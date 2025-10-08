Dárdai nagyot csalódott, Budapest helyett Berlinre összpontosít

Mint arról már számos cikkben beszámoltunk, Telkiben készül az örmények elleni hazai és a portugálok elleni idegenbeli találkozóra a magyar labdarúgó-válogatott. A keretnek ezúttal nem tagja Dárdai Bence, aki a szezonban eleddig csak elvétve kapott lehetőséget a német Bundesligában szereplő Wolfsburg együttesében, így Marco Rossitól sem kapott meghívót.

Noha az előző idényben 25 tétmérkőzésen is pályára lépett a Farkasoknál Dárdai Bence, a 19 esztendős középpályás nem jött ki jól az edzőváltásból. A legifjabb Dárdai eddig csak a Német Kupában kapott lehetőséget Paul Simonistól – az ötödosztályú SV Hemelingen ellen 9–0-ra megnyert mérkőzésen.