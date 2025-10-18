Ft
Magyarország Portugália adatszivárgás jegy szurkolók MLSZ

Megvan, ki hibázott: az MLSZ reagált az adatszivárgásra és üzent a magyar szurkolóknak

2025. október 18. 18:36

Reagált a szövetség az adatszivárgásra. Az MLSZ szerint a hibát az Interticket Kft. követte el.

2025. október 18. 18:36
null

Ahogyan arról a Mandiner beszámolt, egy szurkolói beszámoló szerint érzékeny adatok szivároghattak ki a Magyar Labdarúgó-szövetség adatbázisából. A Portugália–Magyarország mérkőzésre a vendégszektorba jegyet vásárló szurkolók megkapták egymás e-mailcímét. Most a MLSZ közleményben reagált.

Az MLSZ közleményben reagált
Az MLSZ közleményben reagált (Fotó: szovetseg.mlsz.hu)

Séra Attila, egy szurkoló influenszer szerint a portugál–magyar világbajnoki selejtező előtt olyan történt vele, ami korábban soha.

„Napokig gondolkoztam, hogy megcsináljuk-e ezt a videót, de emellett nem lehet elmenni szó nélkül” – kezdi közösségi oldalán, majd kifejti, hogy a mérkőzés előtti napon annak rendje és módja szerint megkapta a Magyar Labdarúgó-szövetségtől e-mailben a vendégszektorba szóló jegyeit, rengeteg hasznos információval együtt. Ami azonban 10 perccel később történt, arra egyáltalán nem számított.

„Nem sokkal később érkezett még egy e-mail, amiben nem volt semmi, kivéve 635 darab e-mailcím. Azt gondolom, ez annak a 635 embernek az e-mailcíme, aki jegyet vásárolt erre a mérkőzésre. Ugye 1400 magyarról szól a fáma, gondolom, ez 635 tranzakció lehetett, hiszen van, aki kettőt vett, hármat vagy négyet vett, így jöhetett ki ez a szám. Azonban valahogy mindenki megkapta ezeket az adatokat.”

Vagyis Sérával együtt 635 szurkoló megkapta minden a mérkőzésre jegyet váltó társa e-mailcímét – azaz egy olyan személyes adatát, amiből több információt is megtudhatunk a másikról. Vannak köztük például céges e-mailcímek, de mint tapasztalatból is tudjuk, rengeteg embernek a születési dátuma is szerepelni szokott a saját címében.

„Szeretném a kérdést feltenni Csányi Sándornak, az MLSZ vezetőjének: hogyan lehetséges, hogy az én adataim és a másik 635 embernek az adatai kikerültek? Tényleg csak ide kerültek-e ki vagy máshova is? Mit fognak ezután tenni? Hogyan fogják jobban védeni az adataimat? Mi a megoldás most? (…) Nem szeretném politikai irányba elvinni, én egyszerű futballszurkolóként szeretném tudni, hogy az én adatom hogyan szivároghatott ki a többiekével együtt? Egy e-mailt is elküldök ezzel párhuzamosan most, ahogy kikerül ez a videó az MLSZ általam ismert összes e-mailcímére. (…) Nagyon szeretném, hogy kivizsgálják az ügyet, szeretném megtudni, hogy mi történt, szeretném megtudni, mennyire vannak biztonságban az adataink.”

Az MLSZ számára a szurkolók személyes adatainak védelme kiemelten fontos

Az MLSZ szombat kora este közleményben reagált a történtekre. A szövetség cikkét tartalmi változtatás nélkül közöljük!

„A Portugália–Magyarország mérkőzés előtt a stadionba való bejutásról szóló információs levél kiküldése során hiba történt: közel hatszáz szurkoló láthatta a címzetti kör e-mail címét. A hibát a jegyértékesítést végző Interticket Kft. követte el, az MLSZ ugyanakkor elnézést kér minden érintett szurkolótól.

Az MLSZ a magyar válogatott minden idegenbeli mérkőzésére a rendező szövetséggel közösen összeállít egy információs anyagot a kiutazó szurkolók minél alaposabb tájékoztatása érdekében. A tájékoztatót feltesszük a szövetség honlapjára, egyidejűleg a jegyértékesítő partnerünk e-mailben közvetlenül is megküldi a jegyvásárlóknak.

A válogatott mérkőzéseinek jegyértékesítését az MLSZ-szel fennálló szerződése alapján az Interticket Kft. végzi, és a jegyértékesítés során az egyes adatkezelések esetében önálló adatkezelőként jár el, az adatok kezeléséért a társaság a felelős.

Fentiekből következően az MLSZ által összeállított tájékoztató szöveget a szokásos gyakorlatnak megfelelően az Interticket Kft. küldte ki, mivel ők rendelkeznek a jegyvásárláskor használt elérhetőségekkel. A társaság a körüzenet kiküldésekor hibát követett el azzal, hogy a közel hatszáz címzett láthatta a többi címzett által használt e-mail címet (más azonosításra alkalmas információ nélkül).

Miután a szövetség értesült a nyilvánvaló hibáról, az ügy azonnali kivizsgálására utasította az Interticket Kft.-t. A jegyértékesítő elismerte a mulasztást, és elektronikus levélben értesítette a hatszáz vásárlót az incidens tényéről, a tényleges tartalmáról, okáról, valamint az érintettek jogi lehetőségeiről.

Amennyiben bebizonyosodik, hogy az Interticket nem a hatályos szabályok betartásával járt el és eljárása megsértette egyes szurkolók jogait, valamint az MLSZ adatvédelmi alapelveit, és ténylegesen károkozás történt, akkor a szövetség megteszi a szükséges lépéseket.

Egy ilyen adminisztratív hiba alkalmas arra, hogy a szövetség és a szurkolók közötti bizalmi viszonyt gyengítse. Az MLSZ ezért és a szurkolók védelme miatt sem mehet el az eset mellett szó nélkül.

A hibát az Interticket Kft. követte el, így a jogi felelősség is egyértelműen a társaságot illeti. Az MLSZ ugyanakkor elnézést kér az érintett szurkolóktól. A személyes adatok védelme kiemelten fontos a szövetség számára, a szurkolókkal kapcsolatos személyes információkat a jövőben is minden eszközzel védeni fogjuk.”

A magyarok selejtezőcsoportjának állása négy forduló után

  1. Portugália: 10 pont
  2. Magyarország: 5 pont
  3. Írország: 4 pont
  4. Örményország: 3 pont

Nyitókép: MTI/AP/Armando Franca

