Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
10. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Marco Rossi magyar válogatott Fradi Dibusz Dénes

„Nem lenne sok értelme most ezt tovább feszíteni” – megtörte a csendet a válogatottból hiányzó Dibusz

2025. október 06. 18:25

A Fradi kapusa nem lép pályára az örmények és a portugálok ellen.

2025. október 06. 18:25
null

Mint arról beszámoltunk, újabb csapás érte Marco Rossit: Dibusz Dénes sérülés miatt nem csatlakozik a magyar férfi labdarúgó A-válogatott Örményország és Portugália készülő keretéhez. Helyére Demjén Patrikot hívta be a szövetségi kapitány.

Rossi korábban úgy nyilatkozott, kapusposzton van a legkényelmesebb helyzetben, mert Dibusz és Tóth Balázs is bátran bevethető – ugyanakkor azt még nem döntötte el, melyikük védjen az örmények és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőn.

Nos, könnyen lehet, a sors megoldotta helyette a kérdést:

mostantól Demjén Patrik (MTK), Szappanos Péter (Puskás Akadémia) és Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia) áll a rendelkezésre.

Dibusz közben megtörte a csendet, a ferencvárosi klubhonlapnak elárulta, miért kellett meghozni ezt a kényszerű döntést.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

„Sajnos ugyanarról a sérülésről van szó, ami az ír meccsen jelentkezett:

részleges szakadás van a közelítőmben. Úgy tűnik, nem pihentem ki kellőképpen a múltkori esetet.

Már korábban éreztem, hogy érzékenyebb ez a terület a meccsek után, mindig ráment egy-két nap, hogy ismét védeni tudjak. A Paks ellen a második félidőben rosszabbá vált, ma csináltunk egy MRI-felvételt, ahol ezt a diagnózist állapították meg. Egyeztettünk a válogatott stábbal, nem lenne sok értelme most ezt tovább feszíteni, mindenkinek az az érdeke, hogy a lehető leggyorsabban újra százszázalékos legyek. Ehhez persze idő kell, bízom benne, hogy nem túl sok, de a bő egyhetes kihagyás ezek szerint legutóbb nem volt elég” – hangsúlyozta a Fradi rutinos hálóőre.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
frankie-bunn
2025. október 06. 18:56
Ezt csapásnak semmiképp sem nevezném... Esetleg jöhet a páros lábbal, a mindent megváltoztat és nem láttuk jönni...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!