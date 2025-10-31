Újabb fordulat a vonatbotrányban: új történettel álltak elő az osztrákok a visszatartott Fradi-szurkolókról

Szijjártó Péter a héten már szolgált új részletekkel a vonatbotrányról, a Harcosok Órájában mesélte el Németh Balázsnak saját nézőpontjából, miért kellett egy vonatban órákat vesztegetniük a drukkereknek.

Először azt mondták az osztrák rendőrök, hogy ez a vonat csak akkor mehet tovább, ha a magyar rendőrök kísérik azt tovább.

Holott korábban volt egyeztetés és az osztrák rendőrség azt mondta, nem kell magyar rendőr Ausztriában. Ott kitalálták, hogy magyar rendőri kíséret nélkül a vonat nem mehet tovább. Ekkor az osztrákok kitalálták, hogy nem, mindenkinek le kell szállnia a vonatról – ha jól emlékszem, nyolc kocsiból állt a vonat és ötszázvalahány szurkolóról beszélünk – és a magyar rendőröknek mindenkit egyesével újra át kell vizsgálniuk, és hogy ha ez az újra egyesével történő átvizsgálás megtörtént, akkor a vonat tovább mehet. Minden elrendeződött, visszaszállhattak a vonatra a szurkolók.