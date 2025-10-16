Ha ezt a szabályt bevezetik Angliában, Szoboszlai eligazolhat Liverpoolból

Egyértelmű üzenetet kapott Arne Slot – ezt kell tennie Szoboszlaival és a német sztárjával
Nem győzték dicsérni a Liverpool magyarját.
A fizetési plafon bevezetése csökkenthetné a Premier League versenyképességét.
Akár már a következő szezonban életbe léphet a Premier League új, rendkívül vitatott szabálya, az úgynevezett „fizetési plafon” (anchoring), amely gyökeresen átalakíthatja az angol labdarúgás pénzügyi rendszerét – írja a Daily Mail.
A javaslat célja, hogy korlátozza a klubok játékosokra és edzőkre fordított kiadásait,
ám a sportvezetők és tulajdonosok közül sokan attól tartanak, hogy ez „megöli a világ legjobb bajnokságát”.
A rendszer lényege, hogy egyik klub sem költhetne többet, mint az adott idényben utolsó helyen végző csapat televíziós és díjazási bevételeinek ötszöröse. A 2023/24-es adatok alapján ez nagyjából 550 millió font lenne.
Több élvonalbeli csapat nyíltan ellenzi a javaslatot. Szerintük a szabály korlátozná a Premier League legjobb klubjainak versenyképességét, és a sztárjátékosok tömeges távozását eredményezné más topligákba, például a spanyol, a német vagy akár a szaúdi bajnokságba. A Manchester United társtulajdonosa, Sir Jim Ratcliffe úgy fogalmazott, „nevetséges lenne, ha nem tudnánk versenyezni a Real Madriddal, a Barcelonával vagy a PSG-vel – ezzel a liga elveszítené világszínvonalát”.
A tervek szerint a fizetési plafon bevezetése együtt járna az új „squad cost ratio” szabállyal, amely a klubok bevételeinek 85 százalékában korlátozná a játékoskeretre fordítható összeget. Ez váltaná fel a jelenlegi profitabilitási és fenntarthatósági szabályokat, amelyek három év alatt 105 millió font veszteséget engedélyeznek.
A Profi Labdarúgók Szakszervezete (PFA) azonban máris jelezte, hogy jogi úton megtámadhatja a bevezetést, mert szerintük a szabály valójában kemény bérplafont jelentene, ami sérti a játékosok jogait.
A 25 oldalas javaslatról november 21-én szavaznak a klubok. Ha a csapatok kétharmada igennel voksol, a fizetési plafon akár már a 2025/26-os idénytől életbe léphet.
Nyitókép: Burak Basturk / Middle East Images / Middle East Images via AFP
