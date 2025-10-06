FTC–Paks: áll a bál a rangadó után, a felvételek szerint szabálytalan volt Windecker egyenlítő gólja (VIDEÓ)

Mint arról beszámoltunk, nagy vihart kavart a Ferencváros és a Paks labdarúgócsapatának vasárnapi NB I-es összecsapása, amelyen előbb hátrányból fordított a Fradi, majd a hosszabbításban egy tizenegyessel végül egy pontot megmentett a vendégcsapat. A ráadásban Tóth Alex találta a kezével fejbe felugrás közben Windecker Józsefet, amiért a videófelvétel megnézése után a játékvezető büntetőt ítélt. A sértett maga állt a labda mögé és a jobb alsóba lőtt, miközben Dibusz balra vetődött, így alakult ki a 2–2-es végeredmény.

A találkozó után népharag zúdult Csonka Bence játékvezetőre,

aki a paksi egyenlítés előtt még Abu Fanit szankcionálta sárga lappal, miközben – ahogy az később kiderült – a vendégek rossz helyre tették le a labdát, a tizenegyespont elé, a középpályás pedig épp ezt jelezte a bírónak.