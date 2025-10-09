Példátlan: még a Moszadot is be kell vetni a világbajnoki selejtezőn

A lehető legmagasabb szinten kérték Izrael kizárását – ezt mondta a spanyol miniszterelnök
Bojkottálhatják akár a futball-vb-t is.
Pár napon belül Norvégiában és Olaszországban is pályára lép Izrael. Nagy a készültség a világbajnoki selejtezők előtt.
Az olasz sajtó beszámolóira hivatkozva a Magyar Nemzet azt írja: a Moszad, Izrael hírhedt titkosszolgálata hivatalosan is részt vesz az izraeli labdarúgó-válogatott biztosításában az Udinében rendezendő olaszok elleni világbajnoki selejtezőn.
Izrael a következő két világbajnoki selejtezőjét is idegenben játssza: szombaton Norvégia, míg jövő kedden Olaszország vendége lesz. Előbbi csak az utolsó pillanatban engedélyezi az izraelieknek a belépést az országba, míg utóbbi kormánya hivatalosan is bejelentette, hogy a Moszad is szerepet vállal az izraeli küldöttség védelmében.
„Bár Izrael rendszeresen a saját biztonsági embereivel kíséri a csapatait külföldi fellépéseikre, ezt inkább titokban teszi, ilyen információt nem szokás nagy dobra verni, pláne az eleve feszült légkörben” – írja cikkében a Magyar Nemzet.
Jövő kedden az olaszok Udinében fogadják ellenfelüket, s a stadionban és környékén megerősített rendőri egységek dolgoznak majd. Noha a polgármester felvetette a mérkőzés elhalasztását, a honi futballszövetség és a kormány ragaszkodik a találkozó megtartásához. A válogatott szövetségi kapitánya, Gennaro Gattuso egyébként kifejezte aggodalmát amiatt, hogy a stadionon kívül több lehet a tüntető, mint bent a szurkoló.
Előbb még Norvégiában lép pályára Izrael, ahol hasonlóan szigorú intézkedéseket hoztak. A Jerusalem Post szerint a norvég hatóságok közölték az izraeli szövetséggel, hogy a válogatott küldöttsége legkorábban 24 órával a kezdés előtt léphet be Norvégiába. Mivel a meccset szombaton este 18 órától rendezik a Oslóban, ez azt jelenti, hogy az izraeliek leghamarabb péntek este érkezhetnek meg a fővárosba, így valószínűleg az izraeli válogatott szokásos, meccsnap előtti sajtótájékoztatója is elmarad.
Az viszont közismert, hogy Oslóban is különleges biztonsági intézkedéseket foganatosítanak az izraeli válogatott érkezése miatt, ahol az előre bejelentett tömegközlekedési sztrájk is bonyolítja a helyzetet.
Háromezer fővel csökkentették Oslóban az Ullevaal-stadion kapacitását, parkolási tilalmat vezetnek be a stadion környékén, előre kijelölt demonstrációs zónákat alakítanak ki, miután palesztinpárti szervezetek nagy tüntetéseket jeleztek”
– olvasható a cikkben, amely hozzátette: az ugyanakkor teljesen ellentmond azt UEFA és a FIFA szabályainak, hogy a stadionban engedélyezik a kisebb palesztin zászlók lengetését és sálak viselését.
A múlt héten egyébként még arról számolt be számos neves nemzetközi hírügynökség, hogy az UEFA Izrael tagságának felfüggesztéséről indítványoz majd szavazást, de ez még nem történt meg.
