Magyar Péter estéje: „Flcistától Töröcsik desikált üzenettek” (FOTÓ)

2025. október 13. 22:40

A Tisza-vezér idegállapota ezúttal nem tette lehetővé, hogy egy értelmes poszttal kedveskedjen követőinek.

2025. október 13. 22:40
Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, Donald Trump az egyiptomi békecsúcson külön figyelmet szentelt hazánknak és Orbán Viktornak.

Orbán Viktor egy remek vezető”

– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke. Trump elmondta azt is, hogy már a legutóbbi magyarországi választások során is támogatta Orbán Viktort, utalva ezzel a két politikus remek kapcsolatára.

Magyarországon hamarosan újra választások lesznek, ahol Orbán Viktor ismét remekül fog szerepelni”

– méltatta hazánk miniszterelnökét Trump, valamint megköszönte neki a támogatást.

Nem ez volt Magyar Péter legerősebb napja

A hétfői nap nagypolitikai történései láthatóan nem voltak jó hatással Magyar Péterre. Míg az amerikai elnök az egész világ előtt dicsérte Orbán Viktort, addig Magyar Péter pártvezér Polonkai Zoltán egykori labdarúgótól kapott ajándéklabdáról posztolt, finoman szólva sem tökéletes helyesírással. Ahogy az alábbi képmentésről látható, kis túlzással alig volt olyan szó, amit sikerült eltalálnia.

 

Nyitókép: Facebook

