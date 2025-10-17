Portugália–Magyarország: elmagyarázták, ezért nem kaptunk tizenegyest Lisszabonban

Szoboszlai Dominik elárulta a Mandinernek, összejött-e a mezcsere Cristiano Ronaldóval
„Varga Barni végre gondolkozott is.”
Vajon elmaradt egy vagy két magyar büntető a portugálok elleni világbajnoki selejtezőn? Egy játékvezetői döntésekkel foglalkozó közösségi oldal most elmagyarázza, miért nem kaptunk 11-est a Portugália–Magyarországon.
Sportszerű mérkőzést játszott egymással Lisszabonban a magyar és a portugál labdarúgó-válogatott, miután csak 19 szabálytalanságot követtek el a játékosok – világított rá a SPORI Facebook-oldal, amelyen nem aktív játékvezetők elemzik kollégáik munkáját. A magyar szempontból bravúros, 2–2-es döntetlennel véget ért Portugália–Magyarország világbajnoki selejtezőmeccsen három kezezés is történt a 16-oson belül, de egyikből sem kaptak büntetőt sem Szoboszlai Dominikék, sem Cristiano Ronaldóék – nézzük, hogy pontosan miért.
Ezt is ajánljuk a témában
„Varga Barni végre gondolkozott is.”
A 30. percben történt az első kezezés, amikor Szoboszlai szabadrúgást ívelt a kapu elé, Varga Barnabás lefejelte a labdát, Sallai Roland elől pedig Renato Veiga mentett, miközben a labda a kezére is rápattant.
„Hasonló szituációkat láthattunk az elmúlt hetekben a hazai bajnokságban is (például az FTC–Paks vagy a Nyíregyháza–ZTE mérkőzéseken), és már akkor is jeleztük:
ha a labda saját vagy csapattárs testéről pattan kézre, nem minősül szabálytalanságnak. Bár sokan szerettek volna büntetőt látni, a játékvezető helyesen nem ítélt tizenegyest.
A VAR is megvizsgálta az esetet, és megerősítette a pályán hozott döntést” – írja az esetről a SPORI.
Nyolc perccel később az akkor még (betegen) pályán lévő Schäfer András mutatott be önfeláldozó mentést Ronaldo lövésénél – a labda elé vetődve a játékszer a kezét is érintette, majd lábbal pöckölte el azt.
„A hazaiak büntetőt reklamáltak, ám mivel játékosunk esés közben, vétlen módon ért a labdához kézzel, az UEFA irányelvei alapján ez nem minősül szabálytalanságnak. A játékvezető döntése ebben az esetben is helyes volt” – állapítja meg az oldal.
Az utolsó kézgyanús szituáció a 71. percben történt a portugál kapu előtt, de mivel a védő keze a teste mellett volt leszorítva, az elemzés szerint Szrdjan Jovanovics ekkor is jó döntést hozott.
A legemlékezetesebb pillanat számunkra ugyanakkor egyértelműen a 91. percben jött el, amikor Lukács Dániel egy az egyben megverte Nuno Tavarest, majd remekül tálalt Szoboszlai elé, aki kiegyenlített – azt az érzést, amit akkor, ott, Lisszabonban, a helyszínen átéltünk, soha nem fogjuk elfelejteni.
Ezt is ajánljuk a témában
NB I-es játékosként egy 20 millió eurós védőt ültetett hintába.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt