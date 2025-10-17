Ft
10. 17.
péntek
Ricky Hatton boksz ökölvívás

Kiderült, mi okozta a legendás sportoló halálát

2025. október 17. 14:04

Bár a vizsgálat teljes anyagát csak jövőre hozzák nyilvánosságra, annyi már most kiderült, hogy Ricky Hatton felakasztotta magát. A legendás bokszoló már korábban is kísérelt meg öngyilkosságot – ez most mégis váratlan volt Ricky Hattontől.

2025. október 17. 14:04
Mint egy hónapja mi is beszámoltunk róla, manchesteri otthonában holtan találták meg Ricky Hatton egykori ökölvívót, aki mindössze 46 évet élt. Kisváltósúlyban és váltósúlyban is profi világbajnoknak vallhatta magát. A helyi rendőrség már közvetlen a halála után kizárta az idegenkezűséget.

Ricky Hatton
Ricky Hatton 46 évet élt 
Fotó: WIktor Szymanowicz / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Az ESPN beszámolója szerint mostanra készült el a legenda hálálával kapcsolatos törvényszéki orvosszakértői vélemény. Bár a nyomozással kapcsolatos teljes eredményt csak jövő márciusban tervezik nyilvánossá tenni, a törvényszéki orvosszakértői meghallgatáson már kiderült: 

Hatton felakasztotta magát.

Ricky Hatton nem először próbálta meg

Ez azért is meglepő, mert a bokszlegenda nem sokkal halála előtt jelentette be, decemberben visszatér a kötelek közé. Ugyanakkor Hatton a visszavonulása után súlyos depresszióval küzdött, alkoholproblémái voltak, a családjával összeveszett és öngyilkosságot is többször megkísérelt – erről egy rádióinterjúban is beszélt.

Ricky Hatton profi ökölvívóként 48 alkalommal lépett a ringbe, 45 meccset megnyert, négy nagy szervezetnél is világbajnok volt. A WBC-övét Floyd Mayweather Jr. ellen vesztette el 2007-ben, ez volt pályafutása első veresége. Ezután két címmérkőzést is meg tudott még nyerni, majd Manny Pacquiaótól szenvedett újabb vereséget. 2012-ben győztes mérkőzésen vonult vissza.

Nyitókép: Darren Staples / AFP

