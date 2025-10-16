Ft
plafon játékos bevétel szabály Premier League

Ha ezt a szabályt bevezetik Angliában, Szoboszlai eligazolhat Liverpoolból

2025. október 16. 14:48

A fizetési plafon bevezetése csökkenthetné a Premier League versenyképességét.

2025. október 16. 14:48
null

Akár már a következő szezonban életbe léphet a Premier League új, rendkívül vitatott szabálya, az úgynevezett „fizetési plafon” (anchoring), amely gyökeresen átalakíthatja az angol labdarúgás pénzügyi rendszerét – írja a Daily Mail.

A javaslat célja, hogy korlátozza a klubok játékosokra és edzőkre fordított kiadásait, 

ám a sportvezetők és tulajdonosok közül sokan attól tartanak, hogy ez „megöli a világ legjobb bajnokságát”.

A rendszer lényege, hogy egyik klub sem költhetne többet, mint az adott idényben utolsó helyen végző csapat televíziós és díjazási bevételeinek ötszöröse. A 2023/24-es adatok alapján ez nagyjából 550 millió font lenne.

Több élvonalbeli csapat nyíltan ellenzi a javaslatot. Szerintük a szabály korlátozná a Premier League legjobb klubjainak versenyképességét, és a sztárjátékosok tömeges távozását eredményezné más topligákba, például a spanyol, a német vagy akár a szaúdi bajnokságba. A Manchester United társtulajdonosa, Sir Jim Ratcliffe úgy fogalmazott, „nevetséges lenne, ha nem tudnánk versenyezni a Real Madriddal, a Barcelonával vagy a PSG-vel – ezzel a liga elveszítené világszínvonalát”.

A tervek szerint a fizetési plafon bevezetése együtt járna az új „squad cost ratio” szabállyal, amely a klubok bevételeinek 85 százalékában korlátozná a játékoskeretre fordítható összeget. Ez váltaná fel a jelenlegi profitabilitási és fenntarthatósági szabályokat, amelyek három év alatt 105 millió font veszteséget engedélyeznek.

A Profi Labdarúgók Szakszervezete (PFA) azonban máris jelezte, hogy jogi úton megtámadhatja a bevezetést, mert szerintük a szabály valójában kemény bérplafont jelentene, ami sérti a játékosok jogait.

A 25 oldalas javaslatról november 21-én szavaznak a klubok. Ha a csapatok kétharmada igennel voksol, a fizetési plafon akár már a 2025/26-os idénytől életbe léphet.

Nyitókép: Burak Basturk / Middle East Images / Middle East Images via AFP

***

