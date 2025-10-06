FTC–Paks: áll a bál a rangadó után, a felvételek szerint szabálytalan volt Windecker egyenlítő gólja (VIDEÓ)

FTC–Paks: a szurkolók tüntettek, Varga gólt fejelt – de Bognár György csapata megint megtréfálta a Fradit
A volt újpesti Windecker József a hosszabbításban egyenlített büntetőből.
Hegedűs Henrik, az FTC vezető adatelemzője hétfőn külön kitért a Windecker József által értékesített tizenegyesre, és rámutatott, a paksi játékos rossz helyről végezte el a büntetőt.
Mint arról beszámoltunk, nagy vihart kavart a Ferencváros és a Paks labdarúgócsapatának vasárnapi NB I-es összecsapása, amelyen előbb hátrányból fordított a Fradi, majd a hosszabbításban egy tizenegyessel végül egy pontot megmentett a vendégcsapat. A ráadásban Tóth Alex találta a kezével fejbe felugrás közben Windecker Józsefet, amiért a videófelvétel megnézése után a játékvezető büntetőt ítélt. A sértett maga állt a labda mögé és a jobb alsóba lőtt, miközben Dibusz balra vetődött, így alakult ki a 2–2-es végeredmény.
A találkozó után népharag zúdult Csonka Bence játékvezetőre,
aki a paksi egyenlítés előtt még Abu Fanit szankcionálta sárga lappal, miközben – ahogy az később kiderült – a vendégek rossz helyre tették le a labdát, a tizenegyespont elé, a középpályás pedig épp ezt jelezte a bírónak.
A Fradi vezetőedzője, Robbie Keane úgy fogalmazott a lefújás után, hogy nem látott még ilyet a pályafutása alatt:
„Örülnék neki, ha itt lenne a játékvezető, és megkérdezhetnénk tőle, hogy miért is volt ez büntető? Ha ez tizenegyes volt, akkor minden mérkőzésen még öt-hat ilyet lehetne befújni. Teljesen értetlenül állok a döntés előtt.
Huszonöt éve vagyok a profi labdarúgásban, de ilyet még sosem láttam.”
– dühöngött az ír tréner.
Hétfőn este aztán a „Fradi Zóna” című műsorában Hegedűs Henrik, az FTC vezető adatelemzője külön kitért a Windecker által értékesített tizenegyesre – ami a véleménye szerint szabálytalan volt.
„A labdát a 11-es pontra kellene tenni, úgy hogy a labda a 11-es pont közepét érintse, de leginkább oda kellene tenni a közepére. Itt azonban a labda épphogy érinti a 11-es pontot.
Nyilván nem ettől lesz gól, vagy nem gól, de ha már a szabályokról beszélünk, akkor legyünk szabályosak”
– mondta Hegedűs Henrik, a Fradi vezető adatelemzője, mondanivalójának lényegét pedig felvételekkel támasztotta alá.
„Egy borzalmas játékvezetői döntés akadályozta meg a győzelmünket.”
Fotó: M4 Sport/képmentés