Erdei Zsolt drámai vallomást tett a kenyai tragédiában elhunyt barátjáról

Megrendülten nyilatkozott a világbajnok ökölvívó.
Ahogy arról beszámoltunk, röviddel a felszállás után kigyulladt és lezuhant egy turistákat szállító kisrepülőgép Kenyában, a tragédiát senki sem élte túl. A fedélzeten 11-en tartózkodtak, közülük nyolcan magyar állampolgárok voltak. A légügyi hatóság tájékoztatása szerint a gép a Diani tengerparti üdülőhelyről tartott a Maasai Mara Nemzeti Rezervátumban található Kichwa Tembo felé.
A repülőgép-szerencsétlenség áldozatai között volt a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula is, aki családjával – gyermekeivel és a bébiszitterrel – utazott.
Úgy tudni, két gyermeke itthon maradt. A lap értesülései szerint a nyolc magyar áldozat együtt utazott, a társasághoz pedig Süllős anyósa, sógora és annak gyermeke is tartozott.
Süllős Gyula 43 éves volt.
Az angyalföldi klub sportvezetője pótolhatatlan űrt hagyott maga után: nemcsak vezetőként, hanem a bokszolók elkötelezett támogatójaként is meghatározó szerepet töltött be a Vasasnál. Erdei Zsolt világbajnok ökölvívót nem véletlenül rendítette meg a tragédia híre.
Nem találom a szavakat, nagyon szomorú vagyok. Többször is visszakérdeztem, mert először nem hittem el, amit telefonon közöltek velem”
– mesélte Erdei a Fókusz stábjának, majd így folytatta:
„Tulajdonképpen az egész családot ismertem, azóta sem tudom felfogni a történteket. Gyula az ökölvívás szerelmese volt, mindenkit megdöbbentett a hír. Mindig jó volt a kapcsolatom vele, pótolhatatlan lesz a hiánya”
– tette hozzá a visszatérésre készülő Madár.
Fotó: Facebook/Erdei Zsolt