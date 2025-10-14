Ft
10. 14.
kedd


Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Paris Saint-Germain (PSG) iffhs Fradi Ferencváros világranglista FTC

Kiderült, hányadik a Fradi a világranglistán

2025. október 14. 08:54

Továbbra is a Paris Saint-Germain vezeti a klubcsapatok világranglistáját. A Ferencváros a 66. helyen áll az IFFHS rangsorában.

2025. október 14. 08:54
null

A tavalyi 68. után idén a 66. helyen áll a Ferencváros a labdarúgó klubcsapatok ötszázas világranglistáján, amelyre még két magyar együttes fért fel.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) a tavaly október 1. és idén szeptember 30. közötti időszakban elért eredmények alapján rangsorolt, különböző erősségi szinteket is figyelembe véve. Mindezek alapján 

a tavasszal az Európa-liga egyenes kieséses szakaszában szereplő, illetve a 35. magyar bajnoki címét megszerző, s idén ősszel is El-főtáblás Ferencváros a 66. helyre lépett előre.

Az ötszázas listára további két magyar klub fért fel: 

  • a Magyar Kupa-címét a tavasszal megvédő Paksi FC hat helyet rontva a 366., 
  • míg a két éve még NB II-es, de idén nyáron a Konferencia-ligában a rájátszásig menetelő ETO FC Győr a 435. pozíciót szerezte meg.

A lista élén továbbra is az idei Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain áll, megelőzve a Real Madridot, a BL-döntős Internazionalét és a nyári klubvilágbajnokságon diadalmaskodó Chelsea-t. A legjobb nem európai egyesület a brazil Flamengo a nyolcadik helyezésével.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt

Genk–Ferencváros 0–1 (2025. október 2.)

 

Összesen 4 komment

survivor
2025. október 14. 11:53
iffhs.com/posts/4674 A lista. 66/500 nem is rossz.... bocsi.
survivor
2025. október 14. 11:51
Hát... mondjuk, 500 as világranglista... Micsoda: az Ajax , Rangers, Napoli, Rapid Bécs,Sparta Praha, Din. Kijev , Newcastle ELŐTT..... Jó, okés .
survivor
2025. október 14. 11:46
Albert, Sárosi, Varga Z. röhög....
chief Bromden
2025. október 14. 08:58
Indultak még kategória. :(
