Hamarosan eldől, láthatjuk-e Steven Gerrardot az Üllői úton

Azok után, hogy az előző szezonban egészen a labdarúgó Európa-liga negyeddöntőjéig menetelt a Glasgow Rangers, a most futó idény egészen pocsékul kezdődött. A hatalmas hagyományokkal rendelkező skót gárda a bajnokságban egyelőre egyetlen győzelmet gyűjtött be, a Bajnokok Ligája playoffban a Fradihoz hasonlóan hasalt el, az El-alapszakaszt pedig két vereséggel kezdte. Miután a 18 tétmeccsen mindössze öt győzelem jött össze a jelenlegi szezonban,

nem csodálkozhatunk rajta, hogy a szurkolóknál elszakadt a cérna: a Falkirk elleni döntetlen után hatalmas balhé kezdődött.

Rendőröknek kellett kimenekíteniük Russel Martin menedzsert, a Rangers válságstábot állított fel, majd kirúgta a szakembert.

Russell Martin required a police escort from Falkirk’s stadium as Rangers fans gathered around his car ⬇️ pic.twitter.com/UQP28uMnFw — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) October 5, 2025

A pótlását illetően azonnal elkezdődtek a találgatások: a legsűrűbben Sean Dyche-t, az Everton korábbi menedzserét, illetve a Liverpool-ikon Steven Gerrardot emlegetik, aki 2021-ben megnyerte a skót bajnokságot a Rangersszel. A 45 éves angol még mindig Szaúd-Arábiában tartózkodik, de érdeklődést mutatott a projekt iránt – írta a Sky Sports.