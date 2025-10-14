Kifakadt a legendás magyar labdarúgó testvére: „Nemtelen viselkedés visszaélni egy halott emlékével!”

A magát függetlennek és objektívnek tartó baloldali sajtót bejárta a hír, hogy Magyar Péter kapott egy Törőcsik András által dedikált labdát Szolnokon. A Tisza Párt vezetője a helyesírási hibáktól hemzsegő bejegyzésében azt írta, az egykori válogatott focistától, Polonkai Zoltántól kapta – csakhogy Polonkai Attila szerepelt a nemzeti csapatban, Zoltán egyetlen percet sem. Maga az érintett mondta el egy korábbi interjújában, hogy nehéz sorsú gyerekként nem volt lehetősége profi karriert építeni, valójában nem labdarúgóként, hanem dekázgatásával, labdás trükkjeivel vált ismertté.

Magyar Péter beszámolója alapján Polonkai Zoltán arról beszélt a tiszás fórumon, hogy hamarosan egy tévéműsorban számol be arról, hogyan bánt el Orbán Viktor a kedvenc focistájával, Törőcsik Andrással – ez a kijelentés nagy felháborodást váltott ki a sportvilágban.

Megkeresésünkre az Újpest és a magyar válogatott legendájának testvére, Törőcsik Éva azt írta:

Nemtelen viselkedés visszaélni egy halott emlékével, és politikai célokra felhasználni olyan embert, aki már képtelen valótlan állításokat cáfolni, és ezek ellen tiltakozni!

Magyar Péter a helyesírási hibákat javította Facebook-bejegyzésében, ám még 18 órával később is rosszul szerepel Törőcsik András vezetékneve.