„Nem lenne sok értelme most ezt tovább feszíteni” – megtörte a csendet a válogatottból hiányzó Dibusz

Mint arról beszámoltunk, újabb csapás érte Marco Rossit: Dibusz Dénes sérülés miatt nem csatlakozik a magyar férfi labdarúgó A-válogatott Örményország és Portugália készülő keretéhez. Helyére Demjén Patrikot hívta be a szövetségi kapitány.

Rossi korábban úgy nyilatkozott, kapusposzton van a legkényelmesebb helyzetben, mert Dibusz és Tóth Balázs is bátran bevethető – ugyanakkor azt még nem döntötte el, melyikük védjen az örmények és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőn.

Nos, könnyen lehet, a sors megoldotta helyette a kérdést:

mostantól Demjén Patrik (MTK), Szappanos Péter (Puskás Akadémia) és Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia) áll a rendelkezésre.

Dibusz közben megtörte a csendet, a ferencvárosi klubhonlapnak elárulta, miért kellett meghozni ezt a kényszerű döntést.