Ha ezt a szabályt bevezetik Angliában, Szoboszlai eligazolhat Liverpoolból

Akár már a következő szezonban életbe léphet a Premier League új, rendkívül vitatott szabálya, az úgynevezett „fizetési plafon” (anchoring), amely gyökeresen átalakíthatja az angol labdarúgás pénzügyi rendszerét – írja a Daily Mail.

A javaslat célja, hogy korlátozza a klubok játékosokra és edzőkre fordított kiadásait,

ám a sportvezetők és tulajdonosok közül sokan attól tartanak, hogy ez „megöli a világ legjobb bajnokságát”.

A rendszer lényege, hogy egyik klub sem költhetne többet, mint az adott idényben utolsó helyen végző csapat televíziós és díjazási bevételeinek ötszöröse. A 2023/24-es adatok alapján ez nagyjából 550 millió font lenne.

Több élvonalbeli csapat nyíltan ellenzi a javaslatot. Szerintük a szabály korlátozná a Premier League legjobb klubjainak versenyképességét, és a sztárjátékosok tömeges távozását eredményezné más topligákba, például a spanyol, a német vagy akár a szaúdi bajnokságba. A Manchester United társtulajdonosa, Sir Jim Ratcliffe úgy fogalmazott, „nevetséges lenne, ha nem tudnánk versenyezni a Real Madriddal, a Barcelonával vagy a PSG-vel – ezzel a liga elveszítené világszínvonalát”.