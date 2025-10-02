Ft
10. 02.
csütörtök
Süperlig Kasimpasa pénzmosás Törökország Szalai Attila elfogatóparancs

Elfogatóparancsot adtak ki Szalai Attiláék főnöke ellen Törökországban

2025. október 02. 12:51

Csalás és pénzmosás a vád a külföldön tartózkodó tulajdonos, Turgay Ciner ellen. A Kasimpasa jelenleg a 11. helyen áll a török élvonalban.

2025. október 02. 12:51
null

Az NSO a Reuters nemzetközi hírügynökségre hivatkozva azt írja, csalás és pénzmosás gyanújával elfogatóparancsot adtak ki a török hatóságok Turgay Ciner, a Kasimpasa labdarúgóklub tulajdonosa ellen – mint ismert, itt játszik a Hoffenheimtől kölcsönben a magyar válogatott védő, Szalai Attila is. Törökország egyik legbefolyásosabb – jelenleg is külföldön tartózkodó – üzletemberét azzal a nyomozással kapcsolatosan szándékoznak őrizetbe venni, amely a nevét viselő Ciner Group, valamint a Can Holding tavaly decemberi üzletkötésére irányul. Az akkor gazdát cserélő médiaérdekeltségek eladásakor ugyanis a megalapozott gyanú szerint pénzmosás történt. Cinger távollétében egyelőre nem kommentálta a híreket, így azt sem tudni, a fejleményeknek lehet-e bármilyen hatása a jelenleg a 18 csapatos török élvonal, a Süperlig 11. helyén álló Kasimpasára és Szalaira.

Turgay Ciner Kasimpasa-tulajdonos
A Kasimpasa tulajdonosa, Turgay Ciner az egyik legbefolyásosabb török üzletember (Forrás: turkishminute.com)

Érdekesség, a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést megelőzően a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool éppen a Kasimpasa stadionjában, a Recep Tayyip Erdogan török elnök nevét viselő arénában edzett Isztambulban. 

Nyitókép: Facebook/Kasimpasa Spor Kulübü

