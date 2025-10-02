Elfogatóparancsot adtak ki Szalai Attiláék főnöke ellen Törökországban

Az NSO a Reuters nemzetközi hírügynökségre hivatkozva azt írja, csalás és pénzmosás gyanújával elfogatóparancsot adtak ki a török hatóságok Turgay Ciner, a Kasimpasa labdarúgóklub tulajdonosa ellen – mint ismert, itt játszik a Hoffenheimtől kölcsönben a magyar válogatott védő, Szalai Attila is. Törökország egyik legbefolyásosabb – jelenleg is külföldön tartózkodó – üzletemberét azzal a nyomozással kapcsolatosan szándékoznak őrizetbe venni, amely a nevét viselő Ciner Group, valamint a Can Holding tavaly decemberi üzletkötésére irányul. Az akkor gazdát cserélő médiaérdekeltségek eladásakor ugyanis a megalapozott gyanú szerint pénzmosás történt. Cinger távollétében egyelőre nem kommentálta a híreket, így azt sem tudni, a fejleményeknek lehet-e bármilyen hatása a jelenleg a 18 csapatos török élvonal, a Süperlig 11. helyén álló Kasimpasára és Szalaira.

A Kasimpasa tulajdonosa, Turgay Ciner az egyik legbefolyásosabb török üzletember (Forrás: turkishminute.com)