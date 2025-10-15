Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
10. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 15.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
labdarúgás Magyarország Cristiano Ronaldo meccs Portugália

Gyerekként valaki megmondta nekem, hogy egyszer Cristiano Ronaldo ellen fogsz védeni

2025. október 15. 17:50

Én pedig nem hittem neki, hisz azt hittem, hogy egy borsodi kis faluból származó gyereknek ez lehetetlen lesz.

2025. október 15. 17:50
null
Tóth Vivien
Facebook

„Bazsikám, ha valaki 28 évvel ezelőtt, amikor a kórházból haza hozva anya meg apa a kezembe adott, azt mondja, hogy ezeket a sorokat könnyes szemmel fogom leírni, lehet kiröhögöm. De én része voltam annak a küzdelemnek, lemondásnak ami idáig vezetett téged. Mindig is hittem benned, de azt sosem gondoltam volna, hogy 90 percen keresztül egy meccsen érted fogok izgulni. A legutóbbi meccsen a helyszínen, most pedig itthonról, ahol felnőttünk,  szurkolhattam neked, ahol mamánk hangosabb volt a kommentárnál, a keresztlányod pedig mese helyett a Te meccsedre aludt el, nekem pedig ezer emlék jutott eszembe a gyerekkorunkból, amikor még a gyerekkori csínyeket éltük meg, vagy amikor mérgesek voltunk egymásra, és a »na de Vivien« mondatodat hányszor mondat el kiskorodban egy-egy veszekedés alatt és most meg a tv-ben látlak interjút adni.

És ilyenkor elfogja a szívemet az az érzés, hogy az a tejfölszőke kisfiú, gyerekként megmondta nekem, hogy egyszer Cristiano Ronaldo ellen fog védeni, én pedig nem hittem neki, hisz azt hittem, hogy egy borsodi kisfaluból származó gyereknek ez lehetetlen lesz. Te mégis megmutattad, hogy igenis az álmok valóra válhatnak, főleg ha annyit küzdenek érte mint Te. A világ legbüszkébb nővére lehetek ma, ahogy teljesítettél, és ahogy megmutattad, hogy soha nem szabad feladni az álmokat. Mérhetetlenül büszke vagyok rád, és remélem minden további álmod valóra fog válni.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Töki
2025. október 15. 20:12
Ilyen az, amikor egy család van mögötted!!! Én is borsodi gyerek vagyok, tudom, hogy az milyen! Gratulálok! És nekem is nagy büszkeség!
Válasz erre
1
0
zsuzskka-2
2025. október 15. 19:00
Ez nagyon szép! Hajrá Balázs! Hajrá magyarok!
Válasz erre
2
0
machet
2025. október 15. 18:41
Bravó gyerekek.
Válasz erre
4
0
westend
2025. október 15. 18:16
Vivien, szívet melengetők a soraid. Gratulálok az öcsédhez, és a keresztlányához, minden jót!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!