még hibátlanok...
Ami azonban jó hír a Ferencvárosnak, hogy a Fenerbahce szuperrangadót játszik Törökországban a következő fordulóban. 13 forduló elteltével az övék az egyedüli veretlen gárda a török élvonalban, (otthon öt győzelem és egy döntetlen a mérlegük), és 31 ponttal a második helyen állnak. Az éllovas a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray, amely egy ponttal van előtte. A következő játéknapon, jövő hétfőn éppen egymás ellen játszanak, a városi derbit a Fenerbahce otthonában rendezik.
Nem csoda, hogy a szurkolók egy részének figyelme már a rangadón van. Noha a Fener csütörtökön előbb még a Fradit fogadja, nem kérdés, hogy a drukkereknek melyik meccs a fontosabb.
„Amíg nem sérül meg senki sem, nem számít, mi lesz” – írta az egyik Fener-drukker az El-találkozó kapcsán.
„Nagy nap lesz a hétfői, tartogassátok az erőtöket”
– üzente egy másik.
Nagyon fontos, hogy a szurkolók ne kritizálják agyon a csapatot egy esetleges rossz eredmény után. Ha hétfőn az év mérkőzését megnyerjük, akkor a Galatasaray nagy bajba kerül”
– jegyezte meg egy újabb drukker.
„Nagyon fontos, hogy jó mentális állapotban érkezzünk meg a derbire, és ezért csütörtökön folytatnunk kell a jó szériánkat. Remélem, hogy senki sem sérül meg.”
A Fenerbahce már csak az El-tabelláján elfoglalt helyezése miatt sem veheti félvállról az FTC elleni meccset. A célja nem lehet más, mint a továbbjutás, egy győzelemmel pedig akár az első nyolc közé is felléphetne. Ahogy azt már említettük, a Fener igen jó formában van, hiszen az ezt megelőző tíz tétmérkőzésén veretlen maradt (nyolc győzelem és két döntetlen), legutóbb két hónappal ezelőtt a Dinamo Zagrebtől kapott ki.
Az FSK egyébként az előző idényben a Galatasaray mögött a második helyen végzett a török bajnokságban, és így a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhatott. A küzdelembe a harmadik körben csatlakozott be, ahol egy 2–1-es idegenbeli vereség után hazai pályán 5–2-re legyőzte a holland Feyenoordot. A főtábláért a Benficát kellett volna felülmúlnia, de a portugál csapat 1–0-s összesítéssel az Európa-liga főtáblájára száműzte a gárdát. Az elveszített visszavágó után a Fenerbahce vezetősége menesztette az akkori vezetőedzőt, José Mourinhót. Ez is jól mutatja, hogy a klubnál mekkora kudarcnak számított az, hogy nem sikerült bejutni a BL-alapszakaszába.
A sárga-kék egylet 2014 óta nem volt török bajnok, az előző négy kiírásban mindig a második helyen végzett (az elmúlt három alkalommal a Galata mögött). Nem csoda, hogy a fókusz most inkább a hétfői meccsen van, nem pedig a csütörtökin. Ebből a Fradi akár profitálhat is, a magyar csapat egy győzelemmel adott esetben az élre is ugorhatna, de mindenképpen óriási lépést tenne a továbbjutás és a nyolcaddöntő felé.
A mérkőzést csütörtökön 18.45-kor rendezik, a meccset az M4 Sport élőben adja.
Labdarúgó Európa-liga
Alapszakasz, 5. forduló
18.45: Fenerbahce (török)–Ferencváros (Tv: M4 Sport)
18.45: Roma (olasz)–Midtjylland (dán)
18.45: Aston Villa (angol)–Young Boys (svájci)
18.45: Porto (portugál)–Nice (francia)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Freiburg (német)
18.45: Feyenoord (holland)–Celtic (skót)
18.45: Lille (francia)–Dinamo Zagreb (horvát)
18.45: PAOK (görög)–Brann (norvég)
18.45: Ludogorec (bolgár)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: Bologna (olasz)–Salzburg (osztrák)
21.00: Crvena zvezda (szerb)–FCSB (román)
21.00: Go Ahead Eagles (holland)–VfB Stuttgart (német)
21.00: Genk (belga)–Basel (svájci)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Lyon (francia)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Malmö (svéd)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Rangers (skót)–Braga (portugál)
21.00: Betis (spanyol)–Utrecht (holland)
