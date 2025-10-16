A soknemzetiségű családmodell miatt maradhat le a vb-ről a korábbi győri játékos

A daniasport.hu számolt be arról, hogy komoly problémával szembesült Ole Gustav Gjekstad, a norvég női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, aki lehet, hogy nem számíthat a világbajnokságon a korábbi győri játékos, Nora Mörk játékára.

Mörk 2016 és 2019 között szerepelt a Győri Audi ETO KC-ban (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

A győriek korábbi klasszisa kihagyhatja a vb-t

„A Team Esbjerg olimpiai, kétszeres világ- és ötszörös Európa-bajnok jobbátlövője 34 évesen, szülése után is kulcsembernek számít a nemzeti csapatban. Mindazonáltal csak úgy menne a november 26-án kezdődő holland-német közös rendezésű vb-re, ha a májusban született kislánya is vele tart. Igen ám, de a csecsemőnek egyelőre nincsen útlevele” – olvasható a cikkben.

„Dolgozom rajta, de egy kicsit vicces a helyzet – idézte Mörköt a Dániasport. – A probléma az, hogy eredeti születési anyakönyvi kivonatot kérnek.