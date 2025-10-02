Ft
férfi kézilabda Veszprém kézilabda-világbajnokság kézilabda Barcelona

Nyolcvan percig tartott a Veszprém meccse Egyiptomban – az igazi dráma az utolsó 20 másodpercben történt

2025. október 02. 21:22

A Veszprém ezüstérmet szerzett az Egyiptomban rendezett férfi kézilabda klubvilágbajnokságon, mivel kétszeri hosszabbítás után 31–30-ra elveszítette a Barcelona elleni, csütörtöki döntőt.

2025. október 02. 21:22
null

A bakonyiak a rendes játékidő, majd az első és a második hosszabbítás végén is támadhattak a győzelemért, de egyszer sem jártak sikerrel. Hugo Descat nyolc, Ivan Martinovic és Nedim Remili hat-hat góllal, Rodrigo Corrales 16 védéssel zárt. A túloldalon Aleix Gómez Abello hat, Ian Barrufet öt találattal, Emil Nielsen 27 védéssel vette ki a részét a sikerből.

Az idei volt a 18. klubvilágbajnokság, a Veszprém 2015 és tavaly ősz után harmadszor vett részt a tornán, amelyen az egy évvel ezelőtti sikerét követően ez a második ezüstérme.

Férfi kézilabda-klubvilágbajnokság, Egyiptom
Döntő
Veszprém–Barcelona (spanyol) 30–31 (12–13, 21–21, 28–28) – kétszeri hosszabbítás után

A klubvilágbajnokság végeredménye
1. Barca (spanyol)
2. VESZPRÉM
3. Magdeburg (német)
4. Al-Ahli (egyiptomi)
5. Zamalek (egyiptomi)
6. Al-Sardzsa (arab emírségekbeli)
7. Taubaté (brazil)
8. California Eagles (egyesült államokbeli)
9. Sydney University (ausztrál)

Részletek hamarosan.

Fotó: Veszprém Handball Club/Facebook

 

 

rugbista
2025. október 02. 21:26
Ilyen szerencsétlenül döntőző brancsot, mint a VÁÉV... Edzőstül baxták el. Igaz, legalább ott voltak, és tavaly azért nyertek. De az idei bénázás! Az utolsó előtti percben ziccert csesz el a beállós, majd két üres kapus gólt kapnak. Az utolsó fél perces támadásnál 7-a-hatban támadnak, hátha eladjuk és akkor üresen tátong a kapu. Fölösleges kockázat, bár lehet, ez mutatja, mennyire értékelték a csapatok ezt a tornát. Legalábbis a Veszprém.
