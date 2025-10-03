Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
10. 03.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 03.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
UEFA Európa Liga Kubatov Gábor Fradi Genk Ferencváros Belgium FTC

Kubatovnak gyönyörű estéje volt – az FTC elnöke két szót mondott a nagy győzelem után (VIDEÓ)

2025. október 03. 07:56

Kubatov Gábornak gyönyörű volt a csütörtök estéje, hiszen a Ferencváros legyőzte idegenben a Genket az Európa-ligában.

2025. október 03. 07:56
null

Mint arról mi is beszámoltunk a Mandineren, a Ferencváros labdarúgócsapata Varga Barnabás fejes góljával 1–0-ra nyert Belgiumban a Genk vendégeként az Európa-liga alapszakaszának második fordulójában.

Ezt is ajánljuk a témában

Kubatov Gábor, az FTC elnöke közvetlenül a mérkőzés lefújása után megosztotta követőivel a végeredményt a Facebook-oldalán, a fotón a győztes gólját ünneplő Vargával, és a poszthoz azt írta: „Genk zöld-fehér!!!”

 

A politikus-sportvezető nem sokkal később egy rövid videóval is jelentkezett a helyszínről, amelyben azt mondja: 

Nyertünk, ennyi.

Ezt a bejegyzését a posztszövegben azzal egészítette ki, hogy „gyönyörű este volt” a csütörtöki.

 

A Ferencváros egyébként a hajnali órákban már haza is ért Belgiumból, és pénteken megkezdheti a felkészülést az októberi válogatott szünet előtti utolsó meccsére, a Paks elleni hazai bajnokira, amelyre vasárnap 16.30 órától kerül sor.

Nyitókép: Facebook / Kubatov Gábor

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
anegy_
2025. október 03. 08:58
Csak a Fradi!
Válasz erre
0
0
Jancsipapa
2025. október 03. 08:33
Borzasztó ,hogy ezek még Teddyre sincsenek tekintettel...
Válasz erre
2
0
Halder_1899
2025. október 03. 08:29
Hajrá Fradi !
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!