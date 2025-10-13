„Jól fizet a Tóni, Trump?” – Magyar Pétert sokkolták az amerikai elnök Orbánt dicsérő szavai

Donald Trump pár perccel a békemegállapodás után: „Orbán Viktor remek vezető” (VIDEÓ)
Az Egyesült Államok elnöke elmondta, szerinte Orbán Viktor nyerni fog áprilisban.
Elárasztották a mémek a Facebookot.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump a mai egyiptomi békecsúcson elismerő szavakkal beszélt Orbán Viktorról.
Az eset nyomán több médiaszereplő is tréfás képeket osztott meg arról, miként reagálhat most Magyar Péter erre az elismerésre.
Bohár Dániel egy összehasonló képet tett közzé, amelyen Magyar Péter – Orbán Viktorral ellentétben – mindössze egy karton Donald Trump-al fotózkodik. A riporter ezzel Magyar Péter Orbán Viktor kartonfigurájára utalt, amelyet a Tisza Párt elnöke már állandósult kellékként hordoz magával országjárásán.
Úgy tűnik, nehezen viseli az újabb adatszivárgási botrányt a Tisza Párt vezére.
A kartonfigurát emlegette fel Facebook-posztjában Rákay Philp is, aki úgy fogalmazott, Magyar Péter most mérgében „kisollóval szétnyirbálja a karton Orbán Viktort”.
Deák Dániel is hozzászólt az eseményekhez. „Valójában Magyar Pétert akarta dicsérni Donald Trump, csak összekeverte a neveket” – ironizált a képén az elemző.
Apáti Bence publicista pedig Magyar Péter erőszakos természetére tett megjegyzést Trump gratulációja kapcsán.
A publicista egy másik bejegyzésében szintén visszatért a kartonfigura. Apáti Bence úgy fogalmazott, „nem lennék Orbán-kartonfigura”, amit – a publicista vicces megjegyzése szerint – Magyar Péter valószínűleg egy szeánsz kereti között fog tönkre tenni.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
