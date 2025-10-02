Ft
24 hu horogkereszt Magyar Péter Váczi Zoltán

Az a 24.hu reklámozza a horogkeresztes Váczit, aki az SS-tetkós biztonsági őr miatt háborgott az atlétikai vb-n

2025. október 02. 15:24

Váczi Zoltán a 24.hu-nak adott interjúja során látványosan megmutatta a fotósnak horogkeresztes tetoválását.

2025. október 02. 15:24
null

Mint megírtuk: Váczi Zoltán – a kilencvenes évek hírhedt focistája – horogkeresztes tetoválással kampányol Magyar Péter mellett. A 24.hu-nak adott interjúban Váczi kifejtette, hogy szeretné, ha lenne folytatása ennek a politikai performansznak, és szerinte nincs szólás- és sajtószabadság itthon. Mint fogalmazott, „a hatalom azt mondja, szólás- és sajtószabadság van, de, ami itt folyik, az minden, csak nem az. Kezd már betelni a pohár. Ezért érzem azt, hogy fel kell szólalnom”.

Váczi Zoltán az interjú folyamán a 24.hu fotósának látványosan megmutatta a horogkeresztes tetoválását.

Fotó: 24.hu/Mohos Márton/képkivágás

Mint ismert: Váczi Zoltán szeptember elején már egyszer megjelent Magyar Péter egyik fórumán – Vecsésen –, ahol arra szólította fel a magyar labdarúgókat, hogy álljanak be a Tiszához, mint fogalmazott, „van több válogatott futballista, sportoló, aki át akar állni a Tiszához. Azért jöttem, hogy lássák, jöjjenek bátran”. 

Külön említésre méltó, 

hogy az a 24.hu reklámozza a horogkeresztes Váczit, aki annak idején hatalmas ügyet csinált a budapesti atlétikai világbajnokságon – egy nap után – kirúgott biztonsági őr esetéből, akin egy SS-tetoválás volt látható.

A Valton Security akkor kifejtette, hogy a férfi a felvétel napján kapucniban jelent meg, így nem látszott a tarkóján viselt tetoválása. Az atlétikai vb nyitónapján azonban a Valton is észlelte az SS-tetoválást, így a cég tájékoztatása szerint a szóban forgó férfit elbocsátották a cégtől.

Nyitókép: 24.hu

Horst_Tappert
2025. október 02. 16:14
Mi a baj a horikerivel? Ősi ukrán szimbóleum, minden haladó nyugati élvezettel fogadja el.
A_Mandinernel_hulyek_dolgoznak
2025. október 02. 15:56
A náci a nácik táborához... Ennyi!!! 💯👌❗ A jobboldali média és a Fidesz reklámozza a náci Bede Zsoltot aki a kisfiával karlendít egy valóban náci horogkeresztes zászló előtt: 444.hu/2025/07/17/ket-fideszes-parlamenti-kepviselo-is-reszt-vesz-az-esemenyen-amin-a-horogkeresztes-zaszlo-elott-karlendito-bede-zsolt-is-eload A jobboldali média és a Fidesz fizeti Trombitást aki szintén náci és karlendít, ő a PS Fideszes munkatársa: media1.hu/2023/05/11/nem-mondja-el-a-pestisracok-es-a-megafon-munkatarsa-o-lathato-e-karlendites-kozben-a-foton Na itt van látnivaló pedoszektás mocskok? Vicc.. 😂😂 Kontraproduktív amit csináltok pedoszektás mocskok! !
helyrerakosgat
2025. október 02. 15:54
A 24.hu, AKI??? Tényleg nincs egyetlen szerkesztő sem a Mandinernél, aki anyanyelvi szinten beszéli az anyanyelvét?
ertonszena
•••
2025. október 02. 15:47 Szerkesztve
A szvasztika használata minimum áthallálos ebben a kultúrkörben és ebben a korban. Bár ennek az ágai balra mutatnak, a náci zászlókon meg jobbra, a kettő ugyanannak a szimbólumnak a két változata. Az a kérdés, hogy ez a horogkereszt, mert tetszik vagy sem, így hívják, Váczi számára miért olyan fontos, hogy az alkarján legyen egy ilyen. Ennyire buddhista? Vagy ez tényleg "az" akar lenni, csak "taktikai okokból" a fordított változat. Aki jól ismeri a tagot, biztosan tudja.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!