Ukrajna Franciaország vb-selejtező

Nem ment olyan könnyen, de fontos lépést tettek az ukránok a céljuk felé

2025. október 13. 23:02

Nem tudott Izlandon nyerni Franciaország. Ebben a csoportban az ukránok a győzelmüknek köszönhetően három pontra megközelítették az éllovast.

Hétfő este nyolc világbajnoki selejtezőmeccset rendeztek az európai selejtezőcsoportokban. A legnagyobb meglepetést a franciák mérkőzése hozta, míg ebben a négyesben az ukránok hozták a kötelezőt.

Nyertek az ukránok
Nyertek az ukránok (Fotó: Wojtek Radwanski/AFP)

Egy góllal nyertek az ukránok

A válogatott az ismert háborús helyzet miatt pályaválasztóként a lengyelországi Krakkóban fogadta Azerbajdzsánt. A helyzetek mennyisége és minősége alapján Ukrajna akár nagyobb különbséggel is nyerhetett volna, de a szűkös 2–1-es győzelemmel is három ponttal gazdagodott – nem úgy, mint a két csapat előző találkozóján, amely 1–1-es döntetlenre végződött.

A csoport másik meccsén meglepetés született, hiszen Franciaország csupán 2–2-es döntetlenre végzett Izlandon. A hazaiak szereztek vezetést, aztán a második félidőben a vendégek fordítottak, de az izlandiak hamar egalizáltak. Mindez azt jelenti, hogy a franciák tíz ponttal az elsők, az ukránok héttel a másodikak, az izlandiaknak négy, az azerieknek pedig egy pontjuk van. A csoportelső kijut a vb-re, míg a csoportmásodik a pótselejtezőbe kerül.

Labdarúgó világbajnoki selejtezők, Európa
Hétfői játéknap
A-csoport, 4. forduló
Észak-Írország–Németország 0–1
Szlovákia–Luxemburg 2–0
B-csoport, 4. forduló
Svédország–Koszovó 0–1
Szlovénia–Svájc 0–0
D-csoport, 4. forduló
Izland–Franciaország 2–2
Ukrajna–Azerbajdzsán 2–1
J-csoport, 8. forduló
Wales–Belgium 2–4
Észak-Macedónia–Kazahsztán 1–1

Fotó: Wojtek Radwanski/AFP

 

