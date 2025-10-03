Kubatovnak gyönyörű estéje volt – az FTC elnöke két szót mondott a nagy győzelem után (VIDEÓ)

Genk–FTC: óriási fegyvertény, fantasztikus játék, kézilabdameccs – örömszavak a belgiumi győzelem után
Mindenki a fejét lehajtva küzdött.
Kubatov Gábornak gyönyörű volt a csütörtök estéje, hiszen a Ferencváros legyőzte idegenben a Genket az Európa-ligában.
Mint arról mi is beszámoltunk a Mandineren, a Ferencváros labdarúgócsapata Varga Barnabás fejes góljával 1–0-ra nyert Belgiumban a Genk vendégeként az Európa-liga alapszakaszának második fordulójában.
Kubatov Gábor, az FTC elnöke közvetlenül a mérkőzés lefújása után megosztotta követőivel a végeredményt a Facebook-oldalán, a fotón a győztes gólját ünneplő Vargával, és a poszthoz azt írta: „Genk zöld-fehér!!!”
A politikus-sportvezető nem sokkal később egy rövid videóval is jelentkezett a helyszínről, amelyben azt mondja:
Nyertünk, ennyi.
Ezt a bejegyzését a posztszövegben azzal egészítette ki, hogy „gyönyörű este volt” a csütörtöki.
A Ferencváros egyébként a hajnali órákban már haza is ért Belgiumból, és pénteken megkezdheti a felkészülést az októberi válogatott szünet előtti utolsó meccsére, a Paks elleni hazai bajnokira, amelyre vasárnap 16.30 órától kerül sor.
