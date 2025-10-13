Magyar Péter estéje: „Flcistától Töröcsik desikált üzenettek” (FOTÓ)

Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, Donald Trump az egyiptomi békecsúcson külön figyelmet szentelt hazánknak és Orbán Viktornak.

Orbán Viktor egy remek vezető”

– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke. Trump elmondta azt is, hogy már a legutóbbi magyarországi választások során is támogatta Orbán Viktort, utalva ezzel a két politikus remek kapcsolatára.

Magyarországon hamarosan újra választások lesznek, ahol Orbán Viktor ismét remekül fog szerepelni”

– méltatta hazánk miniszterelnökét Trump, valamint megköszönte neki a támogatást.