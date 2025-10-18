Megvan, ki hibázott: az MLSZ reagált az adatszivárgásra és üzent a magyar szurkolóknak

„Nem sokkal később érkezett még egy e-mail, amiben nem volt semmi, kivéve 635 darab e-mailcím. Azt gondolom, ez annak a 635 embernek az e-mailcíme, aki jegyet vásárolt erre a mérkőzésre. Ugye 1400 magyarról szól a fáma, gondolom, ez 635 tranzakció lehetett, hiszen van, aki kettőt vett, hármat vagy négyet vett, így jöhetett ki ez a szám. Azonban valahogy mindenki megkapta ezeket az adatokat.”

Vagyis Sérával együtt 635 szurkoló megkapta minden a mérkőzésre jegyet váltó társa e-mailcímét – azaz egy olyan személyes adatát, amiből több információt is megtudhatunk a másikról. Vannak köztük például céges e-mailcímek, de mint tapasztalatból is tudjuk, rengeteg embernek a születési dátuma is szerepelni szokott a saját címében.

„Szeretném a kérdést feltenni Csányi Sándornak, az MLSZ vezetőjének: hogyan lehetséges, hogy az én adataim és a másik 635 embernek az adatai kikerültek? Tényleg csak ide kerültek-e ki vagy máshova is? Mit fognak ezután tenni? Hogyan fogják jobban védeni az adataimat? Mi a megoldás most? (…) Nem szeretném politikai irányba elvinni, én egyszerű futballszurkolóként szeretném tudni, hogy az én adatom hogyan szivároghatott ki a többiekével együtt? Egy e-mailt is elküldök ezzel párhuzamosan most, ahogy kikerül ez a videó az MLSZ általam ismert összes e-mailcímére. (…) Nagyon szeretném, hogy kivizsgálják az ügyet, szeretném megtudni, hogy mi történt, szeretném megtudni, mennyire vannak biztonságban az adataink.”

Az MLSZ számára a szurkolók személyes adatainak védelme kiemelten fontos

Az MLSZ szombat kora este közleményben reagált a történtekre. A szövetség cikkét tartalmi változtatás nélkül közöljük!