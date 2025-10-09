Ft
Példátlan: még a Moszadot is be kell vetni a világbajnoki selejtezőn

2025. október 09. 13:38

Pár napon belül Norvégiában és Olaszországban is pályára lép Izrael. Nagy a készültség a világbajnoki selejtezők előtt.

2025. október 09. 13:38
Az olasz sajtó beszámolóira hivatkozva a Magyar Nemzet azt írja: a Moszad, Izrael hírhedt titkosszolgálata hivatalosan is részt vesz az izraeli labdarúgó-válogatott biztosításában az Udinében rendezendő olaszok elleni világbajnoki selejtezőn.

Tüntetés várható az izraeliek világbajnoki selejtezőin
Tüntetés várható az izraeliek világbajnoki selejtezőin (Fotó: Filippo Monteforte/AFP)

Izrael a következő két világbajnoki selejtezőjét is idegenben játssza: szombaton Norvégia, míg jövő kedden Olaszország vendége lesz. Előbbi csak az utolsó pillanatban engedélyezi az izraelieknek a belépést az országba, míg utóbbi kormánya hivatalosan is bejelentette, hogy a Moszad is szerepet vállal az izraeli küldöttség védelmében.

„Bár Izrael rendszeresen a saját biztonsági embereivel kíséri a csapatait külföldi fellépéseikre, ezt inkább titokban teszi, ilyen információt nem szokás nagy dobra verni, pláne az eleve feszült légkörben” – írja cikkében a Magyar Nemzet.

Jövő kedden az olaszok Udinében fogadják ellenfelüket, s a stadionban és környékén megerősített rendőri egységek dolgoznak majd. Noha a polgármester felvetette a mérkőzés elhalasztását, a honi futballszövetség és a kormány ragaszkodik a találkozó megtartásához. A válogatott szövetségi kapitánya, Gennaro Gattuso egyébként kifejezte aggodalmát amiatt, hogy a stadionon kívül több lehet a tüntető, mint bent a szurkoló.

Világbajnoki selejtező Norvégiában

Előbb még Norvégiában lép pályára Izrael, ahol hasonlóan szigorú intézkedéseket hoztak. A Jerusalem Post szerint a norvég hatóságok közölték az izraeli szövetséggel, hogy a válogatott küldöttsége legkorábban 24 órával a kezdés előtt léphet be Norvégiába. Mivel a meccset szombaton este 18 órától rendezik a Oslóban, ez azt jelenti, hogy az izraeliek leghamarabb péntek este érkezhetnek meg a fővárosba, így valószínűleg az izraeli válogatott szokásos, meccsnap előtti sajtótájékoztatója is elmarad.

Az viszont közismert, hogy Oslóban is különleges biztonsági intézkedéseket foganatosítanak az izraeli válogatott érkezése miatt, ahol az előre bejelentett tömegközlekedési sztrájk is bonyolítja a helyzetet.

Háromezer fővel csökkentették Oslóban az Ullevaal-stadion kapacitását, parkolási tilalmat vezetnek be a stadion környékén, előre kijelölt demonstrációs zónákat alakítanak ki, miután palesztinpárti szervezetek nagy tüntetéseket jeleztek”

– olvasható a cikkben, amely hozzátette: az ugyanakkor teljesen ellentmond azt UEFA és a FIFA szabályainak, hogy a stadionban engedélyezik a kisebb palesztin zászlók lengetését és sálak viselését.

A múlt héten egyébként még arról számolt be számos neves nemzetközi hírügynökség, hogy az UEFA Izrael tagságának felfüggesztéséről indítványoz majd szavazást, de ez még nem történt meg.

Picnic Niki
2025. október 09. 15:34
1972 müncheni olimpián arab terroristák megöltek egy csomó izreali sportolót. A német biztonságiak amatőr banda volt, pedig a Moszad felajánlotta a segítségét, de ők elutasították. Azóta nem csodálom, h nem bízzák véletlenre a sportolóik védelmét.
tompika-2
•••
2025. október 09. 13:53 Szerkesztve
A zsidó állam nem európai állam, hanem ázsiai. Tessék szépen kipenderíteni az európai sportszövetségekből, vagy egyáltalán mindenből, ami európai. Akkor némileg jobban rá lesz kényszerítve, hogy rendezze a viszonyát a közeli és távoli "szomszédaival", na meg nem kell seggnyaló államoknak beengednie a zsidó titkosszolgálatokat, amiknek amúgy semmi keresni valója szuverén államok területén.
akkkkorki
•••
2025. október 09. 13:47 Szerkesztve
Ne focimeccsre menjen már a Moszad, hanem kapja el a fősátánt meg buzi fiókáját és iktassa ki! Utálnak titeket, hülye zsidók! Saját fajtája ellen ment egész életében és még élve hagytátok, ti, akik a leghirhedtebb nácikat üldöztétek és kivégeztétek, ezeket a pondrókat nem tudjátok elhallgattatni??!! Trump kell hozzá!?
