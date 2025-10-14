Kiderült, hányadik a Fradi a világranglistán

A tavalyi 68. után idén a 66. helyen áll a Ferencváros a labdarúgó klubcsapatok ötszázas világranglistáján, amelyre még két magyar együttes fért fel.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) a tavaly október 1. és idén szeptember 30. közötti időszakban elért eredmények alapján rangsorolt, különböző erősségi szinteket is figyelembe véve. Mindezek alapján