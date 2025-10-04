A kilencvenes évek kiváló teljesítményre képes, de életvitele miatt már akkor is ellentmondásos megítélésű válogatott labdarúgója szeptember elején megjelent a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter egyik fórumán Vecsésen, ahol arra szólította fel a magyar labdarúgókat, hogy álljanak be a Tiszához, mint fogalmazott, »van több válogatott futballista, sportoló, aki át akar állni a Tiszához. Azért jöttem, hogy lássák, jöjjenek bátran«.

A felszólalásnak folytatása lett: a hajdani botrányhős, aki például nemegyszer horgászott edzés helyett profi futballistaként, és rendszeresen lépett pályára saját bevallása szerint részegen a bajnoki meccseken, most nagyinterjút adott a 24.hu hírportálnak. Ebben többek között ezt mondta politikai síkraszállásáról: »Már fél éve gondolkozom azon, hogy mi a jó, mi a nem jó, ártok-e a családomnak vagy sem.«

Nos, úgy látszik, amikor korábban úgy döntött, hogy a karjára a történelem egyik legvéresebb diktatúrája, a hitleri Harmadik Birodalom jelképét tetováltatja, akkor kevésbé alaposan mérlegelte, »mi a jó, mi a nem jó«, vagy ha helyes lépésnek gondolta ezt (hiszen most is büszkén mutatta a 24.hu fotósának), azt még nehezebb minősíteni. Ahogyan magát az illusztrációt is, hacsak nem kifejezetten az interjúalany és a Tisza lejáratása volt az egyébként csak előfizetés ellenében hozzáférhető beszélgetés megjelentetésének célja.”