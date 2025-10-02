Az a 24.hu reklámozza a horogkeresztes Váczit, aki az SS-tetkós biztonsági őr miatt háborgott az atlétikai vb-n

Nincs itt semmi látnivaló: Váczi Zoltán horogkeresztes tetoválással kampányol Magyar Péter mellett
Kezd már betelni a pohár a horogkeresztes Váczi Zoltánnál, ezért kezdte el tolni a Tisza szekerét.
Váczi Zoltán a 24.hu-nak adott interjúja során látványosan megmutatta a fotósnak horogkeresztes tetoválását.
Mint megírtuk: Váczi Zoltán – a kilencvenes évek hírhedt focistája – horogkeresztes tetoválással kampányol Magyar Péter mellett. A 24.hu-nak adott interjúban Váczi kifejtette, hogy szeretné, ha lenne folytatása ennek a politikai performansznak, és szerinte nincs szólás- és sajtószabadság itthon. Mint fogalmazott, „a hatalom azt mondja, szólás- és sajtószabadság van, de, ami itt folyik, az minden, csak nem az. Kezd már betelni a pohár. Ezért érzem azt, hogy fel kell szólalnom”.
Váczi Zoltán az interjú folyamán a 24.hu fotósának látványosan megmutatta a horogkeresztes tetoválását.
Mint ismert: Váczi Zoltán szeptember elején már egyszer megjelent Magyar Péter egyik fórumán – Vecsésen –, ahol arra szólította fel a magyar labdarúgókat, hogy álljanak be a Tiszához, mint fogalmazott, „van több válogatott futballista, sportoló, aki át akar állni a Tiszához. Azért jöttem, hogy lássák, jöjjenek bátran”.
Külön említésre méltó,
hogy az a 24.hu reklámozza a horogkeresztes Váczit, aki annak idején hatalmas ügyet csinált a budapesti atlétikai világbajnokságon – egy nap után – kirúgott biztonsági őr esetéből, akin egy SS-tetoválás volt látható.
A Valton Security akkor kifejtette, hogy a férfi a felvétel napján kapucniban jelent meg, így nem látszott a tarkóján viselt tetoválása. Az atlétikai vb nyitónapján azonban a Valton is észlelte az SS-tetoválást, így a cég tájékoztatása szerint a szóban forgó férfit elbocsátották a cégtől.
Nyitókép: 24.hu