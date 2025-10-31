Újabb fordulat a vonatbotrányban: új történettel álltak elő az osztrákok a visszatartott Fradi-szurkolókról

Salzburg–FTC: mossák kezeiket az osztrákok a vonatbotrány után, a magyarokra hárítják a felelősséget
A belügyminisztérium szerint nem tagadták meg a Fradi különvonatának belépést.
Ezt a verziót még nem ismertük.
Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, botrány előzte meg a Ferencváros labdarúgócsapatának múlt csütörtöki RB Salzburg elleni idegenbeli Európa-liga-mérkőzését, miután a Fradi-szurkolók különvonatát nem engedték át a határon. A járművön tartózkodó mintegy 600 drukker végül lemaradt a mérkőzésről, akik azt szeretnék, hogy anyagilag kárpótolják őket.
Szijjártó Péter a héten már szolgált új részletekkel a vonatbotrányról, a Harcosok Órájában mesélte el Németh Balázsnak saját nézőpontjából, miért kellett egy vonatban órákat vesztegetniük a drukkereknek.
Először azt mondták az osztrák rendőrök, hogy ez a vonat csak akkor mehet tovább, ha a magyar rendőrök kísérik azt tovább.
Holott korábban volt egyeztetés és az osztrák rendőrség azt mondta, nem kell magyar rendőr Ausztriában. Ott kitalálták, hogy magyar rendőri kíséret nélkül a vonat nem mehet tovább. Ekkor az osztrákok kitalálták, hogy nem, mindenkinek le kell szállnia a vonatról – ha jól emlékszem, nyolc kocsiból állt a vonat és ötszázvalahány szurkolóról beszélünk – és a magyar rendőröknek mindenkit egyesével újra át kell vizsgálniuk, és hogy ha ez az újra egyesével történő átvizsgálás megtörtént, akkor a vonat tovább mehet. Minden elrendeződött, visszaszállhattak a vonatra a szurkolók.
Ekkor az osztrák rendőrök azt mondták, várnak egy jóváhagyást az osztrák belügyminisztériumból, majd az osztrák rendőrök és az osztrák vasutasok eltűntek a helyszínről...”
– emlékezett vissza a történtekre Szijjártó.
Rendkívül botrányos, ahogy rögtön elindult az egymásra mutogatás, az osztrák belügyminisztérium, a vasúttársaság és a rendőrség is a másikra próbálta hárítani a felelősséget. Az osztrákok azt is állították már, hogy a magyar mozdonyvezetőn múlt, hogy nem ment tovább a vonat, de a MÁV szerint az osztrákok döntöttek így.
A legújabb fordulat szerint azonban biztonsági okokból nem engedték tovább a Fradi-drukkerek különvonatát az osztrák határon
– ezt írta a 24.hu-nak a Wiener Lokalbahnen nevű cég, mellyel a MÁV-csoport a szurkolói különvonat ausztriai közlekedtetésre kötött szerződést.
Úgy fogalmaztak: a szurkolók tűzijátékokat és pirotechnikai eszközöket gyújtottak a vonaton, a jelentős tűzveszély miatt pedig nem volt lehetséges a biztonságos vasúti közlekedés biztosítása és az utazás folytatása. Eddig ezt a verziót még nem hallottuk.
A VEKE is megosztotta azokat az információkat, amik a birtokába jutottak.
Fotó: olvasói fotó