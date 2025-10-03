Ütés érte a gerincét – mentővel szállították kórházba a magyar vízilabdázót

Ebből még baj lehet: „Ez a bíró nem bíró” – a Csupasz pisztolyból idézett az ellenfél edzője a Fradi sikere után
Enrico Pallazzo jutott eszébe a játékvezetőről.
Ütés érte Irmes Márton hátát. Klubja tájékoztatása szerint mentővel kórházba szállították.
A Magyar Kupában ezüstérmes Honvéd 15–7-re nyert a KSI vendégeként a férfi vízilabda ob I alapszakaszának 6. fordulójából előrehozott, péntek esti mérkőzésen. A meccs során a hazaiak egyik játékosát, a 27 éves Irmes Mártont kórházba szállították.
A Honvéd elleni vereség talán most másodlagos, hiszen Irmes Mártonnak egy ütközést követően a gerincét érte ütés, majd ezután a mentő szállította kórházba”
– tájékoztatott a KSI Facebook-oldala.
Fotó: Márton Irmes/Facebook