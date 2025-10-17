Kiderült, mi okozta a legendás sportoló halálát

Ricky Hatton nem először próbálta meg

Ez azért is meglepő, mert a bokszlegenda nem sokkal halála előtt jelentette be, decemberben visszatér a kötelek közé. Ugyanakkor Hatton a visszavonulása után súlyos depresszióval küzdött, alkoholproblémái voltak, a családjával összeveszett és öngyilkosságot is többször megkísérelt – erről egy rádióinterjúban is beszélt.

Ricky Hatton profi ökölvívóként 48 alkalommal lépett a ringbe, 45 meccset megnyert, négy nagy szervezetnél is világbajnok volt. A WBC-övét Floyd Mayweather Jr. ellen vesztette el 2007-ben, ez volt pályafutása első veresége. Ezután két címmérkőzést is meg tudott még nyerni, majd Manny Pacquiaótól szenvedett újabb vereséget. 2012-ben győztes mérkőzésen vonult vissza.

