Nyolcvan percig tartott a Veszprém meccse Egyiptomban – az igazi dráma az utolsó 20 másodpercben történt

A bakonyiak a rendes játékidő, majd az első és a második hosszabbítás végén is támadhattak a győzelemért, de egyszer sem jártak sikerrel. Hugo Descat nyolc, Ivan Martinovic és Nedim Remili hat-hat góllal, Rodrigo Corrales 16 védéssel zárt. A túloldalon Aleix Gómez Abello hat, Ian Barrufet öt találattal, Emil Nielsen 27 védéssel vette ki a részét a sikerből.

Az idei volt a 18. klubvilágbajnokság, a Veszprém 2015 és tavaly ősz után harmadszor vett részt a tornán, amelyen az egy évvel ezelőtti sikerét követően ez a második ezüstérme.

Férfi kézilabda-klubvilágbajnokság, Egyiptom

Döntő

Veszprém–Barcelona (spanyol) 30–31 (12–13, 21–21, 28–28) – kétszeri hosszabbítás után

A klubvilágbajnokság végeredménye

1. Barca (spanyol)

2. VESZPRÉM

3. Magdeburg (német)

4. Al-Ahli (egyiptomi)

5. Zamalek (egyiptomi)

6. Al-Sardzsa (arab emírségekbeli)

7. Taubaté (brazil)

8. California Eagles (egyesült államokbeli)

9. Sydney University (ausztrál)

Részletek hamarosan.