Az a 24.hu reklámozza a horogkeresztes Váczit, aki az SS-tetkós biztonsági őr miatt háborgott az atlétikai vb-n

Mint megírtuk: Váczi Zoltán – a kilencvenes évek hírhedt focistája – horogkeresztes tetoválással kampányol Magyar Péter mellett. A 24.hu-nak adott interjúban Váczi kifejtette, hogy szeretné, ha lenne folytatása ennek a politikai performansznak, és szerinte nincs szólás- és sajtószabadság itthon. Mint fogalmazott, „a hatalom azt mondja, szólás- és sajtószabadság van, de, ami itt folyik, az minden, csak nem az. Kezd már betelni a pohár. Ezért érzem azt, hogy fel kell szólalnom”.

Váczi Zoltán az interjú folyamán a 24.hu fotósának látványosan megmutatta a horogkeresztes tetoválását.

Fotó: 24.hu/Mohos Márton/képkivágás

Mint ismert: Váczi Zoltán szeptember elején már egyszer megjelent Magyar Péter egyik fórumán – Vecsésen –, ahol arra szólította fel a magyar labdarúgókat, hogy álljanak be a Tiszához, mint fogalmazott, „van több válogatott futballista, sportoló, aki át akar állni a Tiszához. Azért jöttem, hogy lássák, jöjjenek bátran”.

Külön említésre méltó,