Kiderült, mi okozta a legendás sportoló halálát

Elhunyt Ricky Hatton
A bokszlegenda 46 évet élt.
Bár a vizsgálat teljes anyagát csak jövőre hozzák nyilvánosságra, annyi már most kiderült, hogy Ricky Hatton felakasztotta magát. A legendás bokszoló már korábban is kísérelt meg öngyilkosságot – ez most mégis váratlan volt Ricky Hattontől.
Mint egy hónapja mi is beszámoltunk róla, manchesteri otthonában holtan találták meg Ricky Hatton egykori ökölvívót, aki mindössze 46 évet élt. Kisváltósúlyban és váltósúlyban is profi világbajnoknak vallhatta magát. A helyi rendőrség már közvetlen a halála után kizárta az idegenkezűséget.
Az ESPN beszámolója szerint mostanra készült el a legenda hálálával kapcsolatos törvényszéki orvosszakértői vélemény. Bár a nyomozással kapcsolatos teljes eredményt csak jövő márciusban tervezik nyilvánossá tenni, a törvényszéki orvosszakértői meghallgatáson már kiderült:
Hatton felakasztotta magát.
Ez azért is meglepő, mert a bokszlegenda nem sokkal halála előtt jelentette be, decemberben visszatér a kötelek közé. Ugyanakkor Hatton a visszavonulása után súlyos depresszióval küzdött, alkoholproblémái voltak, a családjával összeveszett és öngyilkosságot is többször megkísérelt – erről egy rádióinterjúban is beszélt.
Ricky Hatton profi ökölvívóként 48 alkalommal lépett a ringbe, 45 meccset megnyert, négy nagy szervezetnél is világbajnok volt. A WBC-övét Floyd Mayweather Jr. ellen vesztette el 2007-ben, ez volt pályafutása első veresége. Ezután két címmérkőzést is meg tudott még nyerni, majd Manny Pacquiaótól szenvedett újabb vereséget. 2012-ben győztes mérkőzésen vonult vissza.
Nyitókép: Darren Staples / AFP