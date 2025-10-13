„Jól fizet a Tóni, Trump?” – Magyar Pétert sokkolták az amerikai elnök Orbánt dicsérő szavai

A kartonfigurát emlegette fel Facebook-posztjában Rákay Philp is, aki úgy fogalmazott, Magyar Péter most mérgében „kisollóval szétnyirbálja a karton Orbán Viktort”.

Deák Dániel is hozzászólt az eseményekhez. „Valójában Magyar Pétert akarta dicsérni Donald Trump, csak összekeverte a neveket” – ironizált a képén az elemző.