10. 14.
kedd
„Jól fizet a Tóni, Trump?” – Magyar Pétert sokkolták az amerikai elnök Orbánt dicsérő szavai

2025. október 13. 22:06

Elárasztották a mémek a Facebookot.

2025. október 13. 22:06
null

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump a mai egyiptomi békecsúcson elismerő szavakkal beszélt Orbán Viktorról.

Az eset nyomán több médiaszereplő is tréfás képeket osztott meg arról, miként reagálhat most Magyar Péter erre az elismerésre.

Bohár Dániel egy összehasonló képet tett közzé, amelyen Magyar Péter – Orbán Viktorral ellentétben – mindössze egy karton Donald Trump-al fotózkodik. A riporter ezzel Magyar Péter Orbán Viktor kartonfigurájára utalt, amelyet a Tisza Párt elnöke már állandósult kellékként hordoz magával országjárásán.

A kartonfigurát emlegette fel Facebook-posztjában Rákay Philp is, aki úgy fogalmazott, Magyar Péter most mérgében „kisollóval szétnyirbálja a karton Orbán Viktort”.

Deák Dániel is hozzászólt az eseményekhez. „Valójában Magyar Pétert akarta dicsérni Donald Trump, csak összekeverte a neveket” – ironizált a képén az elemző.

Apáti Bence publicista pedig Magyar Péter erőszakos természetére tett megjegyzést Trump gratulációja kapcsán.

A publicista egy másik bejegyzésében szintén visszatért a kartonfigura. Apáti Bence úgy fogalmazott, „nem lennék Orbán-kartonfigura”, amit – a publicista vicces megjegyzése szerint – Magyar Péter valószínűleg egy szeánsz kereti között fog tönkre tenni.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

starmind
2025. október 13. 23:29
Ezen a faszon csak röhögni lehet.
Szamóca bácsi
2025. október 13. 23:21
...pedig Trump szavai valójában sértőek egy magyar számára, hiszen Orbán nem a magyarok vezetője, hanem egy választott manager, aki az államunkat irányítja és aki élvezi a bizalmunkat ebben a melóban nyújtott teljesítménye miatt. szabad magyarok sohasem fogadtak el egy embert „kedves vezetőnek”, bármennyire elképzelhetetlen is ez egy nyugati jobbágy számára.
polárüveg
2025. október 13. 23:04
Kiderült, hogy nem a Karton Network világ az igazi. Az igazi világban nem lehet tetszés szerint ollóval vagdosni, és figurákat szidalmazni. Jaj, nagy a baj! Most mi lesz a kartonvilággal? Legjobb lesz elindulni Ozhoz...
OszkárOszi
2025. október 13. 22:53
"Orbán Viktor a Fidesz naprendszerében a Nap.A miniszterelnököt én becsülöm.A magyar politikai életben nincs ilyen felkészültségű, ilyen gondolkodású és ilyen olvasott és ilyen nem tudom, milyen ember..." PéterKÉM, lyól fizet a Tóni???
