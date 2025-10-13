Gyilkosságra buzdítottak meccs közben, lövések dördültek el utána – Kovács István a dupla sasért büntetett (VIDEÓ)

Feszült, botrányos körülmények között zajlott a Szerbia–Albánia világbajnoki selejtező vasárnap Leskovacban, ahol a magyar származású játékvezető, Kovács István dirigált. A mérkőzést követően a szerb válogatott szövetségi kapitánya, Dragan Stojkovic lemondott posztjáról – számolt be róla a Csakfoci.hu.

A Szerbia–Albánia mérkőzés volt Dragan Stojkovic utolsó találkozója a szerb válogatott kispadján (Forrás: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Indulatoktól fűtötten rendezték meg a Szerbia–Albánia vb-selejtezőt, amelyet a biztonsági kockázatok miatt Belgrádból helyeztek át az 58 ezres Leskovacba. Az UEFA előírásai miatt sem szerb ultrák, sem albán szurkolók nem lehettek jelen, ám a lezárt szektorok ellenére is több ezer néző tombolt a Dubočica Stadionban. Már a kezdés előtt ellenséges volt a hangulat: a hazaiak kifütyülték az albán himnuszt, majd percekig skandálták, hogy

Koszovó Szerbia!”.

A mérkőzés egyetlen gólját Rey Manaj szerezte az első félidőben, majd a szerb szurkolók felé fordulva megcsinálta a jól ismert dupla sasos kézmozdulatot – az albán nemzeti szimbólumot idéző gesztusért Kovács István sárga lapot adott neki. A provokációra a lelátókról gyűlölködő rigmusokkal reagáltak: felhangzott az