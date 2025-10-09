Példátlan: még a Moszadot is be kell vetni a világbajnoki selejtezőn

Az olasz sajtó beszámolóira hivatkozva a Magyar Nemzet azt írja: a Moszad, Izrael hírhedt titkosszolgálata hivatalosan is részt vesz az izraeli labdarúgó-válogatott biztosításában az Udinében rendezendő olaszok elleni világbajnoki selejtezőn.

Tüntetés várható az izraeliek világbajnoki selejtezőin (Fotó: Filippo Monteforte/AFP)

Izrael a következő két világbajnoki selejtezőjét is idegenben játssza: szombaton Norvégia, míg jövő kedden Olaszország vendége lesz. Előbbi csak az utolsó pillanatban engedélyezi az izraelieknek a belépést az országba, míg utóbbi kormánya hivatalosan is bejelentette, hogy a Moszad is szerepet vállal az izraeli küldöttség védelmében.

„Bár Izrael rendszeresen a saját biztonsági embereivel kíséri a csapatait külföldi fellépéseikre, ezt inkább titokban teszi, ilyen információt nem szokás nagy dobra verni, pláne az eleve feszült légkörben” – írja cikkében a Magyar Nemzet.

Jövő kedden az olaszok Udinében fogadják ellenfelüket, s a stadionban és környékén megerősített rendőri egységek dolgoznak majd. Noha a polgármester felvetette a mérkőzés elhalasztását, a honi futballszövetség és a kormány ragaszkodik a találkozó megtartásához. A válogatott szövetségi kapitánya, Gennaro Gattuso egyébként kifejezte aggodalmát amiatt, hogy a stadionon kívül több lehet a tüntető, mint bent a szurkoló.