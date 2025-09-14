Elhunyt Ricky Hatton

Liverpoolra figyel az egész világ: Imane Helif sorstársa megfutamodott a célegyenesben
A lépés felér egy beismeréssel.
Holtan találták vasárnap reggel minden idők egyik legjobb brit bokszolóját. Ricky Hatton 46 évet élt.
Manchesteri otthonában holtan találták meg Ricky Hatton ökölvívót, aki 46 évet élt. Kisváltósúlyban és váltósúlyban is profi világbajnoknak vallhatta magát – számolt be róla a Manchester Evening News.
A helyi rendőrség közleménye szerint jelenlegi ismereteik alapján az idegenkezűség kizárható.
A legendás ökölvívó nemrég bejelentette, decemberben visszatér a kötelek közé. A manchesteri lap szerint Hatton visszavonulása után súlyos depresszióval küzdött, alkoholproblémái voltak, a családjával összeveszett és öngyilkosságot is többször megkísérelt – erről egy rádióinterjúban is beszélt.
Ricky Hatton profi ökölvívóként 48 alkalommal lépett a ringbe, 45 meccset megnyert, négy nagy szervezetnél is világbajnok volt. A WBC-övét Floyd Mayweather Jr. ellen vesztette el 2007-ben, ez volt pályafutása első veresége. Ezután két címmérkőzést is meg tudott még nyerni, majd Manny Pacquiaótól szenvedett újabb vereséget. 2012-ben győztes mérkőzésen vonult vissza.
Nyitókép: Darren Staples / AFP