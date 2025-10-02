Nyolcvan percig tartott a Veszprém meccse Egyiptomban – az igazi dráma az utolsó 20 másodpercben történt

Barcelona–PSG: Yamal ezt üzente a világnak nagyképűen a BL-rangadó előtt – koppanás lett a vége
A Paris Saint-Germain az első csapat, amely sorozatban háromszor is megverte idegenben a Barcát az európai porondon.
A Veszprém ezüstérmet szerzett az Egyiptomban rendezett férfi kézilabda klubvilágbajnokságon, mivel kétszeri hosszabbítás után 31–30-ra elveszítette a Barcelona elleni, csütörtöki döntőt.
A bakonyiak a rendes játékidő, majd az első és a második hosszabbítás végén is támadhattak a győzelemért, de egyszer sem jártak sikerrel. Hugo Descat nyolc, Ivan Martinovic és Nedim Remili hat-hat góllal, Rodrigo Corrales 16 védéssel zárt. A túloldalon Aleix Gómez Abello hat, Ian Barrufet öt találattal, Emil Nielsen 27 védéssel vette ki a részét a sikerből.
Az idei volt a 18. klubvilágbajnokság, a Veszprém 2015 és tavaly ősz után harmadszor vett részt a tornán, amelyen az egy évvel ezelőtti sikerét követően ez a második ezüstérme.
Férfi kézilabda-klubvilágbajnokság, Egyiptom
Döntő
Veszprém–Barcelona (spanyol) 30–31 (12–13, 21–21, 28–28) – kétszeri hosszabbítás után
A klubvilágbajnokság végeredménye
1. Barca (spanyol)
2. VESZPRÉM
3. Magdeburg (német)
4. Al-Ahli (egyiptomi)
5. Zamalek (egyiptomi)
6. Al-Sardzsa (arab emírségekbeli)
7. Taubaté (brazil)
8. California Eagles (egyesült államokbeli)
9. Sydney University (ausztrál)
Fotó: Veszprém Handball Club/Facebook