Két nagy hibát és hat cserét emlegetnek Liverpoolban – Kerkez és Szoboszlai is érintett

A Liverpool négy vereség után az Eintracht Frankfurt otthonában javítana a BL-ben.
Szoboszlai Dominikot a középpályára, Kerkez Milost a kispadra követelik a szurkolók. Az egymillió követővel rendelkező angol portál Kerkezen kívül öt másik labdarúgót is kitenne a Liverpool kezdőjéből.
Ahogy arról a Mandiner több cikkben is beszámolt, a Premier League-címvédő Liverpool az 500 millió eurós nyári nagybevásárlás ellenére egyre mélyebb gödörbe kerül. Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság címvédője sorozatban a negyedik tétmérkőzését veszítette el vasárnap a Manchester United ellen, azóta pedig csak arról hallani, olvasni, hogy ki miben hibás a Vörösöknél. A magyar válogatott bal oldali szárnyvédőjét, Kerkez Milost a szakma mellett a szurkolók is kikövetelik a csapatból, a Jolly Joker Szoboszlai Dominik helyét ugyanakkor állandósítanák a középpályán.
Korábban mi is megírtuk, hogy a rousingthekop.com szerint Arne Slot vezetőedzőnek a fent említett Szoboszlai-kérdés mellett még egy nagy hibája, megoldandó feladata van a liverpooli középpályával kapcsolatban. A szurkolók nem értik, a holland mester miért nem tudja kihozni azt a teljesítményt Alexis Mac Allisterből ebben az idényben, amit az előzőben megszokhattak tőle.
A Pool a Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában szerdán a német Eintracht Frakfurt otthonában lép pályára, az X-en egymillió követővel rendelkező This Is Anfield portál pedig gyökeres változásokat sürget a kezdőcsapatot illetően – írja a Magyar Nemzet.
Az oldal hat játékost nevezett meg:
akiket mindenképpen a kezdőbe állítana.
Kitértek az egyébként remek formában lévő Szoboszlaira is, mert szerintük az sem fenntartható állapot, hogy a hamarosan 25 éves magyar hol itt, hol ott szerepel a csapatban.
A This Is Anfield szakírója többek között azt is felrója Slotnak, hogy a sok új érkező miatt megbomlott az egység.
A balhátvéd posztján ugyanis Andrew Robertson jelenthetné a folytonosságot, Kerkez Milosnak pedig nem kellene tovább rombolni az önbizalmát, és siettetni a beépítését az együttesbe.
A Frankfurt–Liverpool mérkőzés szerdán 21 órakor kezdődik a Bajnokok Ligájában.
