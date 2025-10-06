Magyar Péter „Orbán Viktoron” állt bosszút az újabb lebukás miatt (VIDEÓ)

Magyar Péter még több mint két héten keresztü járja az országot. Október 6-án, hétfőn is fórumot tartott Bonyhádon, ahol a szokásosnál is ingerültebben lépett a színpadra, dühét pedig az újabban magával hurcolt Orbán Viktor papírmasé figurán töltötte ki.

Az erről készült felvételt Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is megosztotta közösségi oldalán. A videhoz kísérőszövegként azt írta, „Ajjaj!

Sík ideg az ukrán adatlopási hivatal magyar munkatársa.

Már a karton Orbánnal is összeveszett. Nem irigylem a kollégákat”.

Kocsis Máté bónuszban a Bonanza Banzai Valami véget ért című dalát is bevágta a rövid videórészlet alá.