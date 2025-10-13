Gyilkosságra buzdítottak meccs közben, lövések dördültek el utána – Kovács István a dupla sasért büntetett (VIDEÓ)

Magyarország–Örményország: európai rekordot hozott a mérkőzés!
57 825 szurkoló buzdította Szoboszlai Dominikékat szombaton a Puskás Arénában.
Botrányos jelenetek zajlottak a leskovaci világbajnoki selejtezőn, amelyet a magyar származású játékvezető, Kovács István vezetett. A Szerbia–Albánia összecsapáson gyűlöletkeltő rigmusok, provokációk és egy mérkőzés utáni lövöldözés is borzolta a kedélyeket.
Feszült, botrányos körülmények között zajlott a Szerbia–Albánia világbajnoki selejtező vasárnap Leskovacban, ahol a magyar származású játékvezető, Kovács István dirigált. A mérkőzést követően a szerb válogatott szövetségi kapitánya, Dragan Stojkovic lemondott posztjáról – számolt be róla a Csakfoci.hu.
Indulatoktól fűtötten rendezték meg a Szerbia–Albánia vb-selejtezőt, amelyet a biztonsági kockázatok miatt Belgrádból helyeztek át az 58 ezres Leskovacba. Az UEFA előírásai miatt sem szerb ultrák, sem albán szurkolók nem lehettek jelen, ám a lezárt szektorok ellenére is több ezer néző tombolt a Dubočica Stadionban. Már a kezdés előtt ellenséges volt a hangulat: a hazaiak kifütyülték az albán himnuszt, majd percekig skandálták, hogy
Koszovó Szerbia!”.
A mérkőzés egyetlen gólját Rey Manaj szerezte az első félidőben, majd a szerb szurkolók felé fordulva megcsinálta a jól ismert dupla sasos kézmozdulatot – az albán nemzeti szimbólumot idéző gesztusért Kovács István sárga lapot adott neki. A provokációra a lelátókról gyűlölködő rigmusokkal reagáltak: felhangzott az
Öld meg az albánokat!”
is, miközben a FIFA és az UEFA megbízottjai a helyszínen figyelték az eseményeket. A meccs után Albániában ezrek ünnepeltek az utcákon, míg a dél-szerbiai Bujanovacban lövések dördültek a levegőbe.
Ezt is ajánljuk a témában
57 825 szurkoló buzdította Szoboszlai Dominikékat szombaton a Puskás Arénában.
Az 1–0-s vereséggel Szerbia a csoport harmadik helyén maradt, négy ponttal lemaradva Albánia mögött, ami végül Dragan Stojkovic szövetségi kapitány állásába került. A szakember a találkozó után bejelentette lemondását:
Ennek a vereségnek nem lett volna szabad megtörténnie, de vállalom a felelősséget érte. Azért vagyok itt, hogy szembenézzek a következményekkel”
– mondta a sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy már kedden, Andorrában nem ő irányítja a csapatot.
A 60 éves Stojkovic 2021 óta vezette a szerb válogatottat, amellyel kijutott a 2022-es katari világbajnokságra. Mérlege 26 győzelem, 14 döntetlen és 15 vereség lett – a leskovaci botrányos este azonban pontot tett regnálása végére.
Ezt is ajánljuk a témában
A Puskás Akadémia futballistája kihagyja a portugálok elleni világbajnoki selejtezőt.
Rey Manaj gólja és gólöröme:
Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP