Szoboszlaiék felköthetik a nadrágot – a jövő nagy sztárja várja őket Németországban

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, az angol Liverpool múlt vasárnap a Manchester United ellen (1–2) sorozatban már a negyedik tétmérkőzését veszítette el minden sorozatot figyelembe véve (2014 óta nem volt hasonlóra példa a klub történetében), de nem sokáig nyalogathatja a sebeit, mert szerdán már újabb meccs vár rá, a Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában a Frankfurt vendégeként lesz jelenése.

Szoboszlai Dominik jó formája ellenére a Liverpool egyre mélyebb gödörbe csúszik (Fotó: PETER POWELL / AFP)

Az Eintracht az első két mérkőzését megnyerte a Bundesliga mostani kiírásában (Werder Bremen 4–1, Hoffenheim 3–1), az azóta lejátszott öt bajnokiján azonban csupán egyszer győzött (a Mönchengladbach ellen 6–4-re), így visszacsúszott a tabella hetedik helyére, és mindhárom eddigi veresége alkalmával legalább három gólt kapott (Bayer Leverkusen 1–3, Union Berlin 3–4, Bayern München 0–3). Eközben a BL-ben a frankfurtiak a Galatasaray elleni 5–1-gyel kezdtek, utána azonban ugyanilyen különbségű vereséget szenvedtek idegenben az Atlético Madridtól, ami szintén azt bizonyítja, hogy a védelmük – szerdai ellenfelükéhez hasonlóan – igencsak sebezhető.

A Frankfurt és a Liverpool eddig mindössze kétszer játszott egymással a nemzetközi porondon: az 1972–1973-as idényben az UEFA-kupa első fordulójában találkoztak a felek, akkor az angolok otthon – Kevin Keegan góljának is köszönhetően – 2–0-ra nyertek, majd a németországi visszavágón gól nélküli döntetlen született. Ami a jelent illeti: a Mersey-parti gárda 14 meccs óta veretlen a német csapatokkal szemben az európai kupákban (11 győzelem, 3 döntetlen), míg a Frankfurt a Premier League-együttesek ellen megvívott legutóbbi négy találkozójából egyet sem nyert meg (két döntetlen, két vereség).