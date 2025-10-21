Ft
Két nagy hibát és hat cserét emlegetnek Liverpoolban – Kerkez és Szoboszlai is érintett

2025. október 21. 12:47

Szoboszlai Dominikot a középpályára, Kerkez Milost a kispadra követelik a szurkolók. Az egymillió követővel rendelkező angol portál Kerkezen kívül öt másik labdarúgót is kitenne a Liverpool kezdőjéből.

2025. október 21. 12:47
null

Ahogy arról a Mandiner több cikkben is beszámolt, a Premier League-címvédő Liverpool az 500 millió eurós nyári nagybevásárlás ellenére egyre mélyebb gödörbe kerül. Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság címvédője sorozatban a negyedik tétmérkőzését veszítette el vasárnap a Manchester United ellen, azóta pedig csak arról hallani, olvasni, hogy ki miben hibás a Vörösöknél. A magyar válogatott bal oldali szárnyvédőjét, Kerkez Milost a szakma mellett a szurkolók is kikövetelik a csapatból, a Jolly Joker Szoboszlai Dominik helyét ugyanakkor állandósítanák a középpályán.

Szoboszlai Kerkez Salah, Liverpool
Liverpool: Szoboszlai Dominikot (balra) a középpályára, Kerkez Milost (középen) a cserepadra követelik a szurkolók / Fotó: Darren Staples / AFP

Korábban mi is megírtuk, hogy a rousingthekop.com szerint Arne Slot vezetőedzőnek a fent említett Szoboszlai-kérdés mellett még egy nagy hibája, megoldandó feladata van a liverpooli középpályával kapcsolatban. A szurkolók nem értik, a holland mester miért nem tudja kihozni azt a teljesítményt Alexis Mac Allisterből ebben az idényben, amit az előzőben megszokhattak tőle.  

Liverpool: hat játékost kitennének a kezdőcsapatból

A Pool a Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában szerdán a német Eintracht Frakfurt otthonában lép pályára, az X-en egymillió követővel rendelkező This Is Anfield portál pedig gyökeres változásokat sürget a kezdőcsapatot illetően – írja a Magyar Nemzet.

Az oldal hat játékost nevezett meg:

  • Andy Robertsont, 
  • Hugo Ekitikét, 
  • Jeremie Frimpongot,
  • Florian Wirtzet, 
  • Curtis Jonest és 
  • Federico Chiesát,

akiket mindenképpen a kezdőbe állítana.

Kitértek az egyébként remek formában lévő Szoboszlaira is, mert szerintük az sem fenntartható állapot, hogy a hamarosan 25 éves magyar hol itt, hol ott szerepel a csapatban.

A This Is Anfield szakírója többek között azt is felrója Slotnak, hogy a sok új érkező miatt megbomlott az egység. 

A balhátvéd posztján ugyanis Andrew Robertson jelenthetné a folytonosságot, Kerkez Milosnak pedig nem kellene tovább rombolni az önbizalmát, és siettetni a beépítését az együttesbe.  

A Frankfurt–Liverpool mérkőzés szerdán 21 órakor kezdődik a Bajnokok Ligájában.

Nyitókép: Peter Powell / AFP

bill-murr
2025. október 21. 14:54
Az eleg egyertelmu kerdesnek tunik, hogy vajon minden igazolas pocsek volt vagy csak Slot nem tud veluk uj csapatot epiteni…
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. október 21. 14:06
Ahhoz képest hogy Wirtzet a kezdőbe követelik 8 meccsen még gól passzig sem jutott el .......
Válasz erre
1
0
balatontihany-25
2025. október 21. 13:58
Hm, Chiesát a kezdőbe..? Mc Allistert, Gravenbechet, Szoboszlait, Szalaht meg nem...? Fura.
Válasz erre
0
0
Reszelő Aladár
2025. október 21. 13:37
Wirtz bontotta meg azt a középpályás egységet, ami tavaly talán az egész klubfoci legjobbja volt. A csatárt ki lehet cserélni, kb mindegy ki az, azért van ott hogy utána már csak a kapus szedja ki a kapuból a labdát. A szárnyvédőket is ki lehet cserélni, mivel ők sem a pálya tengelyéhez tartoznak. Még a kapust is, mert ő meg a másik vége a sornak. A nyomás óriási és ritkán kérdik meg maguktól, hogy amúgy ez ez jót tesz a csapattal, vagy ez minden játékosnak minden meccsen hozzáad minimum 1 rossz megmozdulást, amiből kihagyott helyzetek vagy akár kapott gólok is lehetnek. Most még nem lehet megnyeni semmit, de szar helyzetbe simán lehet kerülni. De az is biztos, hogy egyszer ennek a szériának is vége lesz és utána megint menni fog a verkli. Jobb októberben betlizni, mint áprilisban-májusban.
Válasz erre
1
0
