Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
10. 04.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 04.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
KSI férfi vízilabda videó vízilabda sérülés Honvéd

Ütés érte a gerincét – mentővel szállították kórházba a magyar vízilabdázót

2025. október 03. 22:43

Ütés érte Irmes Márton hátát. Klubja tájékoztatása szerint mentővel kórházba szállították.

2025. október 03. 22:43
null

A Magyar Kupában ezüstérmes Honvéd 15–7-re nyert a KSI vendégeként a férfi vízilabda ob I alapszakaszának 6. fordulójából előrehozott, péntek esti mérkőzésen. A meccs során a hazaiak egyik játékosát, a 27 éves Irmes Mártont kórházba szállították.

Irmest kórházba kellett szállítani
Irmest kórházba kellett szállítani (Fotó: Ksi SE Vízilabda/Facebook)

A Honvéd elleni vereség talán most másodlagos, hiszen Irmes Mártonnak egy ütközést követően a gerincét érte ütés, majd ezután a mentő szállította kórházba”

– tájékoztatott a KSI Facebook-oldala.

Most mindenki a kórházba szállított Irmesért aggódik

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Márton Irmes/Facebook

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!