Ebből még baj lehet: „Ez a bíró nem bíró” – a Csupasz pisztolyból idézett az ellenfél edzője a Fradi sikere után

„Ha egy center sem a kezével, sem a lábával nem fogja a bekket és fent fekszik a vízen, akkor az mitől kontra fault?” – tette fel a költői kérdést a tréner, majd így folytatta:

Valószínűleg a bíró vagy keveset vagy soha nem vízilabdázott. Ezzel nincs probléma, csak meg kellene tanulni, hogy mi a vízilabda. Biztos, sokat fog még fejlődni, de jelen pillanatban ez a bíró nem bíró, ez Enrico Pallazzo

– utalt a Csupasz pisztoly című film egyik népszerű jelenetére, amikor

egy rendőrnyomozó előbb operaénekesnek,

majd baseball-játékvezetőnek adja ki magát,

de kiderül, egyikhez sem ért.

Némileg lehiggadva Szivós Márton gratulált az FTC-nek az újabb kupasikerhez, majd megint odaszúrt: „Nem mondom, hogy jól játszottak, egy döntőn nehéz is jól játszani, de megnyerték. Ennyivel jobbak nálunk, főleg, hogy a végén már alig voltunk meg. Az én játékosaim fantasztikusak voltak egytől-egyig, le a kalappal előttük, óriásit játszottak. Ezt a döntőt mi tettük izgalmassá, ez nekünk köszönhető, büszke vagyok rájuk!”