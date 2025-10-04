Ft
10. 04.
szombat
Kár volt

2025. október 04. 13:42

Váczi Zoltán horogkeresztes tetoválással szállt be a Tisza Párt kampányába.

2025. október 04. 13:42
Szöllősi György
Szöllősi György
NSO

„Ezt nem láttuk jönni: volt válogatott labdarúgóval gyarapodott a legnagyobb ellenzéki párt mellett nyilvánosan hitet tevő szalonképtelen közéleti szereplők sora, miután horogkeresztes tetoválással szállt be a Tisza Párt kampányába Váczi Zoltán.

A kilencvenes évek kiváló teljesítményre képes, de életvitele miatt már akkor is ellentmondásos megítélésű válogatott labdarúgója szeptember elején megjelent a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter egyik fórumán Vecsésen, ahol arra szólította fel a magyar labdarúgókat, hogy álljanak be a Tiszához, mint fogalmazott, »van több válogatott futballista, sportoló, aki át akar állni a Tiszához. Azért jöttem, hogy lássák, jöjjenek bátran«.

A felszólalásnak folytatása lett: a hajdani botrányhős, aki például nemegyszer horgászott edzés helyett profi futballistaként, és rendszeresen lépett pályára saját bevallása szerint részegen a bajnoki meccseken, most nagyinterjút adott a 24.hu hírportálnak. Ebben többek között ezt mondta politikai síkraszállásáról: »Már fél éve gondolkozom azon, hogy mi a jó, mi a nem jó, ártok-e a családomnak vagy sem.«

Nos, úgy látszik, amikor korábban úgy döntött, hogy a karjára a történelem egyik legvéresebb diktatúrája, a hitleri Harmadik Birodalom jelképét tetováltatja, akkor kevésbé alaposan mérlegelte, »mi a jó, mi a nem jó«, vagy ha helyes lépésnek gondolta ezt (hiszen most is büszkén mutatta a 24.hu fotósának), azt még nehezebb minősíteni. Ahogyan magát az illusztrációt is, hacsak nem kifejezetten az interjúalany és a Tisza lejáratása volt az egyébként csak előfizetés ellenében hozzáférhető beszélgetés megjelentetésének célja.”

Nyitókép: MTI/Kovács Anikó

belbuda
2025. október 04. 13:50
Szőllősi nertárs az egész létét a csüngőhasúnak köszönheti… Tűzön vízen át Bástya elvtársért….😂😂😂😂😂😂😂
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!