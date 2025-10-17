Ft
10. 17.
péntek
Magyarország válogatott Portugália

Portugália–Magyarország: elmagyarázták, ezért nem kaptunk tizenegyest Lisszabonban

2025. október 17. 07:56

Vajon elmaradt egy vagy két magyar büntető a portugálok elleni világbajnoki selejtezőn? Egy játékvezetői döntésekkel foglalkozó közösségi oldal most elmagyarázza, miért nem kaptunk 11-est a Portugália–Magyarországon.

2025. október 17. 07:56
null

Sportszerű mérkőzést játszott egymással Lisszabonban a magyar és a portugál labdarúgó-válogatott, miután csak 19 szabálytalanságot követtek el a játékosok – világított rá a SPORI Facebook-oldal, amelyen nem aktív játékvezetők elemzik kollégáik munkáját. A magyar szempontból bravúros, 2–2-es döntetlennel véget ért Portugália–Magyarország világbajnoki selejtezőmeccsen három kezezés is történt a 16-oson belül, de egyikből sem kaptak büntetőt sem Szoboszlai Dominikék, sem Cristiano Ronaldóék – nézzük, hogy pontosan miért.

Portugália–Magyarország
Portugália–Magyarország: Schäfer András kezezése sem ért büntetőt / Fotó: Miguel Lemos / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A 30. percben történt az első kezezés, amikor Szoboszlai szabadrúgást ívelt a kapu elé, Varga Barnabás lefejelte a labdát, Sallai Roland elől pedig Renato Veiga mentett, miközben a labda a kezére is rápattant. 

„Hasonló szituációkat láthattunk az elmúlt hetekben a hazai bajnokságban is (például az FTC–Paks vagy a Nyíregyháza–ZTE mérkőzéseken), és már akkor is jeleztük: 

ha a labda saját vagy csapattárs testéről pattan kézre, nem minősül szabálytalanságnak. Bár sokan szerettek volna büntetőt látni, a játékvezető helyesen nem ítélt tizenegyest.

A VAR is megvizsgálta az esetet, és megerősítette a pályán hozott döntést” – írja az esetről a SPORI.

Portugália–Magyarország: Schäfer András is kezezett

Nyolc perccel később az akkor még (betegen) pályán lévő Schäfer András mutatott be önfeláldozó mentést Ronaldo lövésénél – a labda elé vetődve a játékszer a kezét is érintette, majd lábbal pöckölte el azt. 

„A hazaiak büntetőt reklamáltak, ám mivel játékosunk esés közben, vétlen módon ért a labdához kézzel, az UEFA irányelvei alapján ez nem minősül szabálytalanságnak. A játékvezető döntése ebben az esetben is helyes volt” – állapítja meg az oldal.

Az utolsó kézgyanús szituáció a 71. percben történt a portugál kapu előtt, de mivel a védő keze a teste mellett volt leszorítva, az elemzés szerint Szrdjan Jovanovics ekkor is jó döntést hozott.

A legemlékezetesebb pillanat számunkra ugyanakkor egyértelműen a 91. percben jött el, amikor Lukács Dániel egy az egyben megverte Nuno Tavarest, majd remekül tálalt Szoboszlai elé, aki kiegyenlített – azt az érzést, amit akkor, ott, Lisszabonban, a helyszínen átéltünk, soha nem fogjuk elfelejteni.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

langyostiszasok
2025. október 17. 10:26
Óriási meccs volt ! Az eredménytől függetlenül is, meg az eredménnyel együtt is.
smokey-eye
2025. október 17. 09:50
" Lukács Dániel egy az egyben megverte Nuno Tavarest, majd remekül tálalt Szoboszlai elé, " Azért Varga trükkös labda átlépését ne felejtsük már el . Az legalább egy fél gólpassz volt .
orygabor
2025. október 17. 08:40
Akkor már csak Nego "kezezését" kéne megmagyarázni.
szerintem-4
2025. október 17. 08:25
Érthető, hogy az ilyen eset nem egyenlő azzal, ha valaki szándékosan nyúl kézzel a lábához. A probléma az, hogy nekem nagyon szubjektívnek tűnik, sok vitát fog gerjeszteni az, hogy mit is akart a játékos?
