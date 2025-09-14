Ft
09. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ricky Hatton boksz ökölvívás

Elhunyt Ricky Hatton

2025. szeptember 14. 15:52

Holtan találták vasárnap reggel minden idők egyik legjobb brit bokszolóját. Ricky Hatton 46 évet élt.

2025. szeptember 14. 15:52
null

Manchesteri otthonában holtan találták meg Ricky Hatton ökölvívót, aki 46 évet élt. Kisváltósúlyban és váltósúlyban is profi világbajnoknak vallhatta magát – számolt be róla a Manchester Evening News.

Ricky Hatton
Ricky Hatton 46 évet élt. Fotó: WIktor Szymanowicz / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A helyi rendőrség közleménye szerint jelenlegi ismereteik alapján az idegenkezűség kizárható.

A legendás ökölvívó nemrég bejelentette, decemberben visszatér a kötelek közé. A manchesteri lap szerint Hatton visszavonulása után súlyos depresszióval küzdött, alkoholproblémái voltak, a családjával összeveszett és öngyilkosságot is többször megkísérelt – erről egy rádióinterjúban is beszélt.

Ricky Hatton profi ökölvívóként 48 alkalommal lépett a ringbe, 45 meccset megnyert, négy nagy szervezetnél is világbajnok volt. A WBC-övét Floyd Mayweather Jr. ellen vesztette el 2007-ben, ez volt pályafutása első veresége. Ezután két címmérkőzést is meg tudott még nyerni, majd Manny Pacquiaótól szenvedett újabb vereséget. 2012-ben győztes mérkőzésen vonult vissza.

Nyitókép: Darren Staples / AFP

 

somfas
2025. szeptember 14. 16:24
A box visszaütött?
Kanmacska
2025. szeptember 14. 16:00
Nyugodjon békében!
