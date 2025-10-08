Dárdai nagyot csalódott, Budapest helyett Berlinre összpontosít

Ezúttal nincs meglepetés: újoncok nélküli keretet hirdetett Marco Rossi
A magyar válogatott szövetségi kapitánya kijelölte az októberi vb-selejtezőkre készülő keretet.
A Hertha ellen bizonyíthat a válogatott középpályás.
Mint arról már számos cikkben beszámoltunk, Telkiben készül az örmények elleni hazai és a portugálok elleni idegenbeli találkozóra a magyar labdarúgó-válogatott. A keretnek ezúttal nem tagja Dárdai Bence, aki a szezonban eleddig csak elvétve kapott lehetőséget a német Bundesligában szereplő Wolfsburg együttesében, így Marco Rossitól sem kapott meghívót.
Noha az előző idényben 25 tétmérkőzésen is pályára lépett a Farkasoknál Dárdai Bence, a 19 esztendős középpályás nem jött ki jól az edzőváltásból. A legifjabb Dárdai eddig csak a Német Kupában kapott lehetőséget Paul Simonistól – az ötödosztályú SV Hemelingen ellen 9–0-ra megnyert mérkőzésen.
„Természetesen több játékban reménykedtem, főleg azok után, hogy az előző idényben megmutattam, képes vagyok ezen a szinten játszani. Nagy csalódás, hogy jelenleg nincs semmilyen szerepem a csapat szereplésében. Azt gondoltam, legalább néhány perc jut nekem ebben az évadban is.
Tudom, hogy az ilyen időszakok a fejlődés részei. Keményen folytatom a munkát, megküzdök a játékpercekért.
Remélem, később azt mondhatom, ez az időszak erősebbé tett” – fogalmazott a Kickernek a magyar válogatott játékos, aki eddig háromszor léphetett pályára a magyar nemzeti csapatban, ám most, érthető okokból nem postázott neki meghívót a szövetségi kapitány. Így viszont a válogatott szünetben lehetősége lesz pályára lépni egy felkészülési találkozó keretében korábbi együttese, a Hertha ellen.
Különleges összecsapás lesz az én szempontomból. Nagyon várom már, hogy megint láthassam a korábbi edzőimet és csapattársaimat. Az is fontos, hogy meccsrutint szerezzek”
– tette hozzá Dárdai Bence.
A lap kiemeli, hogy Dárdai Bence a magyar válogatottat választotta a német helyett.
Fotó: Ronny Hartmann/AFP