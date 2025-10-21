Két nagy hibát és hat cserét emlegetnek Liverpoolban – Kerkez és Szoboszlai is érintett

Ahogy arról a Mandiner több cikkben is beszámolt, a Premier League-címvédő Liverpool az 500 millió eurós nyári nagybevásárlás ellenére egyre mélyebb gödörbe kerül. Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság címvédője sorozatban a negyedik tétmérkőzését veszítette el vasárnap a Manchester United ellen, azóta pedig csak arról hallani, olvasni, hogy ki miben hibás a Vörösöknél. A magyar válogatott bal oldali szárnyvédőjét, Kerkez Milost a szakma mellett a szurkolók is kikövetelik a csapatból, a Jolly Joker Szoboszlai Dominik helyét ugyanakkor állandósítanák a középpályán.

Liverpool: Szoboszlai Dominikot (balra) a középpályára, Kerkez Milost (középen) a cserepadra követelik a szurkolók / Fotó: Darren Staples / AFP

Korábban mi is megírtuk, hogy a rousingthekop.com szerint Arne Slot vezetőedzőnek a fent említett Szoboszlai-kérdés mellett még egy nagy hibája, megoldandó feladata van a liverpooli középpályával kapcsolatban. A szurkolók nem értik, a holland mester miért nem tudja kihozni azt a teljesítményt Alexis Mac Allisterből ebben az idényben, amit az előzőben megszokhattak tőle.

Liverpool: hat játékost kitennének a kezdőcsapatból

A Pool a Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában szerdán a német Eintracht Frakfurt otthonában lép pályára, az X-en egymillió követővel rendelkező This Is Anfield portál pedig gyökeres változásokat sürget a kezdőcsapatot illetően – írja a Magyar Nemzet.