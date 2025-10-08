Ft
Rangers FC Fradi Steven Gerrard

Hamarosan eldől, láthatjuk-e Steven Gerrardot az Üllői úton

2025. október 08. 14:39

A Ferencvárosnál is árgus szemekkel figyelnek.

2025. október 08. 14:39
null

Azok után, hogy az előző szezonban egészen a labdarúgó Európa-liga negyeddöntőjéig menetelt a Glasgow Rangers, a most futó idény egészen pocsékul kezdődött. A hatalmas hagyományokkal rendelkező skót gárda a bajnokságban egyelőre egyetlen győzelmet gyűjtött be, a Bajnokok Ligája playoffban a Fradihoz hasonlóan hasalt el, az El-alapszakaszt pedig két vereséggel kezdte. Miután a 18 tétmeccsen mindössze öt győzelem jött össze a jelenlegi szezonban,

nem csodálkozhatunk rajta, hogy a szurkolóknál elszakadt a cérna: a Falkirk elleni döntetlen után hatalmas balhé kezdődött.

Rendőröknek kellett kimenekíteniük Russel Martin menedzsert, a Rangers válságstábot állított fel, majd kirúgta a szakembert.

A pótlását illetően azonnal elkezdődtek a találgatások: a legsűrűbben Sean Dyche-t, az Everton korábbi menedzserét, illetve a Liverpool-ikon Steven Gerrardot emlegetik, aki 2021-ben megnyerte a skót bajnokságot a Rangersszel. A 45 éves angol még mindig Szaúd-Arábiában tartózkodik, de érdeklődést mutatott a projekt iránt – írta a Sky Sports.

Gerrard a minap kijelentette, hogy „befejezetlen ügyei” vannak a menedzserkedésben, és úgy érezte, hogy a Rangers volt számára a „tökéletes párosítás”, amikor 2018 májusában Glasgow-ba igazolt.

A szakember mai napig hősnek számít sok Rangers-szurkoló számára, miután 2021-ben skót bajnoki címet nyert – megakadályozva, hogy a Celtic sorozatban 10. győzelmet arasson.

Gerrard ezután 2021 novemberében az Aston Villához igazolt, majd egy ideig az Al-Ettifaq együttesénél dolgozott Szaúd-Arábiában. Onnan januárban távozott, és azóta nem kapott menedzseri munkát.

„Egy olyan csapatnál akarok lenni, amely a győzelmekért harcol, mert azt hiszem, ez jobban illik hozzám” – fogalmazott Gerrard.

A hír magyar vonatkozása, hogy a Rangers december 11-én Magyarországra látogat, az Európa-liga alapszakaszában a Ferencváros vendégeként lép pályára.

Fotó: Adrian Dennis/AFP

 

