„Nem lenne sok értelme most ezt tovább feszíteni” – megtörte a csendet a válogatottból hiányzó Dibusz

Dibusz Dénes a gyerekkori álmokról, a Ferencváros öltözőjéről és a visszavonulásról beszélt a Mandinernek
Érkezniük kell lassan a fiataloknak.
A Fradi kapusa nem lép pályára az örmények és a portugálok ellen.
Mint arról beszámoltunk, újabb csapás érte Marco Rossit: Dibusz Dénes sérülés miatt nem csatlakozik a magyar férfi labdarúgó A-válogatott Örményország és Portugália készülő keretéhez. Helyére Demjén Patrikot hívta be a szövetségi kapitány.
Rossi korábban úgy nyilatkozott, kapusposzton van a legkényelmesebb helyzetben, mert Dibusz és Tóth Balázs is bátran bevethető – ugyanakkor azt még nem döntötte el, melyikük védjen az örmények és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőn.
Nos, könnyen lehet, a sors megoldotta helyette a kérdést:
mostantól Demjén Patrik (MTK), Szappanos Péter (Puskás Akadémia) és Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia) áll a rendelkezésre.
Dibusz közben megtörte a csendet, a ferencvárosi klubhonlapnak elárulta, miért kellett meghozni ezt a kényszerű döntést.
Ezt is ajánljuk a témában
Érkezniük kell lassan a fiataloknak.
Ezt is ajánljuk a témában
Tóth Balázs fog védeni Örményország és Portugália ellen.
„Sajnos ugyanarról a sérülésről van szó, ami az ír meccsen jelentkezett:
részleges szakadás van a közelítőmben. Úgy tűnik, nem pihentem ki kellőképpen a múltkori esetet.
Már korábban éreztem, hogy érzékenyebb ez a terület a meccsek után, mindig ráment egy-két nap, hogy ismét védeni tudjak. A Paks ellen a második félidőben rosszabbá vált, ma csináltunk egy MRI-felvételt, ahol ezt a diagnózist állapították meg. Egyeztettünk a válogatott stábbal, nem lenne sok értelme most ezt tovább feszíteni, mindenkinek az az érdeke, hogy a lehető leggyorsabban újra százszázalékos legyek. Ehhez persze idő kell, bízom benne, hogy nem túl sok, de a bő egyhetes kihagyás ezek szerint legutóbb nem volt elég” – hangsúlyozta a Fradi rutinos hálóőre.
Ezt is ajánljuk a témában
Voltak, akik már az írek ellen is őt játszatták volna.
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert