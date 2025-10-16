Ft
10. 16.
csütörtök
Nora Mörk női kézilabda kézilabda Norvégia

A soknemzetiségű családmodell miatt maradhat le a vb-ről a korábbi győri játékos

2025. október 16. 15:18

Nora Mörk kihagyhatja a világbajnokságot. A győriek korábbi kiválósága a kisbabája nélkül nem utazik a tornára.

2025. október 16. 15:18
null

A daniasport.hu számolt be arról, hogy komoly problémával szembesült Ole Gustav Gjekstad, a norvég női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, aki lehet, hogy nem számíthat a világbajnokságon a korábbi győri játékos, Nora Mörk játékára.

Mörk 2016 és 2019 között szerepelt a Győri Audi ETO KC-ban
Mörk 2016 és 2019 között szerepelt a Győri Audi ETO KC-ban (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

A győriek korábbi klasszisa kihagyhatja a vb-t

„A Team Esbjerg olimpiai, kétszeres világ- és ötszörös Európa-bajnok jobbátlövője 34 évesen, szülése után is kulcsembernek számít a nemzeti csapatban. Mindazonáltal csak úgy menne a november 26-án kezdődő holland-német közös rendezésű vb-re, ha a májusban született kislánya is vele tart. Igen ám, de a csecsemőnek egyelőre nincsen útlevele” – olvasható a cikkben.

„Dolgozom rajta, de egy kicsit vicces a helyzet – idézte Mörköt a Dániasport. – A probléma az, hogy eredeti születési anyakönyvi kivonatot kérnek. 

Az apukája svéd, én norvég vagyok, a kislány pedig Dániában született. Eredeti születési anyakönyvi kivonatot csak a megkeresztelkedése után adnak ki.”

Mörk kijelentette, hogy ha nem viheti magával a lányát, akkor nem fog részt venni a világbajnokságon.

Igen, ez így van. Nem fogok három hétre elutazni a hat hónapos kislányom nélkül. Ez nekem túl hosszú idő.”

Gjekstad szövetségi kapitány felszólította a hatóságokat, hogy segítsenek az ügy megoldásában.

„Csak most hallottam erről. Nincs mese, csupán egy dolgot lehet tenni: a norvég hatóságoknak gyorsan útlevelet kell szerezniük a gyermeknek” – szögezte le. Hangsúlyozta, hogy ő és a norvég szövetség is mindent megtesz annak érdekében, hogy Mörk ott lehessen a tornán.

„Ő a világ egyik legjobbja, nagyon szerencsések vagyunk, hogy itt van” – mondta róla a norvégok legnagyobb sztárja, Henny Reistad, aki reménykedik abban, hogy Mörk velük tart.

Fotó: Damien Meyer/AFP

wadcutter
2025. október 16. 16:58
Schengeni övezetben nem lehet egyik országból a másikba átmenni? Útlevelet kérnek belül a szabad mozgáshoz?
rugbista
2025. október 16. 16:32
Csak keresztelő után adnak ki anyakönyvi kivonatot? Miféle kernemzeti, klerikális kurzus van abban a Dániában?
Stego
2025. október 16. 15:44
Mekkora hülye kamu hír! Menjetek már a 'csába!
savrena
2025. október 16. 15:38
"Eredeti születési anyakönyvi kivonatot csak a megkeresztelkedése után adnak ki.”" Tekintve hogy arrafelé a leggyakoribb újszülött név a Mohamed, ezt nem nagyon hiszem.
