vízilabda Ferencváros Honvéd Magyar Kupa

Ebből még baj lehet: „Ez a bíró nem bíró” – a Csupasz pisztolyból idézett az ellenfél edzője a Fradi sikere után

2025. szeptember 29. 10:37

Szivós Márton a Csupasz pisztoly című film egyik népszerű jelenetére utalt nyilatkozatában, amikor egy rendőrnyomozó előbb operaénekesnek, majd baseball-játékvezetőnek adja ki magát, de kiderül, egyikhez sem ért. A Ferencváros két góllal legyőzte a Honvédot a férfi vízilabda Magyar Kupa vasárnapi döntőjében, de a bíró ténykedéséről több szó esett.

2025. szeptember 29. 10:37
null

A Ferencváros egymásután nyolcadik alkalommal hódította el a férfi vízilabda Magyar Kupát, miután a vasárnapi fináléban 17–15-re legyőzte a Honvédot. A bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is címvédő zöld-fehérek 25. alkalommal diadalmaskodtak a sorozatban. A finálét követően a bíró ténykedése ugyanakkor többször került szóba, mint a Fradi újabb sikere...

bíró, Honvéd, Szivós Márton, Ferencváros, Magyar Kupa, vízilabda
Szivós Márton nyilatkozata szállóige lehet: „Ez a bíró nem bíró, ez Enrico Pallazzo”

Tudósításában a Magyar Távirati Iroda (MTI) a következőképpen fogalmaz:

A harmadik negyed elején úgy tűnt, eldőlhet a csata, miután a Ferencváros gyorsan kettőre növelte előnyét, a találatot vitató Szivós pedig addig reklamált egészen kirívó módon a játékvezetőnél, amíg piros lapot nem kapott. Az FTC ezek után gyorsan 12–9-re elhúzott, a Honvéd játékosai viszont higgadtak maradtak és türelmes támadójátékkal, illetve a már bevált kapuba állós védekezéssel 12–11-re zárkóztak.

A lefújás után Szivós Mártont, a Honvéd vezetőedzőjét az M4 Sport a kiállításáról is kérdezte.

„Ha egy center sem a kezével, sem a lábával nem fogja a bekket és fent fekszik a vízen, akkor az mitől kontra fault?” – tette fel a költői kérdést a tréner, majd így folytatta:

Valószínűleg a bíró vagy keveset vagy soha nem vízilabdázott. Ezzel nincs probléma, csak meg kellene tanulni, hogy mi a vízilabda. Biztos, sokat fog még fejlődni, de jelen pillanatban ez a bíró nem bíró, ez Enrico Pallazzo

– utalt a Csupasz pisztoly című film egyik népszerű jelenetére, amikor 

  • egy rendőrnyomozó előbb operaénekesnek, 
  • majd baseball-játékvezetőnek adja ki magát, 
  • de kiderül, egyikhez sem ért.

Némileg lehiggadva Szivós Márton gratulált az FTC-nek az újabb kupasikerhez, majd megint odaszúrt: „Nem mondom, hogy jól játszottak, egy döntőn nehéz is jól játszani, de megnyerték. Ennyivel jobbak nálunk, főleg, hogy a végén már alig voltunk meg. Az én játékosaim fantasztikusak voltak egytől-egyig, le a kalappal előttük, óriásit játszottak. Ezt a döntőt mi tettük izgalmassá, ez nekünk köszönhető, büszke vagyok rájuk!”

Eredmény, döntő:

FTC-Telekom Waterpolo–EPS-Honvéd 17–15 (3–5, 7–4, 5–3, 2–3)

gólszerzők: Mandic 6, Manhercz 3, Argiropulosz 2, Nagy Á. 2, Vigvári 1, Vámos 1, Di Somma 1, Jansik 1, illetve Moskov 6, Vickovic 4, Kevi 2, Sugár 2, Kiss B. 1

 (MTI/ Mandiner)

Fotók: MTI/Illyés Tibor

