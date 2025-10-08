Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott DÁRDAI BENCE Wolfsburg

Dárdai nagyot csalódott, Budapest helyett Berlinre összpontosít

2025. október 08. 13:25

A Hertha ellen bizonyíthat a válogatott középpályás.

2025. október 08. 13:25
null

Mint arról már számos cikkben beszámoltunk, Telkiben készül az örmények elleni hazai és a portugálok elleni idegenbeli találkozóra a magyar labdarúgó-válogatott. A keretnek ezúttal nem tagja Dárdai Bence, aki a szezonban eleddig csak elvétve kapott lehetőséget a német Bundesligában szereplő Wolfsburg együttesében, így Marco Rossitól sem kapott meghívót.

Noha az előző idényben 25 tétmérkőzésen is pályára lépett a Farkasoknál Dárdai Bence, a 19 esztendős középpályás nem jött ki jól az edzőváltásból. A legifjabb Dárdai eddig csak a Német Kupában kapott lehetőséget Paul Simonistól – az ötödosztályú SV Hemelingen ellen 9–0-ra megnyert mérkőzésen.

Ezt is ajánljuk a témában

„Természetesen több játékban reménykedtem, főleg azok után, hogy az előző idényben megmutattam, képes vagyok ezen a szinten játszani. Nagy csalódás, hogy jelenleg nincs semmilyen szerepem a csapat szereplésében. Azt gondoltam, legalább néhány perc jut nekem ebben az évadban is.

Tudom, hogy az ilyen időszakok a fejlődés részei. Keményen folytatom a munkát, megküzdök a játékpercekért.

Remélem, később azt mondhatom, ez az időszak erősebbé tett”fogalmazott a Kickernek a magyar válogatott játékos, aki eddig háromszor léphetett pályára a magyar nemzeti csapatban, ám most, érthető okokból nem postázott neki meghívót a szövetségi kapitány. Így viszont a válogatott szünetben lehetősége lesz pályára lépni egy felkészülési találkozó keretében korábbi együttese, a Hertha ellen.

Különleges összecsapás lesz az én szempontomból. Nagyon várom már, hogy megint láthassam a korábbi edzőimet és csapattársaimat. Az is fontos, hogy meccsrutint szerezzek”

– tette hozzá Dárdai Bence.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Ronny Hartmann/AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!