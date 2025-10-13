Nem ment olyan könnyen, de fontos lépést tettek az ukránok a céljuk felé

Hétfő este nyolc világbajnoki selejtezőmeccset rendeztek az európai selejtezőcsoportokban. A legnagyobb meglepetést a franciák mérkőzése hozta, míg ebben a négyesben az ukránok hozták a kötelezőt.

Nyertek az ukránok (Fotó: Wojtek Radwanski/AFP)

Egy góllal nyertek az ukránok

A válogatott az ismert háborús helyzet miatt pályaválasztóként a lengyelországi Krakkóban fogadta Azerbajdzsánt. A helyzetek mennyisége és minősége alapján Ukrajna akár nagyobb különbséggel is nyerhetett volna, de a szűkös 2–1-es győzelemmel is három ponttal gazdagodott – nem úgy, mint a két csapat előző találkozóján, amely 1–1-es döntetlenre végződött.

A csoport másik meccsén meglepetés született, hiszen Franciaország csupán 2–2-es döntetlenre végzett Izlandon. A hazaiak szereztek vezetést, aztán a második félidőben a vendégek fordítottak, de az izlandiak hamar egalizáltak. Mindez azt jelenti, hogy a franciák tíz ponttal az elsők, az ukránok héttel a másodikak, az izlandiaknak négy, az azerieknek pedig egy pontjuk van. A csoportelső kijut a vb-re, míg a csoportmásodik a pótselejtezőbe kerül.