Portugália–Magyarország: elmagyarázták, ezért nem kaptunk tizenegyest Lisszabonban

A 30. percben történt az első kezezés, amikor Szoboszlai szabadrúgást ívelt a kapu elé, Varga Barnabás lefejelte a labdát, Sallai Roland elől pedig Renato Veiga mentett, miközben a labda a kezére is rápattant.

„Hasonló szituációkat láthattunk az elmúlt hetekben a hazai bajnokságban is (például az FTC–Paks vagy a Nyíregyháza–ZTE mérkőzéseken), és már akkor is jeleztük: