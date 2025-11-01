Erdei Zsolt drámai vallomást tett a kenyai tragédiában elhunyt barátjáról

Az angyalföldi klub sportvezetője pótolhatatlan űrt hagyott maga után: nemcsak vezetőként, hanem a bokszolók elkötelezett támogatójaként is meghatározó szerepet töltött be a Vasasnál. Erdei Zsolt világbajnok ökölvívót nem véletlenül rendítette meg a tragédia híre.

Nem találom a szavakat, nagyon szomorú vagyok. Többször is visszakérdeztem, mert először nem hittem el, amit telefonon közöltek velem”

– mesélte Erdei a Fókusz stábjának, majd így folytatta:

„Tulajdonképpen az egész családot ismertem, azóta sem tudom felfogni a történteket. Gyula az ökölvívás szerelmese volt, mindenkit megdöbbentett a hír. Mindig jó volt a kapcsolatom vele, pótolhatatlan lesz a hiánya”

– tette hozzá a visszatérésre készülő Madár.