Kiderült, hányadik a Fradi a világranglistán

Hamarosan eldől, láthatjuk-e Steven Gerrardot az Üllői úton
A Ferencvárosnál is árgus szemekkel figyelnek.
Továbbra is a Paris Saint-Germain vezeti a klubcsapatok világranglistáját. A Ferencváros a 66. helyen áll az IFFHS rangsorában.
A tavalyi 68. után idén a 66. helyen áll a Ferencváros a labdarúgó klubcsapatok ötszázas világranglistáján, amelyre még két magyar együttes fért fel.
A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) a tavaly október 1. és idén szeptember 30. közötti időszakban elért eredmények alapján rangsorolt, különböző erősségi szinteket is figyelembe véve. Mindezek alapján
a tavasszal az Európa-liga egyenes kieséses szakaszában szereplő, illetve a 35. magyar bajnoki címét megszerző, s idén ősszel is El-főtáblás Ferencváros a 66. helyre lépett előre.
Az ötszázas listára további két magyar klub fért fel:
A lista élén továbbra is az idei Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain áll, megelőzve a Real Madridot, a BL-döntős Internazionalét és a nyári klubvilágbajnokságon diadalmaskodó Chelsea-t. A legjobb nem európai egyesület a brazil Flamengo a nyolcadik helyezésével.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt
Genk–Ferencváros 0–1 (2025. október 2.)