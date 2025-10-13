Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 13.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Dragan Stojkovic Kovács István Albánia Szerbia világbajnoki selejtező

Gyilkosságra buzdítottak meccs közben, lövések dördültek el utána – Kovács István a dupla sasért büntetett (VIDEÓ)

2025. október 13. 13:19

Botrányos jelenetek zajlottak a leskovaci világbajnoki selejtezőn, amelyet a magyar származású játékvezető, Kovács István vezetett. A Szerbia–Albánia összecsapáson gyűlöletkeltő rigmusok, provokációk és egy mérkőzés utáni lövöldözés is borzolta a kedélyeket.

2025. október 13. 13:19
null

Feszült, botrányos körülmények között zajlott a Szerbia–Albánia világbajnoki selejtező vasárnap Leskovacban, ahol a magyar származású játékvezető, Kovács István dirigált. A mérkőzést követően a szerb válogatott szövetségi kapitánya, Dragan Stojkovic lemondott posztjáról – számolt be róla a Csakfoci.hu

A Szerbia–Albánia mérkőzés volt Dragan Stojkovic utolsó találkozója a szerb válogatott kispadján
A Szerbia–Albánia mérkőzés volt Dragan Stojkovic utolsó találkozója a szerb válogatott kispadján (Forrás: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Indulatoktól fűtötten rendezték meg a Szerbia–Albánia vb-selejtezőt, amelyet a biztonsági kockázatok miatt Belgrádból helyeztek át az 58 ezres Leskovacba. Az UEFA előírásai miatt sem szerb ultrák, sem albán szurkolók nem lehettek jelen, ám a lezárt szektorok ellenére is több ezer néző tombolt a Dubočica Stadionban. Már a kezdés előtt ellenséges volt a hangulat: a hazaiak kifütyülték az albán himnuszt, majd percekig skandálták, hogy 

Koszovó Szerbia!”.

A mérkőzés egyetlen gólját Rey Manaj szerezte az első félidőben, majd a szerb szurkolók felé fordulva megcsinálta a jól ismert dupla sasos kézmozdulatot – az albán nemzeti szimbólumot idéző gesztusért Kovács István sárga lapot adott neki. A provokációra a lelátókról gyűlölködő rigmusokkal reagáltak: felhangzott az 

Öld meg az albánokat!”

is, miközben a FIFA és az UEFA megbízottjai a helyszínen figyelték az eseményeket. A meccs után Albániában ezrek ünnepeltek az utcákon, míg a dél-szerbiai Bujanovacban lövések dördültek a levegőbe.

Ezt is ajánljuk a témában

Az 1–0-s vereséggel Szerbia a csoport harmadik helyén maradt, négy ponttal lemaradva Albánia mögött, ami végül Dragan Stojkovic szövetségi kapitány állásába került. A szakember a találkozó után bejelentette lemondását:

Ennek a vereségnek nem lett volna szabad megtörténnie, de vállalom a felelősséget érte. Azért vagyok itt, hogy szembenézzek a következményekkel”

– mondta a sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy már kedden, Andorrában nem ő irányítja a csapatot.

A 60 éves Stojkovic 2021 óta vezette a szerb válogatottat, amellyel kijutott a 2022-es katari világbajnokságra. Mérlege 26 győzelem, 14 döntetlen és 15 vereség lett – a leskovaci botrányos este azonban pontot tett regnálása végére.

Ezt is ajánljuk a témában

Rey Manaj gólja és gólöröme: 

Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2025. október 13. 14:36
Majd megint nekünk küldik a csekket, mert a labdarúgó szövetséget egy golyószóró fegyverhez hasonlítottuk, ez pedig erőszakra felhívás.
Válasz erre
2
0
Egyszeriember
2025. október 13. 13:25
Ez legalább 3 zártkapus meccs a magyar válogatottnak. Ezekhez képest a mieink jámbor kiscserkészek.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!