A soknemzetiségű családmodell miatt maradhat le a vb-ről a korábbi győri játékos

Nora Mörk kihagyhatja a világbajnokságot. A győriek korábbi kiválósága a kisbabája nélkül nem utazik a tornára.
A daniasport.hu számolt be arról, hogy komoly problémával szembesült Ole Gustav Gjekstad, a norvég női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, aki lehet, hogy nem számíthat a világbajnokságon a korábbi győri játékos, Nora Mörk játékára.
„A Team Esbjerg olimpiai, kétszeres világ- és ötszörös Európa-bajnok jobbátlövője 34 évesen, szülése után is kulcsembernek számít a nemzeti csapatban. Mindazonáltal csak úgy menne a november 26-án kezdődő holland-német közös rendezésű vb-re, ha a májusban született kislánya is vele tart. Igen ám, de a csecsemőnek egyelőre nincsen útlevele” – olvasható a cikkben.
„Dolgozom rajta, de egy kicsit vicces a helyzet – idézte Mörköt a Dániasport. – A probléma az, hogy eredeti születési anyakönyvi kivonatot kérnek.
Az apukája svéd, én norvég vagyok, a kislány pedig Dániában született. Eredeti születési anyakönyvi kivonatot csak a megkeresztelkedése után adnak ki.”
Mörk kijelentette, hogy ha nem viheti magával a lányát, akkor nem fog részt venni a világbajnokságon.
Igen, ez így van. Nem fogok három hétre elutazni a hat hónapos kislányom nélkül. Ez nekem túl hosszú idő.”
Gjekstad szövetségi kapitány felszólította a hatóságokat, hogy segítsenek az ügy megoldásában.
„Csak most hallottam erről. Nincs mese, csupán egy dolgot lehet tenni: a norvég hatóságoknak gyorsan útlevelet kell szerezniük a gyermeknek” – szögezte le. Hangsúlyozta, hogy ő és a norvég szövetség is mindent megtesz annak érdekében, hogy Mörk ott lehessen a tornán.
„Ő a világ egyik legjobbja, nagyon szerencsések vagyunk, hogy itt van” – mondta róla a norvégok legnagyobb sztárja, Henny Reistad, aki reménykedik abban, hogy Mörk velük tart.
Fodor Csenge a mentális fölényben és a csapategységben látta a siker kulcsát.
Fotó: Damien Meyer/AFP