labdarúgás Tisza Párt Polonkai Zoltán válogatott Törőcsik András Magyar Péter Orbán Viktor Váczi Zoltán

Kifakadt a legendás magyar labdarúgó testvére: „Nemtelen viselkedés visszaélni egy halott emlékével!”

2025. október 14. 16:20

Magyar Péter szerint válogatott futballistától kapott egy Törőcsik András által dedikált labdát, ám Polonkai Zoltán még igazi profi karrierig sem jutott – addig viszont igen, hogy olyan súlyos állításokat fogalmazzon meg Orbán Viktor és az Újpest legendájának viszonyáról, hogy arra még Törőcsik Éva is reagált.

2025. október 14. 16:20
null
Klein Ron

A magát függetlennek és objektívnek tartó baloldali sajtót bejárta a hír, hogy Magyar Péter kapott egy Törőcsik András által dedikált labdát Szolnokon. A Tisza Párt vezetője a helyesírási hibáktól hemzsegő bejegyzésében azt írta, az egykori válogatott focistától, Polonkai Zoltántól kapta – csakhogy Polonkai Attila szerepelt a nemzeti csapatban, Zoltán egyetlen percet sem. Maga az érintett mondta el egy korábbi interjújában, hogy nehéz sorsú gyerekként nem volt lehetősége profi karriert építeni, valójában nem labdarúgóként, hanem dekázgatásával, labdás trükkjeivel vált ismertté.

Magyar Péter beszámolója alapján Polonkai Zoltán arról beszélt a tiszás fórumon, hogy hamarosan egy tévéműsorban számol be arról, hogyan bánt el Orbán Viktor a kedvenc focistájával, Törőcsik Andrással – ez a kijelentés nagy felháborodást váltott ki a sportvilágban. 

Megkeresésünkre az Újpest és a magyar válogatott legendájának testvére, Törőcsik Éva azt írta:

Nemtelen viselkedés visszaélni egy halott emlékével, és politikai célokra felhasználni olyan embert, aki már képtelen valótlan állításokat cáfolni, és ezek ellen tiltakozni!

Magyar Péter a helyesírási hibákat javította Facebook-bejegyzésében, ám még 18 órával később is rosszul szerepel Törőcsik András vezetékneve.

Egyébként nem Polonkai Zoltán az első labdarúgáshoz köthető személy, aki beállt a Tisza Párt mögé: Magyar Pétert támogatja a Vasas egykori közönségkedvence, a valóban válogatottságig jutó, ám alkoholfüggőséggel is küzdő Váczi Zoltán, aki azt állította, kezd nála betelni a pohár, hogy Magyarországon nincs szólás- és sajtószabadság – mondta ezt úgy a 24.hu-nak adott interjújában, hogy közben büszkén mutogatta horogkeresztes tetoválását.

Váczi Zoltán a botrány kirobbanása után azt állította: „Azért tetováltattam magamra a horogkeresztet, hogy soha ne felejtsem el, hogy a mocskos gyilkosok mit tettek nagyapámmal.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

vanyai-0
2025. október 14. 18:26
Csak a bukott emberek mennek oda a messias hoz …. Bukott a bukott hoz . Erős klub…
Mich99
2025. október 14. 18:16
Patkány Peti megint magát adta...
dejavu
2025. október 14. 17:51
Kanmacskadejavu 2025. október 14. 17:13 Ha a nyagymamámnak kereke volna, ő lenne a hatos villamos ennyit sikerült kiizzadni?
dejavu
2025. október 14. 17:49
komloisracokdejavu 2025. október 14. 17:31 Még te is egy halottat gyalázol? Visszaèlsz egy halott emlèkével. Olyat állítasz amit tudod hogy nem tud már cáfolni és politikai cèlra hasznàlod. Szarházi seggarc, te megismétled a cikkben leírtakat. Már ott sem volt sok értelme.
