Magyar Péter „Orbán Viktoron” állt bosszút az újabb lebukás miatt (VIDEÓ)

A tagállamok egy része a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozott jóvátételi kölcsönök lehetőségét vizsgálja.
Úgy tűnik, nehezen viseli az újabb adatszivárgási botrányt a Tisza Párt vezére.
Magyar Péter még több mint két héten keresztü járja az országot. Október 6-án, hétfőn is fórumot tartott Bonyhádon, ahol a szokásosnál is ingerültebben lépett a színpadra, dühét pedig az újabban magával hurcolt Orbán Viktor papírmasé figurán töltötte ki.
Az erről készült felvételt Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is megosztotta közösségi oldalán. A videhoz kísérőszövegként azt írta, „Ajjaj!
Sík ideg az ukrán adatlopási hivatal magyar munkatársa.
Már a karton Orbánnal is összeveszett. Nem irigylem a kollégákat”.
Kocsis Máté bónuszban a Bonanza Banzai Valami véget ért című dalát is bevágta a rövid videórészlet alá.
A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője ezzel arra az újabb tiszás lebukásra utalt, amelyet az Index fedett fel. A portál cikkében arról írt, hogy egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának, a Tisza Világnak a fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy
az applikációból közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra.
Emlékezetes, hogy az Index egyik olvasója hívta fel a figyelmet a rendkívül súlyos adatszivárgásra, miután a Redditen egy, az applikációból származó adatokra mutató linket tartalmazó bejegyzést talált.
Bár a Reddit gyorsan törölte a posztot, maga a link továbbra is él, és az anonpaste.com oldalon azóta is hozzáférhetők a Tisza Világ felhasználóinak adatai.
A vonatkozó videót alább tekintheti meg:
A képsorokra Bohár Dániel, a Megafon riportere is reagált. Facebook-oldalán azt írta, „Peti rottyon van! Megsértődött az Orbán Viktor kartonfigurára. Tudja, hogy ezzel az ukrán sztorival lebukott. Emiatt idegben van”.
Nyitókép: Képernyőfotó