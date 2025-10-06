Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
10. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt papírmasé düh Ukrajna botrány Magyar Péter applikáció színpad Orbán Viktor

Magyar Péter „Orbán Viktoron” állt bosszút az újabb lebukás miatt (VIDEÓ)

2025. október 06. 21:57

Úgy tűnik, nehezen viseli az újabb adatszivárgási botrányt a Tisza Párt vezére.

2025. október 06. 21:57
null

Magyar Péter még több mint két héten keresztü járja az országot. Október 6-án, hétfőn is fórumot tartott Bonyhádon, ahol a szokásosnál is ingerültebben lépett a színpadra, dühét pedig az újabban magával hurcolt Orbán Viktor papírmasé figurán töltötte ki.

Az erről készült felvételt Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is megosztotta közösségi oldalán. A videhoz kísérőszövegként azt írta, „Ajjaj!

Sík ideg az ukrán adatlopási hivatal magyar munkatársa. 

Már a karton Orbánnal is összeveszett. Nem irigylem a kollégákat”.

Kocsis Máté bónuszban a Bonanza Banzai Valami véget ért című dalát is bevágta a rövid videórészlet alá.

A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője ezzel arra az újabb tiszás lebukásra utalt, amelyet az Index fedett fel. A portál cikkében arról írt, hogy egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának, a Tisza Világnak a fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy

az applikációból közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra. 

Emlékezetes, hogy az Index egyik olvasója hívta fel a figyelmet a rendkívül súlyos adatszivárgásra, miután a Redditen egy, az applikációból származó adatokra mutató linket tartalmazó bejegyzést talált.

Bár a Reddit gyorsan törölte a posztot, maga a link továbbra is él, és az anonpaste.com oldalon azóta is hozzáférhetők a Tisza Világ felhasználóinak adatai.

A vonatkozó videót alább tekintheti meg:

„Ezzel az ukrán sztorival lebukott”

A képsorokra Bohár Dániel, a Megafon riportere is reagált. Facebook-oldalán azt írta, „Peti rottyon van! Megsértődött az Orbán Viktor kartonfigurára. Tudja, hogy ezzel az ukrán sztorival lebukott. Emiatt idegben van”.

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nagytamas
2025. október 06. 23:21
Beteg! :(
Válasz erre
2
0
NeMá
2025. október 06. 22:59
Ez mára már teljesen hülye!
Válasz erre
1
0
macskieusz
2025. október 06. 22:58
Tomból az idióta szdsz.............
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. október 06. 22:54
Magyar Péter súlyos szocializációs és erkölcsi deficittel küzd. Nem képes az erkölcsileg helyes és helytelen között különbséget tenni. Szociopata és/vagy infantilis.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!